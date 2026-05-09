Noveno retiro de AFP en 2026 presiona con ocho proyectos y busca darse antes del nuevo Gobierno

Ojo. Aún no hay retiro de AFP vigente en 2026. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Esta semana se presentaron dos nuevos proyectos de retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22.000), con lo que actualmente hay ocho poryectos que buscan que todos los afiliados puedan nuevamente acceder a su cuenta de fondos privados de pensiones

Si bien los congresistas no están presionando a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera para que agende estos proyectos, cada vez más sea acumulan los proyectos y partidos que se suman a buscar nuevamente este acceso.

PUBLICIDAD

Sobre todo, como se sabe, porque desde el 28 de julio un nuevo presidente asumirá el mando del país, y con este también entrará un nuevo congreso, renovado y ahora bicameral, con diputados y senadores, que cambiará la dinámica de cómo se aprueban nuevas medidas en el país. Para varios congresistas que han presentado su proyecto del retiro AFP será la última oportunidad de conseguir su aprobación.

Estos eran los pasos que se realizaban para acceder al octavo retiro de AFP, que ya no está vigente desde el 19 de enero. - Crédito AFP Integra

El retiro de AFP que se pide

Este es el resumen de la nueva medida de acceso de pensiones que se propone desde el Congreso, la cual es similar a las últimas, con una recientemente vigente hasta el 19 de enero de este año.

PUBLICIDAD

Sería el noveno retiro de AFP

Los proyectos piden que se pueda sacar hasta S/22.000 de los fondos de AFP según lo soliciten los afiliados

Esto incluiría a todos los afiliados , estén laboran y aportando o ya no. Solo deberían contar con cuenta AFP con fondos

El retiro sería facultativo ; es decir, la norma no obligaría a sacar. Se podría acceder a cualquier monto hasta un total de S/22.000

El depósito de montos se haría en máximo 30 días luego de solicitado, en cuatro armadas de 1 UIT (S/5.500) cada una. Pero algunos proyectos plantean que solo sea en tres armadas y la última sea de 2 UIT (S/11.000).

Dependiendo de hasta cuándo este vigente, el monto máximo podría aumentar si la medida se extiende hasta el 2027

Aún no se ha discutido ninguno de los proyectos.

No hay retiro de AFP a la vista. La Comisión de Economía del Congreso luce desierta. La mayoría de los parlamentarios está en virtual y solo discutieron dos proyectos de ley. - Crédito Congreso

Como se sabe, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera no ha visto la medida como prioridad y en su última sesión del 6 de mayo tuvieron en agenda solo el debate y votación de dos dictámenes. Sin mayor presión, no se espera que se agende tampoco.

Los ocho proyectos de retiro AFP

Como se sabe, estos proyectos para el noveno retiro de AFP fueron presentados desde febrero. El primero fue propuesto por el congresistas Américo Gonza Castillo de Perú Libre, quien en su momento reveló a Infobae Perú que sí buscarán que se apruebe en esta legislatura. Es decir, antes que terminen sus funciones en el Congreso y entré un nuevo Gobierno.

PUBLICIDAD

¿Quieres retirar tus fondos de AFP? Aún no hay retiro nuevo, pero ya se acumulan los proyectos en el Congreso. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Estos son los proyectos de retiro de AFP que se presentaron hasta ahora:

Primer proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por Américo Gonza Castillo de Perú Libre el 12 de febrero

Segundo proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú el 18 de febrero

Tercer proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista el 23 de febrero

Cuarto proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular, el 20 de marzo

Quinto proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, el 7 de abril

Sexto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Guido Bellido Ugarte de Podemos Perú, el 30 de abril.