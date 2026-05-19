Felipe Vizeu reconoce la presión de Sporting Cristal ante Junior: “Es la última chance para nosotros en la Copa Libertadores”

El delantero brasileño reconoce el malestar de la afición y enfatiza el compromiso del plantel celeste por revertir los resultados, destacando el duelo ante Junior como la oportunidad definitiva para seguir soñando en el torneo continental (Jax LatinMedia)

El atacante brasileño de Sporting Cristal, Felipe Vizeu, abordó el momento delicado que atraviesa el club previo al decisivo enfrentamiento contra Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores. En un contexto de resultados adversos y con bajas significativas en el plantel, el futbolista expresó la determinación del grupo por mantener vivas las aspiraciones internacionales del equipo rimense.

Vizeu, de 29 años, señaló ante los medios que Sporting Cristal se encuentra en una etapa de exigencia máxima, consciente de que el compromiso en Colombia representa la última oportunidad para seguir en la competencia continental.

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“Estamos vivos en la Copa Libertadores. Sabemos que es la última chance para nosotros y que esta situación no corresponde al lugar histórico del club. Podemos salir adelante”, indicó el atacante, quien también manifestó confianza en el potencial del equipo para cambiar el rumbo.

Sporting Cristal enfrenta bajas clave en el duelo ante Junior

Las bajas de jugadores importantes obligan a Sporting Cristal a visitar Barranquilla en un escenario complejo, donde solo un triunfo sostendrá sus aspiraciones continentales. (Sporting Cristal)

El conjunto dirigido por Enderson Moreira afrontará el choque en Barranquilla con la ausencia de jugadores fundamentales en su estructura. Miguel Araujo, Luis Iberico y González no formarán parte de la delegación que viaja a Colombia, quedando descartados para el partido de la quinta fecha del Grupo F. La confirmación de estas bajas representa un desafío adicional para el equipo, que se encuentra en la tercera posición del grupo con seis puntos y apremiado por la necesidad de sumar una victoria para mantener opciones de clasificación.

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La situación deportiva de Sporting Cristal no solo se limita al plano internacional. En la Liga 1, el cuadro celeste ha acumulado una racha de resultados negativos que ha profundizado el descontento de la afición y ha incrementado la presión sobre el plantel. Vizeu reconoció este malestar y explicó: “Comprendemos el enojo de los hinchas porque Sporting Cristal es un club grande. Nosotros también estamos molestos por el presente del equipo y asumimos la responsabilidad de revertirlo”.

El delantero agregó que el grupo ha mantenido conversaciones internas para fijar objetivos claros y que la plantilla se encuentra lista para afrontar el reto. “Una victoria en la Copa nos daría una confianza enorme para el último partido en Paraguay. Sabemos que este partido es de extrema importancia para nosotros”, detalló.

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La autocrítica de Vizeu y el sentir del vestuario celeste

Felipe Vizeu reconoció el mal momento de Sporting Cristal y aseguró que el plantel comparte la frustración de una hinchada golpeada por los recientes resultados. (Sporting Cristal)

Felipe Vizeu remarcó la autocrítica existente dentro del vestuario, subrayando que la plantilla comparte el sentimiento de frustración de los seguidores. “Queremos que la hinchada sepa que nosotros también sentimos molestia y que no estamos satisfechos con la situación actual. Nos corresponde trabajar para cambiar este escenario”, afirmó el brasileño, quien asumió un rol de vocero para transmitir el compromiso del equipo.

La temporada, marcada por altibajos en el torneo local, ha dejado al club en una posición incómoda en la tabla de posiciones. El propio Vizeu reconoció que la obligación de sumar puntos es urgente, tanto en el campeonato peruano como en la Copa Libertadores. “Para salir de la zona baja necesitamos ganar partidos. Nuestra atención está en el partido de Copa, pero no dejamos de lado la necesidad de mejorar en la liga”, expresó el delantero.

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El futbolista también puso en valor la fortaleza del grupo y la disposición para adaptarse a eventuales cambios en el plantel, en referencia a la posibilidad de incorporaciones o salidas en el próximo receso. “El grupo es fuerte. Si llegan nuevos jugadores, serán bienvenidos, y si alguien sale, es parte del fútbol. Todos tenemos confianza en que podemos demostrar y hacerlo bien”, concluyó.

Sporting Cristal y el contexto adverso

El cuadro celeste llega a Colombia con margen mínimo de error, consciente de que una derrota dejaría casi sentenciada su eliminación del torneo continental. (Sporting Cristal)

La presencia de Sporting Cristal en la Copa Libertadores se ha visto comprometida por los recientes resultados y las bajas confirmadas para el duelo en Barranquilla. El equipo ocupa el tercer puesto del Grupo F con seis puntos, lo que obliga a obtener un triunfo sobre Junior para llegar con opciones a la última jornada de la fase de grupos, en la que enfrentará a Olimpia en Paraguay.

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El panorama del club bajopontino se complica, no solo por la situación en el torneo continental, sino también por la campaña irregular en la Liga 1, que ha derivado en cuestionamientos al plantel y al cuerpo técnico. A pesar de este escenario, Vizeu reiteró que la plantilla mantiene la esperanza y la determinación de revertir los resultados en ambos frentes.