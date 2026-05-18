Pati Lorena y Samahara Lobatón desafían a la producción de ‘La Granja VIP’ al quitarse los micrófonos y usuarios piden su expulsión

Pati Lorena y Samahara Lobatón arrojaron los micrófonos al suelo, violando una de las normas más estrictas del reality de Panamericana TV.

Pati Lorena y Samahara Lobatón protagonizaron una de las polémicas más agitadas de ‘La Granja VIP Perú’ al retirarse los micrófonos y lanzarlos al suelo para hablar en secreto, una acción que viola una de las normas más estrictas del reality de Panamericana TV y que desató una ola de reclamos en redes sociales con pedidos de expulsión inmediata. La situación se produjo en la noche del sábado 16 de mayo, horas después de la eliminación de Pablo Heredia, y escaló rápidamente cuando Ric La Torre, integrante del equipo del programa, confirmó públicamente que ese comportamiento está terminantemente prohibido.

El episodio ocurrió mientras ambas participantes analizaban las estrategias del llamado ‘Team Víboras’ tras la salida de Heredia. La conversación giró en torno a los errores cometidos durante la última nominación: Pati Lorena sostuvo que el grupo se equivocó al nominar a Gabriela Herrera en el careo y que debieron apuntar contra Cristian Martínez ‘Cri Cri’, quien a su juicio tiene menos respaldo del público. “Nos equivocamos, yo les dije que era ‘Cri Cri’, yo sabía por qué. Nadie me escuchó. En vez de poner Gaby, hubiéramos puesto a ‘Cri Cri’ todos. Anda vótala el próximo fin de semana a ver si se va”, señaló Lorena.

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Samahara Lobatón, por su parte, argumentó que Herrera logró mantenerse en la competencia porque el ‘Team Reales’ no tuvo que dividir sus votos. Fue en ese momento de la conversación cuando la productora le pidió a su compañera que se retirara el micrófono para que el intercambio no saliera en la transmisión en vivo. “Sácate el micro y bótalo”, se escucha decir a Lorena. Ambas obedecieron y lanzaron los dispositivos a un lado, lo que cortó parte del audio en la señal 24/7 del programa.

La reacción del público y la confirmación de la producción

El clip se viralizó con rapidez en TikTok e Instagram, donde los seguidores del reality expresaron su indignación ante lo que consideraron una falta grave. Los comentarios más recurrentes exigieron sanciones disciplinarias, incluyendo la nominación directa sin posibilidad de salvación. “Eso amerita la nominación directa, sin opción a salvación”, escribió un usuario. Otro agregó: “Este reality es como hecho a la trampa. O sea que ellas se quitan el micrófono, pero en el recinto debería estar tapado de micrófonos también así como las cámaras. Acá hay trampa sí o sí”, dijo.

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En un momento de tensión, Pati Lorena y Samahara Lobaton lamentan una mala estrategia en el juego. Para poder hablar libremente, deciden quitarse los micrófonos, rompiendo las reglas del reality. Video: TikTok @elmagazinetv

Las reacciones no fueron unánimes. Otros usuarios recordaron que participantes del ‘Team Reales’, como Diego Chávarri y la propia Gabriela Herrera, también se habrían quitado el micrófono en ocasiones anteriores sin recibir ningún tipo de sanción. “Qué problema se hacen si Diego y Gabriela se sacan a cada rato el micrófono”, escribió un cibernauta en TikTok. Esa percepción de desigualdad en la aplicación de las normas alimentó las sospechas de favoritismo por parte de la producción.

Algunos comentarios apuntaron directamente al vínculo laboral de Lorena con el programa. “No les van a hacer nada, ella trabaja con la producción, lo máximo una llamada de atención” y “Pati es parte de la producción, qué mal”, fueron dos de las frases que circularon en redes. La condición de Lorena como productora de televisión, antes de ingresar al reality, fue el argumento central de quienes desconfían de que la sanción llegue a materializarse.

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Lo que está en juego para el ‘Team Víboras’

La confirmación de Ric La Torre, parte del equipo de ‘La Granja VIP’, de que quitarse el micrófono está terminantemente prohibido abrió la posibilidad de una eliminación disciplinaria para Lobatón y Lorena, aunque la producción no ha anunciado oficialmente ninguna medida al respecto.

El público ha tomado su decisión. En una noche llena de tensión, se anuncia que Pablo Heredia es el nuevo eliminado de 'La Granja VIP', mientras Gabriela Herrera celebra su permanencia en el reality.

La situación llega en un momento delicado para el ‘Team Víboras’, que perdió a uno de sus integrantes más visibles con la salida de Heredia y que ahora enfrenta la posibilidad de perder a dos participantes más por una infracción al reglamento. Los diez concursantes que continúan en competencia son Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Gabriela Herrera, Pamela López, Cri Cri, Samahara Lobatón, Diego Chávarri, Shirley Arica, Paul Michael y Pati Lorena. La decisión de la producción sobre cómo proceder ante la infracción podría redefinir el equilibrio de fuerzas en la recta final del programa.

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