¿Cómo funciona el BCRP? El banco que dirige Julio Velarde y por qué es clave para la economía peruana

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador pasa junto al logotipo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el interior de su sede central en Lima, Perú, el 16 de junio de 2017. REUTERS/Mariana Bazo

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es la institución autónoma del Estado peruano encargada de preservar la estabilidad monetaria del país. Fundada en 1922 y transformada a su forma actual en 1931, esta entidad de derecho público desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de la economía nacional: controla la inflación, emite el dinero de curso legal, administra las reservas internacionales y regula el crédito del sistema financiero. Su autonomía frente al poder político es uno de sus pilares constitucionales y la garantía de que sus decisiones se toman con criterio técnico, sin interferencias del ciclo político.

¿Qué significa BCRP y cuál es su origen?

Las siglas BCRP corresponden a Banco Central de Reserva del Perú. La institución nació el 9 de marzo de 1922, cuando se promulgó la Ley N.° 4500 que creó el Banco de Reserva del Perú, el cual inició operaciones el 4 de abril de ese año bajo la presidencia de Eulogio Romero y la vicepresidencia de Eulogio Fernandini. Su primer local fue el de la Junta de Vigilancia de Cheques Circulares, en la cuadra 2 del Jirón Miroquesada, en Lima.

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La creación del banco respondió a la necesidad de contar con un sistema monetario que evitara tanto la inflación de los años de bonanza, como la deflación generada por la inflexibilidad crediticia del patrón oro. Desde su fundación, la entidad centralizó la emisión de billetes y monedas, ajustó la oferta monetaria al dinamismo económico e intervino en el mercado cambiario para estabilizarlo.

En 1931, ante la crisis generada por la Gran Depresión de 1929 y la fuerte depreciación de la moneda nacional, el gobierno convocó al profesor Edwin W. Kemmerer, reconocido consultor internacional, para que liderara una misión de expertos. La llamada Misión Kemmerer presentó once documentos, uno de los cuales propuso la transformación del Banco de Reserva en el Banco Central de Reserva del Perú, con el objetivo de corregir sus fallas y establecer la estabilidad monetaria como función principal. El cambio fue ratificado el 28 de abril de 1931 y el BCRP fue inaugurado oficialmente el 3 de septiembre de ese año, con Manuel Augusto Olaechea como su primer presidente y Pedro Beltrán como vicepresidente. En esa misma reforma se estableció el Sol de Oro como unidad monetaria del país.

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Durante el tiempo que encabeza el Banco Central de Reserva del Perú, los gabinetes ministeriales han permanecido en funciones, en promedio, solo 8 meses. Foto: Google Maps

¿Cuál es la finalidad y las funciones del BCRP?

De acuerdo con la Constitución Política del Perú de 1993, el BCRP tiene como finalidad principal preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones constitucionales son cuatro:

Regular la moneda y el crédito del sistema financiero: El banco controla la cantidad de dinero y los préstamos en la economía para mantener un crecimiento financiero equilibrado y sostenido.

Administrar las reservas internacionales: Gestiona los activos externos del país para respaldar la confianza en la economía peruana y enfrentar situaciones de iliquidez en moneda extranjera.

Emitir billetes y monedas: Es la única entidad autorizada para emitir dinero físico de curso legal en el Perú, facultad que ejerce en exclusiva por mandato constitucional (artículo 83).

Informar periódicamente sobre las finanzas nacionales: Publica de forma regular reportes sobre la situación económica del país, garantizando transparencia ante la ciudadanía y los mercados.

La estabilidad monetaria es el principal aporte que el BCRP puede hacer a la economía peruana. Al controlar la inflación, se reduce la incertidumbre, se genera confianza en el valor presente y futuro de la moneda y se estimula el ahorro, la inversión productiva y el crecimiento sostenido.

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Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación billete de S/200 con nuevo diseño. (Composición-Renato Silva/Iupana/BCRP)

La política monetaria y el control de la inflación

El BCRP fue el primer banco central en una economía con alta dolarización financiera en adoptar un régimen de metas explícitas de inflación, en enero de 2002. Bajo este esquema, el banco fija una tasa de referencia para el mercado interbancario y la ajusta de manera preventiva según las condiciones económicas, con el objetivo de mantener la inflación dentro del rango meta de 1% a 3%, vigente desde marzo de 2014.

Este modelo ha demostrado ser eficaz para la estabilidad económica y financiera. La política monetaria ha respondido de manera anticíclica a choques adversos como la Crisis Financiera Internacional de 2008, la caída de precios de materias primas entre 2013 y 2016, y la severa crisis generada por la pandemia del COVID-19.

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Para garantizar la transparencia, el BCRP publica periódicamente una serie de documentos técnicos: la Nota Informativa del Programa Monetario (mensual), el Reporte de Inflación (cuatro veces al año), el Reporte de Estabilidad Financiera (dos veces al año) y, desde 2024, el Reporte del Sistema Nacional de Pagos y del Sector Fintech (dos veces al año).

Crédito Infobae / Paula Elizalde

¿Quién controla al BCRP?

La autonomía del BCRP está consagrada en la Constitución y en su Ley Orgánica (Ley N.° 26123), vigente desde enero de 1993. La máxima autoridad institucional es el Directorio, compuesto por siete miembros que ejercen su mandato de forma autónoma. El Poder Ejecutivo designa a cuatro de ellos, incluido el presidente. El Congreso de la República ratifica al presidente y elige a los tres miembros restantes con mayoría absoluta del número legal de congresistas.

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Una de las garantías fundamentales de la autonomía es que los directores no pueden ser removidos salvo falta grave, según lo establece la Ley Orgánica. Además, el BCRP tiene prohibido financiar al sector público, otorgar créditos selectivos y establecer tipos de cambio múltiples, restricciones que blindan a la institución de presiones políticas.

La Constitución también prohíbe al banco conceder financiamiento al erario, con la única excepción de la compra en el mercado secundario de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica (artículo 77).

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¿Quién dirige el BCRP?: Julio Velarde Flores

Julio Velarde Flores preside el Directorio del BCRP desde octubre de 2006, siendo el presidente más longevo en la historia de la institución. En octubre de 2021 fue ratificado para un cuarto período consecutivo, con mandato hasta 2026.

Velarde es economista de la Universidad del Pacífico, con maestría y estudios de doctorado en la Universidad de Brown (Estados Unidos) y estudios avanzados en el Instituto de Economía Mundial de Kiel (Alemania). Antes de asumir la presidencia del BCRP, fue director de la institución entre 1990 y 1992, y entre 2001 y 2003, además de decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico en 2003.

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Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. (Foto: Paula Elizalde)

En el plano internacional, presidió el Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro Países para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G24) en el período 2018-2019, y fue presidente ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) entre 2004 y 2006.

Su gestión ha recibido múltiples reconocimientos internacionales. La revista The Banker, del grupo editorial Financial Times, lo distinguió como Banquero Central del Año a nivel global en 2015 y como Banquero Central de las Américas del Año en 2020. En 2021 obtuvo la mayor calificación como banquero central según la revista Global Finance. En 2026 recibió la Orden El Sol del Perú por su labor al frente de la institución.

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Bajo su conducción, el BCRP ha logrado reducir de manera sostenida la dolarización de la economía peruana: los coeficientes de dolarización de la liquidez y del crédito al sector privado pasaron del 72% y 81% en diciembre de 2000 al 29% y 24% en noviembre de 2025, respectivamente, uno de los logros más destacados de la política monetaria peruana en las últimas décadas.

Julio Velarde no descarta continuar al frente del BCRP. (Crédito: Infobae Perú/Agencia Andina)

Misión, visión y objetivos estratégicos

La misión del BCRP es preservar la estabilidad monetaria. Su visión es ser reconocido como un banco central autónomo, moderno y modelo de institucionalidad en el país, de primer nivel internacional, con elevada credibilidad y con la confianza del público en la moneda nacional.

Entre sus 14 objetivos estratégicos destacan mantener la inflación en el rango meta, brindar información macroeconómica de calidad, promover la estabilidad financiera y sistemas de pagos eficientes, mantener una gestión eficiente de las reservas internacionales y mejorar la calidad del dinero en circulación.

El BCRP publica sus circulares, que son disposiciones de carácter general de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sistema financiero y para las personas naturales y jurídicas cuando corresponda, abarcando temas como billetes y monedas, instrumentos monetarios, encaje, sistemas de pagos y tasas de interés, entre otros.