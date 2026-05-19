Sismo de magnitud 6.1 remeció Ica: imágenes del deslizamiento de arena en las dunas de la Huacachina tras fuerte temblor

El movimiento de arena en las dunas cercanas a la Huacachina, en la región Ica, quedó registrado en imágenes tras el sismo de magnitud 6.1 ocurrido este martes 19 de mayo. El fenómeno fue captado en video. Fuente: Latina Noticias

Un deslizamiento de arena en las dunas de la Huacachina quedó registrado en videos momentos después del sismo de magnitud 6.1 que remeció la región Ica este martes 19 de mayo. En las imágenes se observa cómo parte de una ladera cedió y la arena cayó en una corriente continua desde las elevaciones que rodean el oasis.

El fenómeno ocurrió en un entorno de arena muy fina, típico de los cerros y dunas de la zona, y causó inquietud entre vecinos y visitantes por la incertidumbre sobre la duración del movimiento y el volumen de material que podía seguir desprendiéndose. La Huacachina es uno de los principales puntos turísticos de Ica y suele recibir viajeros durante fines de semana por su fácil acceso desde la capital.

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El movimiento sísmico se sintió con fuerza en distintas ciudades del país y obligó a las autoridades locales a iniciar inspecciones para precisar daños materiales. El alcalde de Ica Carlos Reyes informó un balance preliminar mientras continuaban las evaluaciones en diversos sectores de la ciudad.

Un deslizamiento de arena en las dunas de la Huacachina fue captado poco después del sismo de magnitud 6.1 que remeció la región Ica el 19 de mayo, mostrando la arena caer continuamente de las elevaciones. (Composición: Infobae Perú)

Registran deslizamiento de arena en duna de la Huacachina tras sismo

En el material difundido por Latina Noticias y en redes sociales, se aprecia el desplazamiento de una duna en la zona cercana al oasis. La escena muestra un flujo sostenido de arena fina que cae por gravedad durante varios segundos, tras el sacudón.

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El registro generó preocupación por tratarse de un área de alto tránsito turístico. En la zona operan actividades asociadas al desierto y al oasis, y el deslizamiento motivó el análisis de los puntos más sensibles ante movimientos de tierra y la necesidad de identificar áreas de riesgo en laderas y cerros de arena.

Usuarios reportaron caída de arena y movimientos en zonas de dunas tras el fuerte temblor. Autoridades recomiendan evitar áreas inestables ante posibles réplicas. Roger García

También se mencionó la necesidad de fortalecer campañas locales de prevención, con información práctica para la población en zonas expuestas, y de incorporar simulacros en distintos momentos del año y horarios, no solo en fechas conmemorativas.

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Sismo de 6.1 fue localizado a 41 km al sur de Ica

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú reportó que el sismo de magnitud 6.1 ocurrió este martes 19 de mayo a las 12:57 (hora local). El epicentro se ubicó a 41 kilómetros al sur de Ica, en el área de Ocucaje, con una profundidad de 81 kilómetros y coordenadas -14.42 y -75.83.

El sismo dejó daños en la Catedral de Ica, donde parte de la cúpula se desplomó y se reportaron nuevos desprendimientos en una estructura bajo conservación del Ministerio de Cultura. Las autoridades mantuvieron evaluaciones por el riesgo de afectaciones adicionales ante posibles réplicas.

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Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió la ciudad de Ica, Perú, provocando el colapso parcial de la histórica Catedral. Las imágenes muestran los graves daños en la estructura, incluyendo la caída de parte de su cúpula y paredes. Canal N

También se registraron daños en universidades de Ica, como la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, que suspendió clases por inspecciones de seguridad. En el plano comercial, hubo incidentes en Mega Plaza Ica con vidrios rotos y productos caídos, además de reportes de derrumbes en carreteras en Huáncano (Pisco) y deslizamientos de arena en dunas.

Según el reporte, el evento se clasificó con alerta de color amarillo. El esquema de colores difundido por el Centro Sismológico Nacional asigna verde a magnitudes menores a 4.4, amarillo a magnitudes entre 4.5 y 6.0, y rojo a eventos mayores a 6.1.

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Las autoridades locales mantuvieron el monitoreo en distintos puntos de Ica mientras avanzaban las inspecciones para determinar el impacto total del movimiento. En paralelo, se intensificó la discusión sobre cultura de prevención y protocolos de evacuación en colegios, así como la utilidad de contar con una mochila de emergencia y un plan familiar para actuar sin improvisación ante un sismo.