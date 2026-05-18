Cortes de luz programados afectarán ocho distritos de Lima y Callao este miércoles 20 de mayo: revisa horarios y zonas

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

La empresa Pluz informó que este miércoles 20 de mayo se ejecutarán cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de Lima y Callao. La medida forma parte de un plan de mantenimiento y reforzamiento de las redes de distribución, según precisó la compañía en un comunicado difundido por sus canales oficiales.

La programación incluye interrupciones del servicio en ocho distritos y sectores específicos de varias urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos. Los trabajos se realizarán en horarios diferenciados, desde la mañana hasta la noche, de acuerdo con cada zona afectada.

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La distribuidora señaló que las restricciones temporales buscan permitir labores técnicas en la infraestructura eléctrica. También recomendó a los usuarios tomar previsiones para evitar inconvenientes durante las horas establecidas en el cronograma.

Los Olivos y Comas concentran la mayor cantidad de zonas afectadas

El distrito de Los Olivos figura entre los sectores con mayor extensión de áreas incluidas en la suspensión del servicio. El corte se desarrollará entre las 08:00 y las 18:00 horas en sectores de la asociación de vivienda Primavera, la urbanización El Trébol, Virgen de la Puerta y Carrizal del Carmen.

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En Comas, la interrupción se extenderá desde las 08:30 hasta las 18:30 horas. El listado difundido por Pluz comprende numerosas cuadras de avenidas principales como Revolución, Túpac Amaru, César Vallejo, Micaela Bastidas y Ramón Castilla. También aparecen calles y jirones del entorno de Collique y Nicolás Kusunoki IV Zona.

La programación incluye decenas de manzanas identificadas con códigos alfanuméricos en asentamientos humanos y agrupaciones urbanas. Entre los sectores alcanzados figuran zonas de Collique III y áreas cercanas a avenidas de alto tránsito vehicular y comercial.

San Antonio de Chaclla tendrá suspensión durante once horas

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los puntos incluidos en la programación corresponde a San Antonio de Chaclla. En este sector, el corte iniciará a las 08:30 y concluirá a las 19:30 horas.

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El comunicado de la empresa menciona a la agrupación familiar Campo Verde Sector El Valle Anexo 22, con interrupciones previstas en numerosas manzanas identificadas como A1, A2, B1, B2, B3 y otros códigos internos.

La relación difundida por la compañía también incorpora sectores BY, BZ, CB y CC, además de varias subdivisiones registradas en el esquema de distribución local.

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Callao y Puente Piedra tendrán cortes en sectores puntuales

En el Callao, la suspensión del servicio eléctrico se aplicará entre las 09:00 y las 18:00 horas. El cronograma comprende parte de la avenida Centenario y cuadras de los jirones Manuel Arispe y Juan Miller.

Puente Piedra aparece en dos franjas de intervención distintas. La primera se desarrollará de 09:00 a 17:00 horas en zonas de Las Lomas de Carabayllo, la asociación de vivienda El Dorado y la asociación Raúl Davis Reto Pérez.

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La segunda programación para ese distrito incluye a la zona semirrústica Shangrilá II Etapa, específicamente en la manzana A lote 16B, también entre las 09:00 y las 17:00 horas.

Jesús María y Breña registrarán interrupciones en avenidas principales

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

La empresa también programó cortes de energía en sectores de Jesús María. El servicio quedará suspendido entre las 10:00 y las 15:00 horas en varias cuadras de la avenida Brasil, la avenida General Garzón y la avenida General Canterac.

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El listado incluye además áreas cercanas a los jirones Castro Virreyna y Pedro Ruiz Gallo, así como el pasaje Buenaventura.

En Breña, la interrupción se realizará entre las 15:00 y las 17:00 horas. El cronograma comprende parte de la avenida Brasil, la avenida Garzón y calles próximas a Canterac y Fernandini.

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Pluz indicó que estas restricciones forman parte de trabajos de mantenimiento y reforzamiento del sistema de distribución eléctrica en Lima y Callao.

Recomendaciones durante el corte de energía

Desconectar electrodomésticos: Se recomienda desenchufar televisores, computadoras y equipos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje cuando retorne el servicio.

Usar linternas: La empresa aconseja evitar velas y utilizar linternas o lámparas de emergencia para prevenir incendios.

Conservar alimentos: Mantener cerradas las puertas del refrigerador ayudará a conservar la temperatura y evitar la descomposición de alimentos.

Pacientes con equipos médicos: Las personas que dependan de equipos eléctricos de salud deben prever alternativas o sistemas de respaldo.

Kit de emergencia: Es recomendable contar con agua potable, baterías, radio portátil y alimentos no perecibles.

Canales de atención: Para reportar incidencias o resolver dudas, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o consultar los canales oficiales de la empresa.

Pluz indicó que cualquier cambio o reprogramación en los horarios establecidos será informado oportunamente a través de sus plataformas oficiales.

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