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¿Qué ocurre en tu cuerpo cuando tomas magnesio? Estos son sus beneficios para la salud física y mental

Fatiga, estrés y mal sueño son algunas de las señales que podrían alertar un déficit de magnesio, un mineral esencial para el organismo

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El estrés, el cansancio constante y las largas jornadas laborales forman parte de la rutina diaria de miles de personas. Como consecuencia, síntomas como fatiga, irritabilidad, tensión muscular o problemas para dormir son cada vez más frecuentes.

Según el Instituto Nacional de Salud Mental, el 70% de los peruanos sufre estrés crónico y 1 de cada 6 presenta síntomas de burnout, un cuadro asociado al agotamiento físico y emocional prolongado. Esta problemática también se replica a nivel mundial. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que los trastornos vinculados al estrés y la fatiga han aumentado en los últimos años debido a la sobrecarga y presión diaria.

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Frente a este escenario, especialistas destacan la importancia de nutrientes esenciales como el magnesio, un mineral que ayuda al organismo a mantener el equilibrio físico y mental.

¿Qué hace el magnesio en el cuerpo?

El Dr. José Luis Pérez-Albela explica que actualmente muchas personas presentan síntomas relacionados con un posible déficit de este mineral. “Hoy vemos cada vez más casos de fatiga persistente, alteraciones del sueño, irritabilidad o tensión muscular. Esto no solo está relacionado con el estrés diario, sino también con hábitos modernos como dietas desbalanceadas o el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados”, señala.

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Ilustración de un frasco de citrato de magnesio y píldoras blancas sobre una mesa de madera. Al fondo, una ventana, una planta, toallas y un vaso de agua con cuchara
Un frasco de citrato de magnesio y varias píldoras están dispuestos sobre una superficie de madera, con elementos de cocina al fondo, ilustrando la importancia de los suplementos dietéticos en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio participa en funciones esenciales del organismo como la regulación del sistema nervioso, la producción de energía y el funcionamiento muscular. Por ello, mantener niveles adecuados puede ayudar a enfrentar mejor el desgaste físico y emocional provocado por el ritmo de vida actual.

Estos son algunos de sus principales beneficios:

1. Ayuda a controlar el estrés

El magnesio contribuye al equilibrio del sistema nervioso y favorece una mejor respuesta frente a situaciones de tensión o ansiedad. Esto puede ayudar a reducir la sensación de sobrecarga mental que muchas personas experimentan diariamente.

2. Reduce el cansancio y la fatiga

Este mineral cumple un rol importante en la producción de energía del organismo. Su consumo adecuado puede contribuir a disminuir el agotamiento físico y mental asociado a jornadas exigentes.

3. Favorece un mejor descanso

El magnesio ayuda a la relajación muscular y puede contribuir a mejorar la calidad del sueño, especialmente en personas con problemas para descansar debido al estrés o la tensión acumulada.

4. Apoya el funcionamiento muscular

También participa en el correcto funcionamiento de músculos y nervios, ayudando a prevenir molestias como calambres, rigidez o tensión muscular.

5. Contribuye al equilibrio general del organismo

El magnesio interviene en distintos procesos metabólicos esenciales para mantener el bienestar general y el adecuado funcionamiento del cuerpo.

¿En qué alimentos se encuentra?

Vista aérea de diversos alimentos frescos sobre hojas verdes: un plátano, una palta partida, una papaya partida, camarones y una sardina.
Una variedad vibrante de alimentos saludables, incluyendo frutas tropicales, vegetales de hoja verde y mariscos, esenciales para una dieta equilibrada y nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio está presente de forma natural en alimentos como verduras de hoja verde, legumbres, frutos secos, semillas y cereales integrales. Especialistas recomiendan mantener una alimentación equilibrada para asegurar un consumo adecuado de este nutriente.

Además, actualmente existen suplementos que facilitan su incorporación diaria, especialmente en personas con rutinas exigentes o altos niveles de estrés. Entre ellos destaca Magnesol, que impulsa campañas enfocadas en promover hábitos de autocuidado y bienestar en medio de la rutina diaria.

Especialistas recuerdan que, aunque el magnesio puede aportar múltiples beneficios, lo ideal es acompañar su consumo con buenos hábitos como dormir adecuadamente, mantener una alimentación balanceada y realizar actividad física regularmente.

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