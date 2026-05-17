OEA saluda proclamación de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como candidatos a segunda vuelta en Perú

En conferencia de prensa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Borneo, reafirma que el JNE es la máxima y única autoridad competente para definir los resultados de la elección presidencial. Borneo subraya que se han resuelto todas las incidencias y pedidos de nulidad, garantizando la transparencia y el debido proceso.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) felicitó la proclamación oficial de los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) para la segunda vuelta presidencial, tras los resultados confirmados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este 17 de mayo.

La misión, liderada por Víctor Rico Frontaura, valoró la actitud de la ciudadanía y los actores políticos, destacando la paciencia y madurez democrática demostrada durante la espera de los resultados de las elecciones generales celebradas el 12 de abril.

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En su comunicado oficial, la OEA reconoció el trabajo de las autoridades electorales y llamó a mantener un proceso responsable y pacífico en la siguiente etapa.

“La MOE/OEA invita tanto a las autoridades electorales como a los actores políticos y sociales a llevar a cabo un proceso con alto sentido de responsabilidad democrática, evitando confrontaciones o amenazas, así como discursos que generen división social”, expresó la organización.

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La misión de la OEA, liderada por Víctor Rico Frontaura, destacó la madurez democrática de la ciudadanía y pide mantener la responsabilidad y paz en el proceso.

Observadores internacionales refuerzan monitoreo en todo el país

De cara a la segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio, la Misión de la OEA anunció que contará con más de 90 observadores desplegados en todo el territorio nacional y en ciudades del extranjero para garantizar el seguimiento y la transparencia del proceso.

Este despliegue se suma a la labor de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), que también ampliará su presencia en el Perú.

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Alexander Gray, jefe de la misión de la UE, informó que a partir del lunes 18 de mayo se volverán a desplegar alrededor de 150 observadores internacionales en todas las regiones del país, cifra similar a la utilizada en la primera vuelta.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son los candidatos oficialmente proclamados para la presidencia, en medio de alta tensión política y cuestionamientos al proceso.

“Mañana vamos a desplegar de nuevo los observadores de largo plazo, que toman un descanso en casa y ya están de vuelta. (…) Mañana a las 8:30 horas de la mañana les vamos a desplegar a todas las regiones”, detalló Gray.

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El jefe de la misión europea aseguró que los observadores permanecerán en el país hasta finales de junio y seguirán las distintas fases del proceso electoral, incluyendo la prueba de colores y la impresión del material electoral supervisada por el JNE.

Gray enfatizó que la UE aplica los mismos estándares de observación en todos los países donde interviene, sin comparar procesos electorales, y recordó que el bloque ha realizado más de 200 misiones en 75 países.

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Renovación Popular mantiene rechazo y plantea impugnación

En paralelo al despliegue de los observadores, la bancada de Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga, reiteró su rechazo a los resultados oficiales y anunció la solicitud de nulidad del acta de proclamación del JNE.

La congresista Norma Yarrow, portavoz de la agrupación, denunció supuestas irregularidades y defendió la decisión de impugnar la proclamación, sosteniendo que “se vulneró el derecho a ejercer el voto libre” y cuestionando el proceso por “sabotaje y fraude”.

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Renovación Popular formaliza la impugnación de la proclamación oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones alegando supuestas irregularidades.

Vale recordar que, días atrás, Renovación Popular había difundido un comunicado en el que formalizaba su rechazo al proceso electoral, alegando que agotó todas las instancias legales para denunciar un supuesto fraude electoral.

La agrupación reconoció que no existen pruebas concretas, pero advirtió que su lucha continuará “firmemente desde el Congreso”, con el compromiso de fiscalizar y defender la voluntad de sus electores desde el Parlamento, tras quedar fuera de la segunda vuelta.

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