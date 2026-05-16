Proclama del JNE de las Elecciones 2026: ¿A qué hora se iniciará la ceremonia de los ganadores de la primera vuelta?

El collage muestra a Roberto Sánchez sosteniendo un sombrero, a Keiko Fujimori votando en una urna de ONPE y al edificio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reflejando el proceso electoral peruano con sus principales actores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha confirmado que la ceremonia de proclamación de los resultados de la primera vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 se llevará a cabo este domingo 17 de mayo. La sesión estará presidida por el magíster Roberto Burneo, quien lidera el pleno del organismo electoral. La actividad marcará un hito institucional al definir de forma oficial las fórmulas que participarán en la segunda vuelta programada para el próximo 7 de junio.

A las 7:00 a. m., en la sede principal del JNE ubicada en Jesús María, Lima, se dará inicio a la audiencia solemne en la que se anunciarán los resultados y se proclamarán a los candidatos que competirán por la Presidencia en la siguiente fase del proceso electoral. Según la convocatoria emitida por la Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional del JNE, estarán presentes miembros del pleno, representantes de partidos políticos, observadores internacionales y medios de comunicación acreditados.

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Tras la lectura oficial de los resultados, el presidente del JNE, Roberto Burneo, ofrecerá una conferencia de prensa para responder preguntas y aclarar detalles del proceso. El evento será transmitido en directo a través de los canales oficiales del JNE para garantizar la transparencia y el acceso a la información.

El anuncio se da depués de la culminación del conteo electoral realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que alcanzó el 100 % de actas procesadas el viernes 15 de mayo. Este cierre permitió al JNE programar la proclamación en plazos ajustados, respetando el cronograma electoral y el derecho de observación que asiste a la ciudadanía.

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JNE

El JNE ha establecido como hora de inicio las 7:00 a.m. asegurándo que la proclamación se realice en condiciones de orden y disponibilidad de los actores institucionales. La elección de este horario responde a la necesidad de permitir la participación de representantes de partidos, organismos de observación nacional e internacional y medios, garantizando la difusión oportuna de los resultados.

La sesión matutina también busca facilitar la organización de los siguientes eventos del calendario electoral, especialmente la inscripción formal de las fórmulas presidenciales que pasarán a la segunda vuelta. Tras la audiencia, el titular del JNE responderá a la prensa y se habilitarán espacios para consultas técnicas sobre el proceso.

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¿Cómo será la cobertura y el acceso a la ceremonia?

El acceso a la ceremonia de proclamación estará restringido a delegados acreditados, personal técnico y prensa nacional e internacional. El JNE ha dispuesto la transmisión en vivo a través de su portal institucional y redes sociales oficiales, permitiendo que la población y las agrupaciones políticas sigan en tiempo real el anuncio de los resultados.

Entre los asistentes se destacan representantes de organismos como la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Asociación Civil Transparencia, quienes supervisarán el cumplimiento de los estándares democráticos y la legalidad del acto.

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Retrato en acuarela de la política peruana Keiko Fujimori y el político Roberto Sánchez, ambos sonriendo y saludando en un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados oficiales: ¿Quiénes disputarán la segunda vuelta presidencial?

El viernes 15 de mayo, la ONPE concluyó el procesamiento del 100 % de las actas electorales. Según los datos oficiales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serán los candidatos que competirán en la segunda vuelta el 7 de junio, tras obtener la mayor cantidad de votos válidos en la primera ronda. El informe completo con los resultados consolidados fue remitido al JNE para su proclamación formal este domingo.