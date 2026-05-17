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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a segunda vuelta: así fue el anuncio oficial del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones hizo oficial la convocatoria a un nuevo proceso electoral para el próximo 7 de junio

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La Secretaria General del Jurado Nacional de Elecciones, Yessica Clavijo, lee el acta de proclamación de los resultados oficiales de la primera vuelta, detallando el cómputo de votos para cada organización política.

Más de un mes luego de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) finalmente promulgó los resultados de las votaciones a la presidencia y se hizo oficial que Fuerza Popular y Juntos por el Perú fueron las organizaciones políticas con más votos durante el proceso electoral.

Según el acta oficial emitida por el JNE, Fuerza Popular recibió un total de 2,877,678 votos, lo que representa al 17.192 % de peruanos; mientras que Juntos por el Perú se ubicó en el segundo lugar con 2,015,114; que equivale al 12.039 % de electores. En tercer lugar también se encuentra Renovación Popular, que recibió 1,993,905 votos.

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Debido a que ninguno de los partidos políticos logró obtener más del 50 % de los votos válidos durante las elecciones, el JNE también hizo oficial que tanto Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), deberán participar de una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio, tal como se indica en el cronograma electoral.

Collage que muestra a Roberto Sánchez con un sombrero en la mano, a Keiko Fujimori introduciendo un voto en una urna de ONPE, y el logo del JNE.
El collage muestra a Roberto Sánchez sosteniendo un sombrero, a Keiko Fujimori votando en una urna de ONPE y al edificio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reflejando el proceso electoral peruano con sus principales actores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio, realizado 35 días después de los comicios del 12 de abril, contó con la presencia de autoridades nacionales y observadores internacionales, como Alexander Gray, jefe de la misión de observación de la Unión Europea, y el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. También asistieron representantes de los partidos participantes, entre ellos la congresista Norma Yarrow de Renovación Popular, quien señaló posteriormente que ha presentado un pedido de nulidad de la proclamación.

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Segunda vuelta: debates y horarios

Ahora que se conocen los resultados finales, el JNE podrá centrarse en la organización de un nuevo debate presidencial oficial, que aún no tiene fecha pero tendría que realizarse durante la tercera semana de mayo para cumplir con el cronograma estipulado. Al igual que en las jornadas previas, la transmisión del evento será por el canal del Estado.

El formato del debate contemplará cuatro ejes temáticos: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y combate a la corrupción, empleo y desarrollo, y educación e innovación. El antecedente más reciente fue el debate de segunda vuelta de 2021, cuando Pedro Castillo y Keiko Fujimori se enfrentaron en el mismo escenario.

Acuarela de Keiko Fujimori a la izquierda y Roberto Sánchez a la derecha, ambos sonriendo y saludando, con la bandera de Perú de fondo.
Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonriendo y saludando, candidatos a la segunda vuelta presidencial de Perú, con la bandera peruana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 en Perú se llevará a cabo el domingo 7 de junio, con el horario oficial de sufragio establecido entre las 07:00 y las 17:00 horas, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La ONPE informó que la jornada electoral se desarrollará en todo el territorio nacional bajo estrictos protocolos para garantizar la transparencia y el orden. Los ciudadanos deberán acudir a sus mesas de votación dentro del rango señalado, ya que la inasistencia injustificada conlleva multas. La organización recomienda a los electores verificar con antelación su local de sufragio y llegar temprano para evitar contratiempos.

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