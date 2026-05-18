Perú

Campo de Marte en peligro: vecinos protestan por deterioro áreas verdes por trabajos de la MML

En Jesús María, vecinos y agrupaciones ambientales se movilizan para denunciar el grave deterioro de árboles y áreas verdes en el Campo de Marte, atribuido a los trabajos de modernización ejecutados por la Municipalidad Metropolitana de Lima

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Residentes del distrito de Jesús María se movilizan para denunciar lo que consideran un "ecocidio" en el Campo de Marte. Exigen a las autoridades el cuidado y la protección de este importante pulmón verde de la ciudad ante la falta de riego y la remoción de árboles.

En el distrito de Jesús María, crece la preocupación entre los vecinos por el deterioro de decenas de árboles y áreas verdes en el Campo de Marte, uno de los principales pulmones de Lima. La ejecución de un proyecto de mejoramiento integral a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), ha generado manifestaciones y reclamos por el impacto ambiental que está ocasionando en este histórico espacio público.

Vecinos de Jesús María denuncian que, tras el inicio de las obras, la falta de riego y el mal manejo de maquinaria pesada han provocado la muerte de varios árboles. El parque, que recibe una inversión superior a 26,7 millones de soles, enfrenta una crisis ambiental que amenaza la calidad de vida de la comunidad, según testimonios recogidos en la zona.

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“El arbolito que plantamos hace trece años fue derribado por una motoniveladora y se lo llevaron como si nada”, relató a TV Perú una vecina afectada, quien junto a otros residentes, ha cuidado de estos árboles durante más de una década. La pérdida no es solo ambiental, sino también emocional, ya que los árboles forman parte de la vida cotidiana de quienes utilizan el parque para pasear, hacer deporte o simplemente respirar aire puro.

Campo de Marte
Campo de Marte

Vecinos alertan sobre daño ambiental y pérdida de fauna

Las protestas han reunido a agrupaciones como Jesús María Ecológico y a ciudadanos que, desde 1980, defienden el área verde frente a intentos de modificación. “Este parque metropolitano es el botín de muchos gobiernos municipales que buscan hacer negocio. Ya en 1988 ganamos el primer juicio ambiental del Perú para protegerlo”, explicó una representante del colectivo, subrayando el valor histórico y social del Campo de Marte.

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La intervención actual, según los vecinos, ha superado los límites de la modernización al afectar no solo la vegetación, sino también las especies que habitan el parque. “El proceso constructivo mutiló raíces, generó la muerte de varios árboles y afectó a la fauna local: loros, ardillas y otras especies ya no están; algunas han muerto”, detalló el ingeniero forestal Guillermo González, quien participó en una inspección técnica reciente.

Campo de Marte
Campo de Marte

Exigen intervención de autoridades y reformulación del proyecto

El Campo de Marte cuenta con una ley de intangibilidad que lo protege, pero los residentes denuncian que esta norma ha sido vulnerada. Los especialistas advierten que, si no se implementan medidas urgentes, la situación podría agravarse y poner en riesgo a los usuarios del parque en los próximos años.

Guillermo González señaló que “las autoridades deben asumir su responsabilidad, reformular el proyecto y establecer un plan de contingencia para mitigar el daño causado”. La petición es clara: detener el deterioro y garantizar la protección de uno de los espacios verdes más valiosos de Lima.

El Campo de Marte, un espacio con historia y protección legal

El Campo de Marte no solo es un área de recreación, sino también un sitio de memoria y encuentro ciudadano. Alberga monumentos de próceres y episodios históricos, como los vinculados a la guerra con Ecuador, lo que refuerza el pedido de preservación integral.

Vecinos y colectivos ambientales insisten en que instituciones como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura y el Poder Judicial deben intervenir para asegurar el cumplimiento de la ley y la recuperación del parque. “Este lugar pertenece a todos y su función ambiental y social es irremplazable”, recalcaron.

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