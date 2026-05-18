Perú

Capturan a ‘Tico tico’ en el Callao: tiktoker tansmitía en vivo con arma de la PNP y tenía requisitoria por homicidio

Manuel Ascencio Blas fue arrestado tras realizar una transmisión en la que manipulaba un arma de fuego y consumía alcohol en la vía pública. La Policía confirmó que uno de sus acompañantes también pertenece a la institución

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Un creador de contenido identificado como Manuel Ascencio Blas fue detenido el fin de semana en el distrito de Mi Perú del Callao por realizar transmisiones en vivo en TikTok mientras mostraba un arma de fuego y consumía alcohol en la vía pública.

Según un informe del programa 24 Horas de Panamericana, la intervención ocurrió cuando Ascencio Blas, conocido con el alias de ‘Tico Tico’, estaba junto a otras personas. La Policía Nacional (PNP) indicó que la transmisión alertó a los agentes, ya que el detenido exhibió de manera explícita una pistola Glock auténtica, propiedad de la institución.

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El operativo estuvo a cargo del Escuadrón Verde, el Grupo Terna y personal de la municipalidad distrital, quienes ubicaron y detuvieron al individuo pocos minutos después del inicio del video. Uno de los acompañantes de ‘Tico Tico’ también integra la PNP, situación que los efectivos confirmaron durante el arresto.

La revisión permitió constatar que el arma no contaba con permiso legal de portación. La institución precisó que además Ascencio Blas tiene una requisitoria vigente por homicidio y antecedentes por robo, agresión, violencia familiar y otros hechos violentos.

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Makanaky podría ser condenado hasta a 4 años de prisión. Foto: composición Infobae
Makanaky podría ser condenado hasta a 4 años de prisión. Foto: composición Infobae

‘Tico Tico’ afronta cargos por tenencia ilegal de armas y fue trasladado a la base del Escuadrón Verde para las diligencias del caso.

Caso anterior

La detención se produjo pocos días después del arresto de Einer Alva León, conocido como ‘Makanaky’, quien fue declarado reo contumaz por el Poder Judicial en un proceso penal por apología. De acuerdo con una resolución a la que accedió Infobae, la detención obedeció a una orden emitida tras la confesión pública del influencer sobre su presunta participación en una violación grupal.

El expediente judicial detalla que el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima declaró contumaz a Alva León por no presentarse al inicio del juicio oral, previsto para el 23 de abril. A pesar de haber sido notificado en su domicilio y de que su hermana recibió la citación y mensajes de texto, el acusado no asistió a la audiencia virtual.

A la audiencia acudieron representantes de la Fiscalía, la Procuraduría del Ministerio del Interior, el defensor público del acusado y el coimputado Jonathan Maicelo, exboxeador. Ante la ausencia obligatoria del acusado, el Juzgado ordenó su ubicación y captura inmediata para asegurar su comparecencia en el proceso penal.

Un hombre de cabello naranja claro, con una camisa gris y un chaleco balístico negro que dice 'DETENIDO', y luego siendo escoltado por agentes policiales
Makanaky, con cabello teñido de naranja, es mostrado en la comisaría y luego siendo escoltado por agentes de la Policía Nacional del Perú tras su detención vinculada a Jonathan Maicelo.

El juicio oral fue reprogramado para el 18 de agosto de 2026. En este proceso se determinará la responsabilidad de Alva León y Maicelo en el delito de apología, tras una entrevista en la que el primero admitió su presunta implicación en un delito sexual grupal y el segundo intentó minimizar la gravedad de los hechos. El Código Penal establece que justificar o enaltecer delitos o a sus autores puede sancionarse con hasta cuatro años de prisión.

La Procuraduría Pública del Ministerio del Interior exige a ambos procesados el pago de 20.000 soles como reparación civil a favor del Estado. Además, el Poder Judicial dispuso el embargo de dos motocicletas de Maicelo, valoradas en 15.000 soles, para garantizar el pago de una posible indemnización.

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