Ahorros en AFP tendrían resultados positivos este año, estiman especialistas

Jean Pierre Fournier, vicepresidente de inversiones de AFP Integra, señaló que las proyecciones apuntan a que los fondos cierren el año con ganancias, pese a la incertidumbre en los mercados internacionales. Foto: Google Maps

Los fondos administrados por las AFP podrían cerrar el 2026 con resultados favorables para los afiliados, según estimaciones de especialistas del sistema previsional privado. El vicepresidente de inversiones de AFP Integra, Jean Pierre Fournier, sostuvo que las expectativas actuales apuntan a que las rentabilidades terminen en terreno positivo pese al contexto internacional y la volatilidad de los mercados.

Durante una conferencia de prensa, el ejecutivo señaló que el desempeño de los fondos dependerá principalmente de factores externos, aunque destacó que el Perú mantiene perspectivas económicas favorables para los próximos años. Asimismo, consideró que un escenario político estable podría impulsar aún más el rendimiento del sistema previsional.

PUBLICIDAD

Mercados podrían registrar variaciones de corto plazo

Fournier explicó que actualmente el mercado atraviesa una etapa de equilibrio en la que las acciones podrían experimentar fluctuaciones importantes en el corto plazo. Según indicó, existe la posibilidad de que los valores bursátiles retrocedan entre 10% y 15%, aunque también podrían incrementarse en ese mismo rango.

El representante de AFP Integra precisó que este panorama no depende necesariamente del resultado electoral en una eventual segunda vuelta. En ese sentido, remarcó que cualquier caída que pudiera producirse en el mercado local sería temporal y no se mantendría de manera permanente en el tiempo.

PUBLICIDAD

Fournier indicó que el mercado se encuentra en una fase de estabilidad relativa, aunque las acciones aún podrían registrar variaciones significativas en el corto plazo. Foto: Google Maps

Sistema previsional mantendría resultados favorables

El ejecutivo afirmó que, pese a los riesgos presentes en el entorno económico global, las rentabilidades obtenidas hasta ahora han mostrado un comportamiento positivo. “La verdad es que siempre habrá riesgos al frente. Pero puedo destacar que hasta las rentabilidades han sido buenas y que existen expectativas de que este año terminemos en terreno positivo”, manifestó.

Además, sostuvo que el sistema previsional privado tiene margen para generar mejores resultados si el escenario político local contribuye a fortalecer la confianza y la estabilidad económica. Según indicó, ello podría favorecer el desempeño de las inversiones realizadas por las AFP.

PUBLICIDAD

Advierten impacto de nuevos retiros de fondos

Fournier también cuestionó la posibilidad de aprobar un noveno retiro de fondos previsionales, al considerar que una medida de ese tipo afectaría negativamente al sistema. Explicó que cerca de 8 millones de afiliados poseen montos inferiores al valor de una UIT, equivalente actualmente a S/ 5.500.

Asimismo, señaló que si no se hubieran realizado los retiros anteriores, la rentabilidad promedio anual del sistema previsional habría sido entre 2 y 2,5 puntos porcentuales mayor en los últimos cinco años. Según explicó, esos recursos habrían podido mantenerse invertidos en mercados que posteriormente registraron alzas.

PUBLICIDAD

También expresó reparos frente a un eventual noveno retiro de fondos previsionales, al advertir que una decisión de ese tipo perjudicaría al sistema. Foto: Google Maps

¿Qué tan posible es el noveno retiro AFP?

La posibilidad de que se apruebe un noveno retiro de fondos de las AFP en el Perú todavía es incierta, aunque el tema continúa avanzando en el Congreso. Hasta mayo de 2026 ya se han presentado al menos seis proyectos de ley que buscan permitir el desembolso de hasta 4 UIT, equivalentes a cerca de S/ 22 mil, siguiendo un esquema similar al de retiros anteriores. Sin embargo, las iniciativas aún no han sido debatidas formalmente en la Comisión de Economía ni cuentan con un predictamen, por lo que el proceso legislativo todavía se encuentra en una etapa inicial. Además, el tiempo juega en contra, ya que la actual legislatura concluye en junio y, si no hay avances antes de esa fecha, el debate quedaría en manos del próximo Congreso.

A pesar de ello, distintos analistas consideran que el escenario no puede descartarse debido al antecedente de los ocho retiros aprobados desde 2020. En años anteriores, varios proyectos permanecieron estancados durante meses y terminaron siendo aprobados bajo presión política y social.

PUBLICIDAD

No obstante, ahora existen factores que complican más la discusión, como la reforma previsional aprobada en 2024, que buscó limitar nuevos desembolsos extraordinarios, y el hecho de que muchos afiliados ya agotaron gran parte de sus fondos. Incluso algunas estimaciones sostienen que solo una pequeña parte de los trabajadores aún tendría saldos suficientes para beneficiarse de un nuevo retiro, lo que reduce el respaldo político a la medida.