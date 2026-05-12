Perú

Perú libera dos variedades 1,6 veces más potentes de maíz y cebada al mundo

En paralelo, el Instituto Nacional de Innovación Agraria impulsa un café con alta tolerancia a la roya y excelencia en taza

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El INIA presentó dos nuevas variedades de maíz amiláceo y cebada destinadas a incrementar hasta en 60% la productividad agrícola en Cusco.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) ha presentado la liberación oficial de dos nuevas variedades de maíz amiláceo y cebada desarrolladas por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), que buscan transformar la productividad agrícola en la región de Cusco.

Según comunicados del INIA, la variedad de maíz INIA 625-Mayuhuayllino y la cebada INIA 447-Luzmalta cuentan con características genéticas que les permiten incrementar hasta en un 60% el rendimiento por hectárea, beneficiando a más de 55 mil productores de la zona.

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Ambas variedades fueron desarrolladas en el Centro Experimental Agraria Andenes de la provincia de Anta, en colaboración con productores locales. El maíz INIA 625-Mayuhuayllino alcanza un rendimiento de grano seco de hasta 8,6 toneladas por hectárea y de choclo hasta 16,3 toneladas, lo que puede elevar en 40% los ingresos de los agricultores.

La cebada INIA 447-Luzmalta, por su parte, supera las 5 toneladas por hectárea y ofrece granos de alta calidad, superando los 53 kilos de masa y 9,15 mm de tamaño promedio.

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maiz
Estas variedades desarrolladas por INIA ofrecen resistencia genética a enfermedades foliares y roya amarilla, reduciendo los costos fitosanitarios.

Nuevas semillas, nuevas oportunidades

De acuerdo con los comunicados del INIA, la fortaleza de estas variedades radica en la resistencia a plagas y enfermedades, como la roya amarilla en cebada y enfermedades foliares en maíz.

Esto permite reducir costos de manejo fitosanitario y fomenta una producción agrícola más estable frente a escenarios adversos. Además, la adaptabilidad de ambos cultivos a distintos tipos de clima y la mejora genética aplicada buscan asegurar una mayor resiliencia ante el cambio climático.

El presidente ejecutivo del INIA, Jorge Ganoza Roncal, señaló que “al incrementar la productividad, mejorar la calidad del producto y ampliar las oportunidades de mercado, se impulsa el desarrollo económico local, se fortalecen las economías rurales y se promueve una agricultura más competitiva y sostenible”.

Los productores de la región cuentan así con herramientas concretas para elevar la productividad, reducir la vulnerabilidad de sus cultivos y estabilizar sus ingresos.

Más de 30 mil caficultores peruanos podrían beneficiarse con estas innovaciones, probadas en diversas altitudes y con alto potencial en exportación.
Más de 30 mil caficultores peruanos podrían beneficiarse con estas innovaciones, probadas en diversas altitudes y con alto potencial en exportación.

La apuesta peruana por el café de excelencia

En paralelo a la liberación de nuevas semillas, el INIA informó que ha logrado identificar dos genotipos de café con alta tolerancia a la roya amarilla y excelentes características de calidad de taza. Los materiales INIA-46 e INIA-53, provenientes de la colección nacional de germoplasma, han superado los 83 puntos en la escala de la Asociación de Cafés Especiales (SCA), posicionándose como opciones de alto valor para el mercado internacional.

El proceso de investigación incluyó ensayos multilocales en distintas altitudes, donde los nuevos genotipos mostraron adaptabilidad y estabilidad productiva. Más de 30 mil productores de café podrían verse beneficiados por la futura incorporación de estas variedades.

El presidente ejecutivo del INIA destacó que “la voz y experiencia del agricultor son insustituibles en este proceso”, refiriéndose a la importancia del enfoque participativo en la selección y validación de los nuevos materiales.

Como parte de sus acciones integrales, el INIA ha realizado cerca de 40 mil análisis de suelos en estaciones experimentales de Junín, lo que refuerza el apoyo técnico a los productores y la sostenibilidad de la caficultura peruana. Estas iniciativas consolidan el rol estratégico del INIA en la generación de innovación tecnológica y conocimiento científico para el desarrollo del sector agrario del país.

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