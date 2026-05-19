Katy Jara anuncia su tercer embarazo: “La medicina dijo que no, pero Dios me ha hecho volver a sonreír”

Katy Jara anuncia tercer embarazo.

La cantante peruana Katy Jara, conocida por su carrera en la música tropical y por su reciente dedicación a la vida cristiana evangélica, comunicó a sus seguidores que se encuentra en la espera de su tercer hijo. La noticia fue revelada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió imágenes mostrando su embarazo.

“La medicina dijo que ya no, pero Dios me dijo: ‘Yo abro camino donde otros te lo cierran’. Gloria al Rey de Reyes. Me ha hecho volver a sonreír”, escribió la artista en una publicación que generó una inmediata reacción de apoyo y mensajes de felicitación por parte de su comunidad virtual.

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El anuncio de Katy Jara ocurre en una etapa de cambios personales y profesionales. Tras una década al frente de diversas agrupaciones de cumbia y una carrera televisiva en auge, decidió apartarse del espectáculo para dedicarse a su fe cristiana. Desde entonces, mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte reflexiones espirituales, actividades solidarias y momentos familiares.

Celebra su embarazo y fe en Dios

La intérprete relató que el embarazo representa un motivo de especial alegría debido a las dificultades médicas que enfrentó para concebir nuevamente. Según detalló en su mensaje, los especialistas le advirtieron sobre la baja probabilidad de lograr una nueva gestación, pero decidió sostenerse en su fe. “¿Acaso hay algo imposible para Dios?”, cuestionó en el texto que acompañó la fotografía en la que se observa su estado de gestación.

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La noticia fue recibida con entusiasmo por los seguidores de Katy Jara en plataformas digitales. Decenas de usuarios expresaron su alegría y admiración, resaltando la importancia de la fe y el apoyo de la comunidad. Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como “No hay nada imposible para Dios”, “Dios te bendiga Katty y al bebé en camino” y “Alabado sea Dios. Felicidades”. Algunos seguidores aseguraron haber notado los primeros signos del embarazo durante una de sus recientes presentaciones públicas.

Katy Jara

El embarazo de Katy Jara se produce en un contexto de mayor exposición de su vida personal, marcada por la transición del mundo artístico a la labor ministerial. Desde su retiro de los escenarios tradicionales, la cantante ha enfocado sus esfuerzos en proyectos vinculados a la fe evangélica y en la difusión de mensajes de esperanza.

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Nacida en Perú, Katy Jara construyó una trayectoria relevante en la música tropical antes de redefinir su camino profesional. A través de sus redes sociales, la artista ha documentado los hitos familiares, incluidas las experiencias relacionadas con la maternidad. La revelación de su tercer embarazo refuerza su conexión con el público, que ha seguido de cerca su transformación en los últimos años.

Las publicaciones de Katy Jara suelen estar acompañadas de mensajes cristianos y referencias a pasajes bíblicos, en los que resalta el papel de la fe en los momentos de adversidad. En sus declaraciones recientes, la exponente musical agradeció públicamente el apoyo recibido y reiteró su convicción de que las circunstancias personales pueden cambiar a partir de la fe.

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Katy Jara

La triste reacción de su madre cuando se convirtió en cristianismo

En una reciente entrevista, Katy Jara compartió uno de los episodios más difíciles de su vida personal tras anunciar su decisión de dejar los escenarios y dedicarse por completo a la religión cristiana. La artista recordó que la reacción de su madre al enterarse de este cambio marcó un antes y un después en su vida.

La transformación de Jara comenzó a finales de 2021, cuando optó por abandonar su carrera musical en la cumbia para iniciar un camino enfocado en la fe y la interpretación de alabanzas cristianas. Según relató, el principal temor que sentía no provenía de la opinión pública ni de los medios, sino de la reacción de su familia. “Yo no tenía miedo de enfrentar a la gente, yo tenía miedo de enfrentar a mi familia. Yo no tenía miedo a la prensa, yo tenía miedo a mi mamá, mi papá, mi familia, qué es lo que iban a decir”, explicó en el podcast Restaura2.

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El momento más doloroso ocurrió durante un cumpleaños, al revelar a su madre que había decidido entregar su vida a Cristo. La respuesta de su progenitora fue contundente: “No puedo creer que te hayas convertido en mi peor pesadilla. ¡Mejor ándate!”, recordó la artista. Tras escuchar esas palabras, Jara salió de la casa y rompió en llanto. Su hija la animó con un mensaje de valentía, mientras su esposo la acompañó en ese momento difícil.

“Le dije a mi esposo que me recogiera y que no vaya por ahí porque la cosa está muy tensa. Mi hija solo me miró y me dijo: ‘Tienes que ser valiente’ (…). Cuando llegue a Lima, lo primero que hice fue ponerme de rodillas y decir: ‘Señor, yo no sabía que iba a doler tanto, porque lo que más duele es el desprecio de los seres que tú amas, con los que has crecido’”, contó Jara, encontrando consuelo en la oración.

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Además, tuvo que devolver anticipos recibidos por presentaciones ya pactadas, cerrando de forma definitiva su etapa como cantante de cumbia para dedicarse a la vida cristiana.

Katy Jara lloró al recordar el rechazo de sus padres cuando se volvió cristiana. | El Reventonazo de la Chola