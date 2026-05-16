¿Seguirá subiendo el dólar en Perú? Esta es la proyección del mercado sobre el tipo de cambio

El dólar baja y el sol sube. Perú se prepara para su Segunda vuelta electoral mientras el contexto internacional sigue volátil. - Crédito Andina

El pasado viernes, el dólar cerró en S/3,4365, una variación de 125 puntos básicos en comparación del precio del jueves que se situó en S/3,424. Este resultado se vio tras el anuncio del 100% de conteo de la ONPE de las Elecciones 2026. Como se sabe, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez han sido confirmados para pasar a la segunda vuelta.

“Durante la jornada, tuvimos comportamiento mixto, la demanda por el lado de empresas extranjeras. El dólar tuvo un precio mínimo de S/3,425 y un precio máximo de S/3,44. En el mercado se negociaron 354 millones de dólares a un precio promedio S/3,4327″. reportó Asvim Asencios, Trader de Divisas en Renta4 SAB.

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¿Frente al contexto en corto plazo seguirá subiendo el dólar? La última encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas de Abril 2026 del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sugiere que sí y se ve una proyeccción de hasta S/3,50 para este año.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Las expectativas del mercado

El Informe de la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas: Abril 2026 del BCRP ya salió con los datos del mes anterior, pero ahora se puede conocer cómo cuáles son las proyecciones de las entidades y personas privadas:

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Los analistas económicos consultados ven un dólar de S/ 3,43 a fines del 2026. Como muestra, la proyección fue de S/ 3,338 el pasado 31 de marzo)

Sistema financiero ven un dólar de S/3,47 (proyección fue de S/ 3,40 en diciembre)

Empresas no financieras esperan que el dólar esté a S/ 3,50 (proyección fue de S/ 3,45 en diciembre).

"La expectativa de tipo de cambio a 12 meses, para el promedio de analistas económicos y del sistema financiero, pasó de S/ 3,39 por dólar en marzo a S/ 3,44 por dólar en abril“, añadió el informe,

Así cerró el dólar. - Crédito Captura del BCRP

El análisis de Kambista

“El dólar en Perú cerró la sesión de hoy en S/ 3.437, culminando la semana con una marginal variación alcista de 0.06%, en un contexto marcado por el fortalecimiento global del billete verde y las tensiones en el mercado energético internacional”, señala la casa de cambio Kambista.

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Asimismo, sostienen que la fuerte apreciación del dólar en los mercados globales gatilló la apreciación del sol que venía experimentando los primeros días de la semana, según explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Asimismo, este agregó que el lento restablecimiento del suministro petrolero en Medio Oriente continúa elevando las preocupaciones inflacionarias a nivel global. En ese contexto, los precios internacionales del Brent se mantienen alrededor de los US$ 106 por barril.

Huayta indicó además que el entorno de mayores tasas de interés en Estados Unidos y otras economías, como Perú, continúa desacelerando la actividad económica y afectando las perspectivas de demanda de metales industriales. Mientras, en el plano local, destacó que la balanza comercial permanece en niveles elevados del último semestre, superando los US$ 4,157 millones mensuales gracias al crecimiento de las exportaciones tradicionales.

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El sol peruano sufra el alza del dólar. - Crédito Difusión

Asimismo, el PBI anualizado a marzo se ubicó en 3,4%, acumulando una expansión de 3.53% entre enero y marzo, impulsado principalmente por construcción, comercio y servicios. Finalmente, el trader FX de Kambista señaló que el mercado seguirá atento a la segunda vuelta electoral del próximo 07 de junio y a posibles episodios de volatilidad en el tipo de cambio durante las próximas semanas.