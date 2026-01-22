Receta de cuy chactado: cómo se prepara este plato andino

La técnica de freír el cuy entero y aplastado le otorga ese inconfundible acabado crocante

Cuy chactado, plato típico de Arequipa.
¡El cuy chactado es una de esas preparaciones que evocan la cocina ancestral de los Andes y la cultura popular de Perú! Su aroma a hierbas, el crujir dorado de la piel y su carne tierna sorprenden a quienes buscan sabores auténticos y diferentes.

Este plato tiene su origen en la región sur andina del Perú, especialmente en Arequipa, Cusco y Puno. Aunque el cuy es también tradicional en zonas de Nariño y el sur de Colombia, el “chactado” es una técnica única peruana: el cuy se aplasta y se fríe, logrando una textura crocante inconfundible.

Receta de cuy chactado

El cuy chactado es un plato a base de cuy entero, marinado con ajo y hierbas, que se aplana y se fríe en abundante aceite o manteca. La clave está en presionar el animal durante la fritura para que la piel quede crocante y la carne jugosa. Se sirve entero, acompañado de papas y maíz.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 30 minutos
  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 1 hora

Ingredientes

  1. 2 cuyes enteros, limpios y eviscerados
  2. 4 dientes de ajo
  3. 2 cucharadas de sal
  4. 1 cucharada de comino
  5. 1 cucharada de pimienta negra
  6. 2 cucharadas de ají panca molido (opcional)
  7. 2 limones (jugo)
  8. 200g de harina de maíz (puede ser de trigo)
  9. 500ml de aceite vegetal o manteca de cerdo
  10. 1 rama de orégano fresco
  11. Papas cocidas y maíz (choclo) para acompañar

Cómo hacer cuy chactado, paso a paso

  1. Lava los cuyes con agua y jugo de limón, escúrrelos muy bien.
  2. Machaca los ajos y mézclalos con sal, comino, pimienta, ají panca y orégano.
  3. Frota los cuyes por dentro y por fuera con esta mezcla. Déjalos marinar 30 minutos.
  4. Haz una incisión a lo largo del vientre para aplanar cada cuy. Usa una piedra o sartén pesada para presionarlos.
  5. Pasa los cuyes por harina, asegurándote de cubrir toda la superficie.
  6. Calienta suficiente aceite o manteca en una paila grande.
  7. Cuando esté bien caliente, coloca el cuy y presiónalo con una piedra limpia o sartén plana. Esto es clave para la textura crocante.
  8. Fríe a fuego medio-alto por al menos 20 minutos de cada lado, hasta que la piel esté dorada y crujiente.
  9. Retira, escurre sobre papel y sirve inmediatamente con papas y maíz cocido.

Consejos técnicos:

  • La presión constante durante la fritura asegura una piel realmente crocante.
  • No uses fuego muy fuerte para evitar que se queme por fuera y quede crudo por dentro.
  • Usa suficiente aceite para que el cuy quede sumergido y se fría de manera uniforme.
  • El marinado con ajo y ají panca realza el sabor tradicional andino.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (1/2 cuy por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteína: 25g
  • Grasa: 18g
  • Carbohidratos: 16g
  • Calorías: 320kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El cuy chactado se puede guardar en la nevera por hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentarlo, usa horno o airfryer para recuperar el crocante. No se recomienda congelar.

