Magaly Medina lanza una advertencia a Suhaila Jad sobre el patrimonio de André Carrillo: "Debe estar a nombre de la mamá"

Magaly Medina lanza advertencia a Suhaila Jad por supuesta infidelidad de André Carrillo, alertando sobre el manejo patrimonial de los bienes familiares.

Magaly Medina lanzó una advertencia directa a Suhaila Jad, esposa del futbolista peruano André Carrillo, ante el escenario de una eventual separación de la pareja, y señaló que los bienes del deportista podrían estar registrados a nombre de su madre. El aviso se dio en el programa de ATV en medio de una polémica que estalló tras las acusaciones públicas de infidelidad que la modelo española difundió en sus redes sociales.

La crisis matrimonial entre Carrillo y Jad se hizo visible cuando la modelo publicó en su cuenta de Instagram la imagen de un arete hallado en el automóvil del futbolista, acompañada de una frase irónica: “Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo”. La publicación disparó las especulaciones sobre una presunta traición y encendió el debate en la farándula nacional.

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Días después, Jad escaló las acusaciones al compartir capturas de pantalla de un chat en portugués donde, según ella, Carrillo intercambiaba mensajes sugestivos con otra mujer. Frases como “Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, mi amor?” reforzaron las sospechas de infidelidad entre sus seguidores. La modelo también expresó su dolor de forma explícita: “Él no solo me lastimó a mí. Me robó los momentos más suaves de mi maternidad. Momentos que debí haber disfrutado, no solo sobrevivido”, en alusión a los tres hijos que tiene con el futbolista.

La advertencia de Magaly sobre los bienes del futbolista

Fue en ese contexto donde Medina tomó la palabra en su espacio televisivo para analizar la situación y enviar un mensaje a Jad. La conductora vinculó el conflicto matrimonial con un patrón que, según su lectura, se repite entre futbolistas peruanos que crecieron con sus madres como figura central.

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Un extraño pendiente encontrado en el coche de una pareja desata rumores y sospechas sobre la fidelidad y el estado emocional de la mujer, mientras el programa 'Magaly TV' investiga los detalles. ATV/ Magaly TV La Firme.

“En el Perú, la mayoría de jugadores de fútbol que han crecido solo criados por sus madres, la mayoría de ellos tienen en un altar a sus madres", afirmó Medina. A partir de esa premisa, la conductora advirtió a Jad sobre las implicancias patrimoniales de una eventual separación: “A su madre la casa, el carro, todo, a las mujeres de sus vidas les quitan todo. Así que Suhayla prepárate porque probablemente todo lo que tiene Carrillo debe estar a su nombre o nombre de la mamá. Las suegras por lo general son metiches, las madres de los jugadores de fútbol más todavía”, puntualizó.

La ‘Urraca’ también cuestionó el comportamiento que Jad describió de su suegra, Ana María Díaz, quien —según la propia modelo— habría ingresado a escondidas a su habitación y revisado los cajones de la casa. “No es normal aquí ni en otro lado ¿Cómo va a ser normal que entre a la habitación de tu casa y revise todos tus cajones? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? ¿Robar algo? ¿Buscar las joyas? ¿Qué quieres investigar?”, expresó Medina.

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Sobre el hallazgo del arete, la conductora de ATV optó por una reflexión sobre los límites dentro de una relación. “Yo creo que hay cosas en que las mujeres decidimos soportar y decidimos no poner límites… tú tienes que saber cuál es tu límite y saber qué es lo que estás dispuesta a permitir o no”, señaló. Medina también recordó que la pareja había dejado de publicar fotos junta en redes sociales desde hace varios meses, lo que para ella ya era una señal de deterioro en la relación.

Las reacciones en el entorno familiar y el silencio de Carrillo

Mientras el escándalo se extendía en redes sociales, Jad tomó una decisión que sus seguidores interpretaron como una ruptura definitiva: dejó de seguir a Carrillo en Instagram y eliminó todas las fotografías que compartía con él en su perfil. El futbolista, por su parte, ha mantenido silencio público y no ha respondido a ninguna de las acusaciones de su esposa.

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André Carrillo sigue activo en redes pese a la acusación de infidelidad de su esposa.

Quien sí reaccionó fue Álex Carrillo, padre del futbolista, aunque de forma indirecta. En sus historias de Instagram publicó una foto junto a sus hijos con una sola palabra: “Familia”. Luego compartió una segunda imagen donde aparece casi toda la familia Carrillo reunida. La publicación llegó pocas horas después de que Jad lanzara su duro mensaje contra su suegra, y muchos usuarios la interpretaron como una muestra de respaldo hacia los suyos.

Jad, por su lado, reapareció en redes con mensajes de tono introspectivo. En una historia de Instagram mostró el rostro parcial de una mujer junto a un tatuaje con la palabra “blessed” y tres emojis: un corazón rojo, un candado y unas manos en oración. En una segunda publicación, apareció frente al espejo con ropa deportiva y escribió una sola palabra: “Resiliencia”.

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Sus seguidores interpretaron los símbolos como una referencia a la fe y a la protección de sus hijos, los mismos emojis que había usado cuando expuso por primera vez la presunta infidelidad del futbolista. André Carrillo no ha emitido ninguna declaración pública hasta el momento.