Voleibolista de Olva Latino denunció maltrato por compañera de equipo: “Hubo agresión verbal y física”

Fabiana Rojas reveló que vivió momentos duros en su club. (Ataque Cruzado)

Una grave denuncia remeció el mundo del voleibol peruano. Fabiana Rojas se llenó de valor y reveló que sufrió maltrato por parte de una compañera de Olva Latino durante la temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La central narró un terrible episodio que vivió durante un entrenamiento, donde fue agredida verbal y físicamente por otra jugadora desatando la indignación de los ‘voleilovers’, quienes le dieron su respaldo por redes sociales.

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“Durante la temporada sí viví una situación de amedrentamiento hacia mi persona. Un poco complicado, la verdad. Me acuerdo que ese día que pasó todo, yo llamé a mi mamá llorando: ‘Mamá, por favor, ven a recogerme’. Hubo agresión verbal y física. Como yo lo he mencionado en los lives, yo no puedo decir nombres porque yo no tengo una prueba como tal”, contó Fabiana con la voz entrecortada en entrevista con ‘Ataque Cruzado’.

La jugadora de 22 años no quiso dar el nombre de su agresora porque no tiene pruebas de lo que narró a pesar que el hecho sí sucedió.

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“Fue alguien del plantel. No voy a decir si fue compañera o algo así, porque creo que si yo menciono algo así, se achican las posibilidades y, como les digo, yo no tengo, lamentablemente, un video, un audio, una foto, entonces no me puedo arriesgar a que se me acuse a pesar de que lo que estoy contando es real”, añadió.

Fabiana Rojas jugó en Olva Latino en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

“No hay nada que justifique una agresión”

Fabiana Rojas aseguró que recibió el apoyo de sus compañeras tras sufrir la agresión y también del técnico Walter Lung. Reveló conversación que tuvo con el DT, sin embargo no se tomó ninguna acción contra la agresora.

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“De mis compañeras, sí hubo respaldo, en su mayoría. Lamentablemente, el día que pasó fueron varios episodios. También tuve del profe, no solo en ese, sino días anteriores, porque obviamente que él se daba cuenta de que yo estaba mal. Él me hace la pregunta, yo le comento lo que estaba pasando, lloro, todo, y él me apoya, me dice: ‘hija, no hagas caso, sigue, vas haciendo las cosas bien’. Pero sí fue algo bastante difícil, porque siempre he ido a San Martín disfrutando lo que hago. Creo que ninguna de las chicas con las que en todos los años que compartí en San Martín puede decir que yo como que genero problema porque no es así. Y creo que lo mismo que le dije al profe cuando se conversó luego de lo que pasó; no hay nada que justifique una agresión”, añadió.

Olva Latino se prepara para enfrentar a Universitario mientras espera la llegada de Loane Motta Paes. Crédito: Prensa club

Pronunciamiento de Olva Latino sobre agresión a Fabiana Rojas

Tras la grave denuncia de Fabiana Rojas, Olva Latino emitió un comunicado rechazando la agresión que sufrió la voleibolista por parte de una compañera. El club reveló el nombre de la supuesta agresora, y la respaldó destacando su trayectoria.

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“La jugadora Mirtha Uribe, referente histórica del voleibol nacional y actual integrante de nuestro club, ha autorizado expresamente el uso de su nombre para esta aclaración, al haber sido mencionada indirectamente dentro de una narrativa que ha generado interpretaciones equivocadas. Rechazamos categóricamente cualquier intento de atribuir hechos personales o situaciones aisladas a una supuesta política institucional del club o a acciones de sus dirigentes”, se lee en el oficio difundido en Instagram.

Además, Olva puntualizó el tema contractual con la central de 22 años, donde se acusó de que la institución no quiere otorgarle su carta pase e incluso se le está debiendo el pago salarial.

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“En relación con las declaraciones sobre una supuesta negativa a otorgar una carta pase, debemos precisar que ello no responde a la verdad. Un club manifestó formalmente su interés por una deportista vinculada a nuestra institución e incluso planteó condiciones respecto a dicha transferencia, las cuales fueron aceptadas por Latino Amisa. Sin embargo, posteriormente no se continuó con las coordinaciones respectivas. Por ello, resulta incorrecto afirmar que nuestra institución haya obstaculizado o impedido el desarrollo deportivo de alguna jugadora”, puntualizó.

Comunicado de Olva Latina sobre agresión a Fabiana Rojas.