Accidente del Metropolitano: ¿Cuál es el estado de salud de los heridos tras el choque en la estación Andrés Reyes?

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) emite un comunicado actualizando la situación tras el accidente del Metropolitano. Se informa que dos personas continúan en observación y que la infraestructura de la estación dañada ha sido reparada en su totalidad. | Canal N

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que continúa el seguimiento a las personas afectadas por el accidente registrado ayer, 5 de mayo, en el sistema del Metropolitano, a la altura de la estación Andrés Reyes, en el distrito limeño de San Isidro.

Según el comunicado oficial difundido por la entidad, solo dos personas permanecen en observación médica, mientras que el resto de los afectados ya fue dado de alta. Entre quienes aún reciben atención se encuentra el conductor de la unidad involucrada, identificado como el más perjudicado tras el impacto.

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Estado de la infraestructura y atención a los usuarios

El accidente en el sistema del Metropolitano, ocurrido cerca de la estación Andrés Reyes, dejó varios heridos y generó daños en la infraestructura, los cuales ya han sido reparados en su totalidad. La ATU reportó que las reparaciones finalizaron al 100%, lo que permite reanudar la circulación habitual de los buses en este tramo.

La ATU detalló que los daños en la estación Andrés Reyes han sido completamente subsanados. La entidad garantizó condiciones óptimas para la operación regular del sistema y afirmó que el monitoreo a los usuarios afectados continuará en coordinación con las autoridades de salud y transporte.

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¿Qué ocurrió en el Metropolitano?

Un bus del Metropolitano se empotró contra una estructura metálica cerca de la estación Andrés Reyes en San Isidro, destruyendo su parabrisas y movilizando a los servicios de emergencia en hora punta. (Composición: Infobae Perú)

Un bus del Metropolitano se estrelló la tarde del 5 de mayo contra una estructura metálica en la estación Andrés Reyes, ubicada en la Vía Expresa del distrito de San Isidro. El accidente ocurrió a las 16:28, cuando una unidad del Expreso 5, que circulaba de norte a sur, quedó empotrada en la baranda de la estación, destrozando su parabrisas y generando la movilización inmediata de equipos de emergencia.

La colisión dejó 18 personas heridas, entre ellas el conductor —quien resultó con lesiones más graves y permanece internado en la Clínica Internacional, según confirmó el presidente de la ATU, David Hernández. La ATU detalló que el bus contaba con todas las certificaciones técnicas y no existen registros de exceso de velocidad, aunque la investigación para esclarecer las causas del accidente continúa en curso.

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El incidente activó los protocolos de emergencia, con el despliegue de ocho unidades de rescate, ambulancias y personal médico, quienes evacuaron a los pasajeros y aseguraron la zona. El Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) asistió y trasladó a tres de los heridos a centros médicos para una evaluación más completa. La ATU dispuso la habilitación de una vía mixta en dirección sur para mantener la circulación del servicio, mientras se retiraba la unidad siniestrada.

Este accidente se suma a otro ocurrido el 26 de enero en el puente México, donde un bus también colisionó y dejó 35 heridos. El siniestro, registrado en plena hora punta en el distrito limeño de La Victoria, involucró a una unidad del Expreso 5 que chocó de frente contra la base de un puente, destrozando la parte delantera del vehículo. Testigos relataron escenas de pánico y caos: muchos pasajeros, que viajaban de pie, fueron lanzados por la fuerza del impacto, mientras otros quedaron atrapados hasta la llegada de los bomberos.

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