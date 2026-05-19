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Firma digital de documentos con DNI electrónico: paso a paso de la guía del Reniec y la alternativa para celulares

Este procedimiento te permitirá firmar documentos digitales desde una computadora. Además, usuarios pueden optar por usar tecnología NFC para autenticar archivos PDF desde el celular

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Firma digital de documentos con DNI electrónico
Firma digital de documentos con DNI electrónico

El uso del DNI electrónico como herramienta para la firma digital de documentos se ha consolidado como una práctica segura y eficiente en el Perú, especialmente en trámites que requieren validez legal y autenticidad. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha publicado una guía oficial que detalla los pasos necesarios para que cualquier ciudadano pueda firmar documentos digitales desde una computadora personal.

El primer requisito es contar con el DNI electrónico vigente y una lectora de smart card o tarjeta inteligente compatible con sistemas operativos Windows 10 u 11. Además, es indispensable instalar el driver correspondiente, el cual debe ser descargado únicamente desde la página oficial del Reniec para asegurar la integridad y seguridad del proceso.

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Para obtener el driver, el usuario debe ingresar al portal identidad.reniec.gob.pe. Dentro de la página, se debe seleccionar la opción “DNI electrónico” y, posteriormente, acceder al apartado “Acerca de”. En el menú izquierdo, se encuentra la sección “Usos de DNI electrónico”, donde es posible desplazarse hasta la parte de “Descargas”. Allí, están disponibles los drivers según la versión del DNI electrónico. Por ejemplo, si se trata de la versión 3.0, se debe elegir el archivo específico para esa edición.

Ilustración de un DNI electrónico peruano en el centro con un chip dorado, conectado digitalmente a iconos de computadora, móvil, escudo de seguridad y urna de voto.
La ilustración presenta el DNI electrónico peruano como el eje central que conecta a los ciudadanos con diversos servicios digitales, incluyendo trámites gubernamentales, banca y voto electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la descarga, es necesario descomprimir la carpeta e identificar el instalador que corresponda al sistema operativo del usuario. Para quienes utilizan una computadora de 64 bits, se debe optar por el archivo adecuado, información que puede verificarse haciendo clic derecho en “Equipo” y seleccionando “Propiedades”, o ingresando el comando “dxdiag” en la ventana de ejecutar (Windows + R).

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La instalación del driver se completa siguiendo las instrucciones en pantalla. Una vez instalado, se debe conectar la lectora de smart card a la computadora y preparar el equipo para la firma digital. En el caso de los usuarios que poseen el DNI electrónico versión 3.0, se solicita el número CAN, que aparece impreso en la parte inferior del documento. Este número es un requisito exclusivo de la versión 3.0 y no es necesario para las versiones 1.0 y 2.0.

Con todo el sistema instalado y configurado, el usuario puede proceder a firmar documentos en plataformas oficiales, como la página de la Contraloría General de la República. Tras completar el formulario correspondiente, se debe seleccionar la opción “Firmar digitalmente”, elegir el certificado digital habilitado que aparece resaltado, e ingresar el PIN de seis dígitos asociado al DNI electrónico. El sistema procesará la solicitud y mostrará un mensaje confirmando que la firma ha sido realizada con éxito, otorgando al documento pleno valor legal.

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El Reniec recomienda realizar todo el proceso únicamente desde la web oficial, para evitar riesgos de seguridad y garantizar el funcionamiento correcto de la herramienta.

Firma de documentos PDF con el DNI electrónico desde el teléfono móvil

Como complemento a la opción tradicional con computadora y lectora, se ha popularizado una alternativa que permite utilizar el DNI electrónico para firmar documentos PDF directamente desde un teléfono móvil, sin necesidad de hardware adicional. El economista Lucas Becros explicó este procedimiento a través de un video publicado en TikTok, mostrando el proceso en la ciudad de Chiclayo.

Esta modalidad requiere únicamente un teléfono con tecnología NFC y el DNI electrónico. El usuario debe acceder a un enlace compartido por Becros, donde se encuentra la aplicación Certesia, disponible para descarga. Después de instalar la aplicación en el dispositivo móvil, se debe abrir y seleccionar la opción “Firma personal”.

Primer plano de un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano con datos borrosos y un recuadro mostrando una pluma estilográfica firmando un documento
La imagen muestra un Documento Nacional de Identidad (DNI) de Perú y una firma siendo realizada, ilustrando el proceso para actualizar la identidad gráfica del ciudadano ante el Reniec. (Composición: Infobae Perú)

La aplicación permite cargar el documento PDF que se desea firmar. Una vez seleccionado el archivo, el usuario señala el área de la hoja donde se insertará la firma digital y puede ajustar la posición según sus preferencias. Posteriormente, el sistema solicita ingresar la contraseña asociada al DNI electrónico, un paso fundamental para validar la identidad del firmante.

El siguiente paso consiste en acercar el DNI electrónico al teléfono, de modo que el chip del documento sea leído por el dispositivo a través de la función NFC. Esta tecnología, presente en la mayoría de los teléfonos inteligentes actuales, permite transmitir de manera segura la información necesaria para autenticar la firma.

Completado el proceso, la aplicación genera el documento PDF firmado, el cual puede ser almacenado y compartido desde el propio teléfono móvil. La firma inserta en el archivo tiene plena validez legal y puede ser verificada por cualquier entidad que utilice estos estándares.

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