Perú

Proclama del JNE de las Elecciones 2026: ¿A qué hora se iniciará la ceremonia de los ganadores de la primera vuelta?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará este domingo 17 de mayo, a las 7:00 a.m., los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026, definiendo así las fórmulas que disputarán la segunda vuelta programada para el 7 de junio en Perú

Guardar
Google icon
Collage que muestra a Roberto Sánchez con un sombrero en la mano, a Keiko Fujimori introduciendo un voto en una urna de ONPE, y el logo del JNE.
El collage muestra a Roberto Sánchez sosteniendo un sombrero, a Keiko Fujimori votando en una urna de ONPE y al edificio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reflejando el proceso electoral peruano con sus principales actores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha confirmado que la ceremonia de proclamación de los resultados de la primera vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 se llevará a cabo este domingo 17 de mayo. La sesión estará presidida por el magíster Roberto Burneo, quien lidera el pleno del organismo electoral. La actividad marcará un hito institucional al definir de forma oficial las fórmulas que participarán en la segunda vuelta programada para el próximo 7 de junio.

A las 7:00 a. m., en la sede principal del JNE ubicada en Jesús María, Lima, se dará inicio a la audiencia solemne en la que se anunciarán los resultados y se proclamarán a los candidatos que competirán por la Presidencia en la siguiente fase del proceso electoral. Según la convocatoria emitida por la Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional del JNE, estarán presentes miembros del pleno, representantes de partidos políticos, observadores internacionales y medios de comunicación acreditados.

PUBLICIDAD

Tras la lectura oficial de los resultados, el presidente del JNE, Roberto Burneo, ofrecerá una conferencia de prensa para responder preguntas y aclarar detalles del proceso. El evento será transmitido en directo a través de los canales oficiales del JNE para garantizar la transparencia y el acceso a la información.

El anuncio se da depués de la culminación del conteo electoral realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que alcanzó el 100 % de actas procesadas el viernes 15 de mayo. Este cierre permitió al JNE programar la proclamación en plazos ajustados, respetando el cronograma electoral y el derecho de observación que asiste a la ciudadanía.

PUBLICIDAD

JNE
JNE

El JNE ha establecido como hora de inicio las 7:00 a.m. asegurándo que la proclamación se realice en condiciones de orden y disponibilidad de los actores institucionales. La elección de este horario responde a la necesidad de permitir la participación de representantes de partidos, organismos de observación nacional e internacional y medios, garantizando la difusión oportuna de los resultados.

La sesión matutina también busca facilitar la organización de los siguientes eventos del calendario electoral, especialmente la inscripción formal de las fórmulas presidenciales que pasarán a la segunda vuelta. Tras la audiencia, el titular del JNE responderá a la prensa y se habilitarán espacios para consultas técnicas sobre el proceso.

¿Cómo será la cobertura y el acceso a la ceremonia?

El acceso a la ceremonia de proclamación estará restringido a delegados acreditados, personal técnico y prensa nacional e internacional. El JNE ha dispuesto la transmisión en vivo a través de su portal institucional y redes sociales oficiales, permitiendo que la población y las agrupaciones políticas sigan en tiempo real el anuncio de los resultados.

Entre los asistentes se destacan representantes de organismos como la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Asociación Civil Transparencia, quienes supervisarán el cumplimiento de los estándares democráticos y la legalidad del acto.

Pintura en acuarela dividida. Izquierda: Roberto Sánchez, sonriendo, sombrero, puño en alto. Derecha: Keiko Fujimori, sonriendo, saludando, con personas de fondo.
Retrato en acuarela de la política peruana Keiko Fujimori y el político Roberto Sánchez, ambos sonriendo y saludando en un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados oficiales: ¿Quiénes disputarán la segunda vuelta presidencial?

El viernes 15 de mayo, la ONPE concluyó el procesamiento del 100 % de las actas electorales. Según los datos oficiales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serán los candidatos que competirán en la segunda vuelta el 7 de junio, tras obtener la mayor cantidad de votos válidos en la primera ronda. El informe completo con los resultados consolidados fue remitido al JNE para su proclamación formal este domingo.

Temas Relacionados

JNEElecciones 2026Elecciones Peru 2026Roberto SánchezKeiko FujimoriSegunda vuelta electoral

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo de Pablo Guede buscará ponerse a un paso del título frente el ‘papá’ que también tienen chances: duelo por el ganador en Cusco. Conoce los horarios de decisivo cotejo

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Diego Rebagliati reveló que Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026: “Necesita a gritos su liderazgo”

Tras la dura derrota con FC Cajamarca, el comentarista deportivo aseguró que el ‘Pirata’ defenderá la camiseta de los ‘cerveceros’ en el segundo semestre de la Liga 1

Diego Rebagliati reveló que Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026: “Necesita a gritos su liderazgo”

Trabajadores CAS solo podrán renovar hasta por cincos años, pero solo a aplica este grupo

En un comunicado la entidad Servir detalló una duda sobre la Ley que da CTS y gratificaciones a los CAS

Trabajadores CAS solo podrán renovar hasta por cincos años, pero solo a aplica este grupo

Stephanie Salas y su desplante en vivo a Laura Huarcayo: Actriz y novia de Humberto Zurita le retiró el brazo y rechazó gesto de despedida

La actriz mexicana protagonizó un momento tenso en el programa ‘Mande quien mande’ tras hacer desplante a la conductora durante la promoción de su obra junto a Humberto Zurita

Stephanie Salas y su desplante en vivo a Laura Huarcayo: Actriz y novia de Humberto Zurita le retiró el brazo y rechazó gesto de despedida

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tiene duelos decisivos: Alianza Lima se mide con Cienciano por el liderato, Sport Boys lucha por la baja con Cusco FC, Manchester City hará lo suyo con Chelsea por la FA Cup, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por organización criminal

PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por organización criminal

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta tras finalizar el conteo oficial

Delia Espinoza es incorporada al proceso competencial de la JNJ contra el PJ: TC acepta su pedido

Papa León XIV envía bendición al Perú en plena segunda vuelta: Pide que próximo gobierno priorice a los más vulnerables

PPK se pronuncia sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral: “Ella podría ganar esta vez”

ENTRETENIMIENTO

Stephanie Salas y su desplante en vivo a Laura Huarcayo: Actriz y novia de Humberto Zurita le retiró el brazo y rechazó gesto de despedida

Stephanie Salas y su desplante en vivo a Laura Huarcayo: Actriz y novia de Humberto Zurita le retiró el brazo y rechazó gesto de despedida

Ale Venturo revela que Natalie Vértiz será su madrina de boda con Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Yo fui su testigo”

Matthew McConaughey, Will Smith y otras estrellas de Hollywood que encontraron refugio en Perú lejos de la fama

Matthew McConaughey dejó Hollywood y vivió como un desconocido en Perú, sin electricidad ni fama

Israel Dreyfus, su dolorosa infancia y el sacrificio de su tía, quien se convirtió en su imagen materna

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Diego Rebagliati reveló que Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026: “Necesita a gritos su liderazgo”

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Coraima Gómez fichó por Circolo Sportivo Italiano tras sorpresiva salida de Universitario: “Tu talento, entrega y compromiso”