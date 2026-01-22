Receta de cuy chactado: cómo se prepara este plato andino

¡El cuy chactado es una de esas preparaciones que evocan la cocina ancestral de los Andes y la cultura popular de Perú! Su aroma a hierbas, el crujir dorado de la piel y su carne tierna sorprenden a quienes buscan sabores auténticos y diferentes.
Este plato tiene su origen en la región sur andina del Perú, especialmente en Arequipa, Cusco y Puno. Aunque el cuy es también tradicional en zonas de Nariño y el sur de Colombia, el “chactado” es una técnica única peruana: el cuy se aplasta y se fríe, logrando una textura crocante inconfundible.
Receta de cuy chactado
El cuy chactado es un plato a base de cuy entero, marinado con ajo y hierbas, que se aplana y se fríe en abundante aceite o manteca. La clave está en presionar el animal durante la fritura para que la piel quede crocante y la carne jugosa. Se sirve entero, acompañado de papas y maíz.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 30 minutos
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 1 hora
Ingredientes
- 2 cuyes enteros, limpios y eviscerados
- 4 dientes de ajo
- 2 cucharadas de sal
- 1 cucharada de comino
- 1 cucharada de pimienta negra
- 2 cucharadas de ají panca molido (opcional)
- 2 limones (jugo)
- 200g de harina de maíz (puede ser de trigo)
- 500ml de aceite vegetal o manteca de cerdo
- 1 rama de orégano fresco
- Papas cocidas y maíz (choclo) para acompañar
Cómo hacer cuy chactado, paso a paso
- Lava los cuyes con agua y jugo de limón, escúrrelos muy bien.
- Machaca los ajos y mézclalos con sal, comino, pimienta, ají panca y orégano.
- Frota los cuyes por dentro y por fuera con esta mezcla. Déjalos marinar 30 minutos.
- Haz una incisión a lo largo del vientre para aplanar cada cuy. Usa una piedra o sartén pesada para presionarlos.
- Pasa los cuyes por harina, asegurándote de cubrir toda la superficie.
- Calienta suficiente aceite o manteca en una paila grande.
- Cuando esté bien caliente, coloca el cuy y presiónalo con una piedra limpia o sartén plana. Esto es clave para la textura crocante.
- Fríe a fuego medio-alto por al menos 20 minutos de cada lado, hasta que la piel esté dorada y crujiente.
- Retira, escurre sobre papel y sirve inmediatamente con papas y maíz cocido.
Consejos técnicos:
- La presión constante durante la fritura asegura una piel realmente crocante.
- No uses fuego muy fuerte para evitar que se queme por fuera y quede crudo por dentro.
- Usa suficiente aceite para que el cuy quede sumergido y se fría de manera uniforme.
- El marinado con ajo y ají panca realza el sabor tradicional andino.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones (1/2 cuy por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Proteína: 25g
- Grasa: 18g
- Carbohidratos: 16g
- Calorías: 320kcal
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El cuy chactado se puede guardar en la nevera por hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentarlo, usa horno o airfryer para recuperar el crocante. No se recomienda congelar.