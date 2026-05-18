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No botes las latas de atún: pueden ser muy útiles en tu hogar y existen varias formas sencillas de sacarles provecho

Con creatividad y materiales básicos, estos envases metálicos pueden transformarse en elementos útiles para la cocina, escritorio o jardín

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Las latas de atún pueden reutilizarse en lugar de desecharse, como parte del reciclaje doméstico. VisualesIA
Las latas de atún pueden reutilizarse en lugar de desecharse, como parte del reciclaje doméstico. VisualesIA

Después de abrir una lata de atún, gran parte de los hogares opta por desechar el envase metálico junto con otros residuos. Ese hábito forma parte de una rutina cotidiana que pocas veces considera alternativas de reutilización dentro de casa. Sin embargo, distintos especialistas en reciclaje doméstico y organización del hogar sostienen que esos recipientes pueden convertirse en objetos útiles para diversas tareas.

El interés por reutilizar materiales creció en los últimos años debido al aumento de propuestas vinculadas con el reciclaje casero y la reducción de desperdicios. En ese escenario, las latas de atún comenzaron a ocupar un lugar frecuente en manualidades simples que no requieren herramientas complejas ni grandes inversiones.

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Su tamaño compacto, la resistencia del metal y la facilidad para limpiarlas permiten incorporarlas en distintos espacios del hogar. Desde organizadores hasta elementos decorativos, estos recipientes admiten múltiples usos después de una preparación básica.

Opciones para reutilizar latas de atún dentro del hogar

Uno de los destinos más habituales para estas latas consiste en transformarlas en pequeñas macetas. Muchas personas las utilizan para cultivar suculentas, cactus o plantas de dimensiones reducidas. Gracias a su formato, pueden colocarse sobre escritorios, repisas, balcones o cocinas sin ocupar demasiado espacio.

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Especialistas en jardinería recomiendan realizar perforaciones en la base para facilitar el drenaje del agua y evitar acumulación de humedad en las raíces. Además, algunas personas decoran el exterior con pintura acrílica, telas, cuerda de yute o papel adhesivo.

Las latas también resultan útiles como organizadores domésticos. Su resistencia permite almacenar objetos pequeños sin dificultades. Entre los elementos que suelen guardarse aparecen lápices, clips, brochas de maquillaje, especias, cubiertos pequeños y utensilios de cocina.

Otra ventaja señalada por quienes impulsan el reciclaje doméstico radica en la facilidad de limpieza. Los recipientes pueden acomodarse dentro de cajones o sobre escritorios sin generar desorden visual.

Portavelas y objetos decorativos

Portavelas decorativos: pueden convertirse en velas aromáticas o decorativas gracias a la resistencia del metal al calor.
Portavelas decorativos: pueden convertirse en velas aromáticas o decorativas gracias a la resistencia del metal al calor.

Las manualidades con velas figuran entre las alternativas más utilizadas. Algunas personas colocan velas pequeñas directamente dentro de la lata, mientras otras aprovechan restos de cera para fabricar velas aromáticas artesanales.

En ciertos casos, el recipiente recibe perforaciones decorativas realizadas con clavo y martillo. Cuando la vela permanece encendida, esos orificios permiten generar efectos de luz sobre paredes y superficies cercanas.

Debido a la resistencia del metal frente al calor, estos portavelas suelen utilizarse en patios, balcones y mesas exteriores. Muchas personas también pintan el exterior o incorporan papel decorativo para modificar el aspecto final.

Recomendaciones antes de reutilizar las latas

Una tabla de cortar de madera con harina es el escenario para una pila de discos de masa de empanada y varias latas plateadas de atún sin marca.
Un montón de tapas de empanada crudas y varias latas de atún sin marca se encuentran sobre una tabla de madera, listas para la preparación de una comida casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de comenzar cualquier trabajo manual, especialistas recomiendan realizar una limpieza completa para eliminar restos de aceite y olor. El procedimiento básico incluye agua, detergente y secado completo para prevenir óxido.

También aconsejan retirar la etiqueta exterior y revisar cuidadosamente los bordes metálicos. En algunos recipientes pueden quedar sectores filosos después de abrir la lata. Para evitar accidentes, varias personas optan por lijar suavemente esos bordes o cubrirlos con cinta decorativa.

Otra sugerencia frecuente consiste en aplicar barniz transparente cuando el objeto decorativo permanecerá expuesto durante mucho tiempo. Además, recomiendan evitar ambientes húmedos para conservar mejor el metal.

Paso a paso para crear mini macetas

La elaboración de macetas pequeñas requiere pocos materiales: una lata limpia, pintura acrílica, tierra, piedras decorativas y una planta pequeña.

El primer paso consiste en realizar dos o tres agujeros en la base. Luego se pinta el exterior del color elegido y se deja secar completamente. Después se incorpora una capa de piedras pequeñas para mejorar el drenaje.

Finalmente, se agrega tierra y se coloca la suculenta o cactus dentro del recipiente. Algunas personas añaden detalles decorativos alrededor de la planta para personalizar el diseño.

Más usos para reciclaje doméstico

Las posibilidades de reutilización también incluyen mini bandejas para joyas, imanes para refrigeradora, adornos navideños y marcos decorativos.

Dentro de la cocina, algunas personas emplean las latas como moldes para postres, cortadores de galletas o recipientes para organizar especias.

En actividades infantiles aparecen propuestas vinculadas con tamborcitos musicales, carritos reciclados y juegos para clasificar colores. Estas opciones suelen utilizar materiales simples y permiten incorporar actividades recreativas dentro del hogar.

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