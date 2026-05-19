Importante diario italiano destacó la diversidad del Perú y puso en valor Amazonas, la cultura Chachapoyas y sus paisajes únicos

El diario italiano La Repubblica publicó dos reportajes sobre destinos turísticos del Perú. Composición: Infobae

La presencia del Perú en medios internacionales vinculados al turismo volvió a captar atención en Europa. Esta vez, el diario italiano La Repubblica dedicó dos publicaciones a distintos destinos del país, con énfasis en la riqueza cultural de la región Amazonas y en experiencias ligadas al turismo de naturaleza y aventura. La cobertura apareció en la sección de viajes del medio europeo, uno de los de mayor alcance en Italia.

La difusión ocurrió en un contexto en el que distintos países de América Latina buscan reforzar su imagen turística en mercados europeos. En el caso peruano, la estrategia apunta a promover rutas menos masivas y experiencias relacionadas con patrimonio cultural, paisajes naturales y actividades sostenibles. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo destacó el impacto de este tipo de espacios editoriales para fortalecer la exposición internacional del país.

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La región Amazonas apareció como eje principal del reportaje

Uno de los textos difundidos por el diario italiano llevó por título “Perù. La regione di Amazonas e la terra dei Chachapoyas, i Guerrieri delle Nuvole”. La publicación presentó a la región Amazonas como un destino con valor histórico y paisajístico, además de mencionar sitios vinculados a la cultura Chachapoyas.

El reportaje destacó la Fortaleza de Kuélap, considerada uno de los complejos arqueológicos más representativos del norte peruano. También incluyó referencias a la catarata de Gocta, uno de los principales atractivos naturales de la zona, junto con los sarcófagos de Karajía y los mausoleos de Revash.

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La nota periodística incorporó además menciones a la ciudad de Lima y a la gastronomía peruana como parte de la oferta turística nacional. Según informó PROMPERÚ, el contenido buscó mostrar una combinación de patrimonio cultural y escenarios naturales presentes en distintas regiones del país.

Rutas de trekking y amaneceres formaron parte de otra publicación

La Reserva Nacional Tambopata, establecida el 5 de septiembre de 2000, salvaguarda 274 mil hectáreas de biodiversidad amazónica y fomenta la participación comunitaria en su cuidado. (Andina)

El segundo artículo difundido por La Repubblica apareció bajo el título “Nel silenzio della montagna: dalle Dolomiti alla Patagonia, 12 cammini verso indimenticabili albe”. El contenido reunió destinos internacionales relacionados con caminatas, paisajes de montaña y experiencias ligadas al amanecer.

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Dentro de esa selección, el medio italiano incluyó varios destinos peruanos. Entre ellos figuraron nuevamente la catarata de Gocta y la Laguna 69, ubicada en Áncash y reconocida por las rutas de senderismo de alta montaña.

También mencionó la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, y el lago Titicaca, uno de los espacios turísticos más visitados del país. Según PROMPERÚ, la inclusión de estos lugares responde al interés creciente por experiencias vinculadas al contacto con la naturaleza y al turismo responsable.

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PROMPERÚ resaltó impacto de la exposición internacional

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo informó que ambas publicaciones fortalecen el posicionamiento del país en mercados considerados prioritarios. La entidad señaló que este tipo de contenido permite ampliar la visibilidad de destinos asociados al turismo cultural, de aventura y naturaleza.

El presidente ejecutivo de PROMPERÚ, Freddy José María Solano González, sostuvo que “este tipo de publicaciones contribuye a posicionar al Perú como un destino diverso y auténtico, capaz de ofrecer experiencias únicas que integran naturaleza, cultura viva, gastronomía e historia”.

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El funcionario agregó que “la presencia editorial del Perú en medios internacionales de referencia, fortalece la visibilidad de nuestros destinos en mercados estratégicos como el italiano”.

PROMPERÚ también indicó que las publicaciones pusieron atención en destinos menos tradicionales y en propuestas alineadas con tendencias internacionales relacionadas con sostenibilidad y descubrimiento cultural.

Turismo de naturaleza gana espacio en mercados europeos

Las publicaciones del diario italiano coincidieron con una mayor demanda internacional por actividades ligadas al turismo al aire libre. Caminatas, observación de paisajes naturales y visitas a espacios arqueológicos forman parte de las experiencias que distintos viajeros europeos buscan en Sudamérica.

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En ese escenario, regiones como Amazonas incrementaron su presencia dentro de campañas internacionales de promoción turística. Sitios como Kuélap, Gocta y Revash aparecieron en publicaciones especializadas debido a su combinación de patrimonio histórico y escenarios naturales.

De acuerdo con la información difundida por PROMPERÚ, la estrategia de promoción internacional también busca descentralizar el turismo y ampliar el interés hacia zonas distintas a los circuitos tradicionales. El organismo destacó que el enfoque actual prioriza experiencias vinculadas al entorno natural, la identidad cultural y el turismo responsable.

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