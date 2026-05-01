Crean fertilizante biológico a base del guano de islas para mejorar la productividad agrícola en el país

Manos de un agricultor peruano esparcen fertilizante granulado en un campo de cultivos jóvenes, destacando el apoyo al desarrollo rural y la agricultura familiar en los Andes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo conformado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria, Agro Rural y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha desarrollado un nuevo fertilizante denominado GIMAX13, como resultado de una investigación orientada a responder a la escasez de guano de islas en el Perú y fortalecer la producción agrícola. El objetivo principal es maximizar la eficiencia y disponibilidad de nutrientes, especialmente en un contexto de disminución de la población de aves guaneras, lo que afecta directamente a uno de los insumos naturales más valorados por la agricultura familiar.

Según informó Gudberto Carrera Padilla, director ejecutivo de Agro Rural, a la Agencia Andina, la innovación se enmarca en el proyecto ganador del concurso “Proyectos de investigación Científica AECID para reducir la vulnerabilidad ante los efectos de la crisis climática, alimentaria y/o sanitaria en el Perú desde los IPIs 2023-04”.

PUBLICIDAD

La culminación del proyecto está programada para julio de 2026, y cuenta con un presupuesto de 383.250 soles, como enfatizó Carrera Padilla a . En la actualidad, la investigación transita por su fase final de ejecución. Esta iniciativa permite prever nuevas soluciones ante la dependencia de un recurso cuya disponibilidad se ha visto comprometida por cambios climáticos y ecológicos recientes, y es parte integral de la estrategia de resiliencia del sector agrario nacional.

Uno de los logros técnicos de mayor trascendencia ha sido la obtención de un fertilizante capaz de incrementar la disponibilidad de nutrientes esenciales, aumentar la productividad de las cosechas e incorporar microorganismos que favorecen el control biológico de plagas y enfermedades. Además, este avance posibilita una optimización en las dosis de aplicación, beneficiando a una mayor cantidad de agricultores peruanos.

PUBLICIDAD

Un equipo de INIA, Agro Rural y MIDAGRI trabaja en la investigación del fertilizante GIMAX13, una solución para la escasez de guano de islas y el fortalecimiento de la producción agrícola peruana. (Foto: Agencia Andina)

Crean fertilizante biológico a partir del guano de islas

El fertilizante GIMAX13, acrónimo de Guano de Islas Maximizado en sus 13 nutrientes, fue desarrollado a partir de la aplicación de microorganismos benéficos autóctonos, cuyo aislamiento e identificación se logró mediante técnicas de secuenciación de ADN metagenómico. De acuerdo con el medio, el objetivo clave reside en potenciar la eficiencia del guano tradicional, garantizando una mayor provisión de macronutrientes y micronutrientes a los cultivos, al tiempo que se fortalecen los procedimientos de control natural de plagas y reducción en el consumo de fertilizante por hectárea.

En términos técnicos, la novedad del proyecto radica en la introducción de un consorcio microbiano adaptado a las condiciones del agro peruano, lo que distingue al GIMAX13 de los insumos tradicionales y permite que cumpla su función en una variedad de escenarios productivos. Esta adaptación tecnológica responde tanto a exigencias productivas como ecológicas, en consonancia con las recomendaciones de los organismos de investigación participantes.

PUBLICIDAD

La motivación principal detrás de este emprendimiento científico fue la notable reducción en la población de aves guaneras, lo que se ha traducido en una creciente escasez del guano de islas, vital para la agricultura nacional. La disminución de este recurso, causada por factores ambientales y la presión sobre los ecosistemas costeros, genera un impacto negativo en la oferta de insumos para los pequeños productores y para la seguridad alimentaria del país.

Alencastre ratificó que el fertilizante de urea llegará a su destino de acuerdo al cronograma establecido para la fertilización de los cultivos de la campaña agrícola 2022-2023.

Innovación en biofertilizantes recibe respaldo de ProCiencia y Concytec

La investigación sobre el fertilizante GIMAX13 fue seleccionada como ganadora en el concurso organizado en 2023 por ProCiencia y Concytec, bajo la línea de respuesta a crisis climática, alimentaria y sanitaria. Dotada de un financiamiento de 383.250 soles, a la fecha se encuentra en etapa final de ejecución, con el cierre previsto para julio de 2026, acorde a los informes oficiales.

PUBLICIDAD

Entre los resultados destacados hasta el momento, el proyecto no solo ha permitido producir un fertilizante de mayor valor agronómico, sino que también está contribuyendo a la difusión de los avances científicos y la capacitación de los proveedores técnicos y actores del sector. Específicamente, la incorporación de microorganismos benéficos en la formulación final representa un hito en el desarrollo de biofertilizantes en el Perú, según detalló Carrera Padilla a Agencia Andina.

Productores rurales reciben formación para uso de fertilizante innovador

Dentro de los hitos obtenidos por la investigación se incluye la ejecución de un plan de muestreo a escala nacional, orientado a recolectar insumos de guano para su posterior análisis. Los trabajos de laboratorio se llevaron a cabo tanto en establecimientos nacionales como internacionales, donde se procedió a la extracción y secuenciación del ADN de los microorganismos presentes en el recurso, con el objetivo de identificar cepas autóctonas de máxima eficiencia.

PUBLICIDAD

Declarados Patrimonio Cultural de la Nación, estos navíos hundidos en las islas Chincha simbolizan una era de auge económico, mientras se integran al ecosistema marino como refugio de biodiversidad y recurso para comunidades locales. Infobae.

Actualmente, la atención del equipo de investigación se centra en la sistematización de resultados y en la inmediata difusión de los hallazgos científicos alcanzados. Destaca la capacitación activa a proveedores de asistencia técnica y diversos actores del sector agrícola nacional, con miras a facilitar la transferencia tecnológica y la adopción temprana del fertilizante GIMAX13 entre los productores rurales.

Las actividades permanecen alineadas a la agenda inicial, con el propósito de optimizar el uso de insumos locales, elevar la productividad y reforzar la resiliencia del agro peruano frente al contexto de incertidumbre climática y ecológica.

PUBLICIDAD