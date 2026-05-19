“Gassama y Churín no conocerían Lima si Raúl Ruidíaz y Universitario se ponían de acuerdo”: la firme opinión de Pedro García sobre el ataque de la ‘U’

El periodista deportivo habló sobre la 'Pulga' tras su gol con Atlético Grau ante la 'U'. (Video: Horacio Zimmermann / Doble Punta)

La reciente derrota de Universitario de Deportes ante Atlético Grau en el estadio Monumental desató un profundo malestar entre los hinchas, no solo por el resultado adverso, sino por el autor del gol: Raúl Ruidíaz, exgoleador del club. La figura de la ‘Pulga’ ha sido motivo de debate entre la afición en los últimos años debido a lo que representó su frustrado regreso y a las deficiencias ofensivas que arrastra la ‘U’ en la actualidad.

El periodista deportivo, Pedro García, analizó la situación desde una perspectiva crítica y creativa, imaginando incluso la reacción del flamante entrenador, Héctor Cúper, quien presenció el partido desde uno de los palcos del recinto deportivo de Ate. García, con su estilo habitual, recreó un posible diálogo entre Cúper y un dirigente de Universitario: “‘¿El ‘9′ de ellos quién es?’, ‘Ruidíaz, Héctor’, ‘¿Ruidíaz?’. ‘¿Ese muchacho es de allá?’, ‘no, de Lima’. ‘¿Y de dónde salió?’, ‘de la ‘U’, hizo 100 goles’, ‘¿y qué chu... hace allá?’”.

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El comunicador resaltó que el cuestionamiento sobre la ausencia del delantero peruano en la ‘U’ es inevitable y que la gestión para su regreso fue, en su opinión, un error de magnitud. “Para que no se hable también de por qué Ruidíaz no juega en la ‘U’, que fue un error en su momento porque la ‘U’ no puede fracasar en la gestión de incorporar a Ruidíaz. En ese momento estaba Ferrari, no Velazco”, afirmó.

Raúl Ruidíaz tuvo intensos duelos con Caín Fara en el Universitario vs Atlético Grau. - créditos: Liga 1

El comunicador subrayó que, aunque Universitario haya cosechado títulos en ese lapso, el error en la no vuelta de Raúl Ruidíaz persiste más allá de los resultados. “¿No fue error porque la ‘U’ salió tricampeón? Pero el resultado no disimula error. El error es error, ganando o perdiendo. Si Ruidíaz hubiese sido incorporado en su momento con un mejor manejo, porque entiendo que para que Ruidíaz se vaya a Grau ha habido un tema de error de cálculo. Ha habido una falta de entendimiento entre el propio jugador y el club”, explicó García.

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El periodista enfatizó el impacto de esa decisión en la conformación del plantel actual. “Si Ruidíaz hubiese sido de la ‘U’, jamás hubiera habido un Gassama. Jamás habría habido un Churín. Churín no conocería Lima ni Gassama conocería Sudamérica si Ruidíaz y la ‘U’ se ponían de acuerdo en su momento”.

En su análisis, Pedro Eloy también subrayó el aspecto financiero y la carga que supusieron las contrataciones fallidas: “¿Cuánto le salió a la ‘U’ lo de Gassama? ¿Cuánto le salió a la ‘U’ liquidar a Fossati y a Rabanal? ¿Cuánto le salió a la ‘U’ contratar a Churín? Suma todo eso”. De esta manera, expuso la acumulación de gastos y la falta de retorno deportivo de algunos fichajes.

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El cuadro 'crema' no pudo de local y cayó 1-0 con golazo de Raúl Ruidíaz - Crédito: L1MAX.

El presente del ataque de Universitario

En el corto plazo, la delantera de Universitario atraviesa una etapa de inestabilidad y cuestionamientos. Alex Valera, uno de los atacantes de referencia, ha alternado titularidades con suplencias y su rendimiento ha estado por debajo de las expectativas generadas en campañas anteriores. La falta de efectividad en los momentos claves ha pesado en el saldo goleador del equipo.

El caso de Sekou Gassama es paradigmático. El hispano-senegalés llegó como una apuesta extranjera para potenciar el ataque, pero ha sido objeto de críticas por su bajo rendimiento y por la dificultad para adaptarse al ritmo de la Liga 1. La hinchada y la prensa han señalado su escasa incidencia en los partidos decisivos, lo que aumentó la presión sobre su continuidad.

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Por su parte, José Rivera ha intentado ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico, mostrando entrega, pero sin lograr consolidarse como el referente de área que la ‘U’ reclama. A ello se le suma la reciente polémica que protagonizó, de la cual ya fue perdonado por el club, aunque no por la hinchada.

El periodista Gustavo Peralta informó de la nueva situación del 'Tunche' en la 'U' tras decisión de la directiva. (Video: L1 MAX / Hablemos de MAX)