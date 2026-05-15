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¿Internet lento en casa? Este popular electrodoméstico puede afectar tu señal de wifi

Especialistas recomiendan ubicar el router lejos de aparatos que generen calor o radiación electromagnética para mejorar el alcance y rendimiento del internet inalámbrico

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Ilustración de un router WiFi blanco en una mesa de madera. Muestra señales de error rojas, WiFi intermitente, burbuja con emoji frustrado, controles remotos y una taza.
Una ilustración gráfica muestra un router de WiFi sobre una mesa de casa, emitiendo señales de error y baja conectividad, junto a una taza y controles remotos, simbolizando la frustración por problemas de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lentitud o las interrupciones en la conexión de internet suelen generar molestias frecuentes en miles de hogares, especialmente cuando afectan actividades laborales, clases virtuales o el entretenimiento digital. Aunque muchas personas atribuyen el problema directamente al router o al proveedor del servicio, existen otros factores dentro del hogar que también pueden influir en la calidad de la señal wifi.

Uno de ellos es el horno microondas, un electrodoméstico presente en gran cantidad de viviendas y que, según informó el diario El Comercio citando información difundida por el portal El Tiempo, puede generar interferencias en determinadas conexiones inalámbricas.

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La información se basa en un video publicado por el youtuber Jesse Carvajal, quien realizó pruebas utilizando un programa de análisis de redes para monitorear el comportamiento del espectro electromagnético dentro de un ambiente doméstico. Durante la demostración, se observó que la señal wifi sufría alteraciones importantes cuando el horno microondas era encendido.

Router WiFi con luces de error, laptop y smartphone mostrando "Sin conexión a internet" sobre una mesa, con una mujer frustrada en el fondo.
Una mujer muestra frustración mientras intenta resolver un problema de conexión a internet en su hogar, con un router, laptop y smartphone que indican fallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué electrodoméstico afecta la señal?

El problema ocurre principalmente cuando el router utiliza la banda de 2,4 GHz, la misma frecuencia en la que operan muchos hornos microondas. Esta coincidencia genera interferencias electromagnéticas que pueden reducir la estabilidad y velocidad de la conexión inalámbrica.

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En las pruebas realizadas, la velocidad de internet pasó de registrar entre 30 y 50 Mbps a descender hasta 6 o 7 Mbps mientras el microondas estaba funcionando. El análisis mostró que la afectación desaparecía una vez que el electrodoméstico dejaba de operar.

La explicación técnica radica en la diferencia de potencia entre ambos dispositivos. Mientras un router doméstico suele funcionar con menos de 100 milivatios de potencia, un horno microondas puede alcanzar cerca de 1.000 vatios, generando una radiación electromagnética considerablemente más intensa que termina interfiriendo con la señal wifi.

Una mano intenta conectar un cable a una laptop al lado de un router con luces rojas; al fondo, un televisor encendido, un aire acondicionado y un microondas.
Una persona intenta resolver una falla de conexión a internet en un router y una laptop, mientras un televisor, aire acondicionado y microondas operan normalmente en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La interferencia es constante?

El reporte precisa que esta afectación no es permanente ni significa que el microondas dañe el router o la conexión de manera definitiva. La interferencia ocurre únicamente mientras el aparato está encendido y utilizando la banda electromagnética compartida.

Especialistas recomiendan, en estos casos, ubicar el router lejos de electrodomésticos que emitan radiación electromagnética o, si es posible, configurar la red doméstica en la banda de 5 GHz, la cual suele ser menos vulnerable a este tipo de interferencias.

Asimismo, el informe difundido por el citado medio, menciona que muchos usuarios desconocen que ciertos aparatos cotidianos pueden afectar el rendimiento de internet, especialmente en viviendas pequeñas donde el router y los electrodomésticos se encuentran muy cerca entre sí.

Hombre sentado en sofá con laptop mostrando 'Connection Lost'. Sostiene un teléfono. Router con luz roja visible y cartel 'MALA SEÑAL WIFI LENTO' en la pared.
Un hombre experimenta la frustración de una conexión a internet perdida y un wifi lento, mientras su enrutador muestra una luz roja y una señal en la pared advierte sobre el problema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tostadora también es un problema

Además del caso del microondas, el reporte también advierte sobre otro electrodoméstico doméstico que podría representar un peligro si no se utiliza adecuadamente: la tostadora eléctrica.

Según especialistas citados por el medio, este aparato puede convertirse en un riesgo potencial de incendio si permanece conectado durante largos periodos o si acumula migas y residuos en su interior sin una limpieza adecuada. Las partículas acumuladas pueden incendiarse debido al calor generado durante el funcionamiento.

Tostadora con pan humeante junto a un router WiFi con efectos de distorsión y un portátil que muestra 'Sin Conexión a Internet'.
Una tostadora con pan caliente, un router con efectos de glitcheado y una laptop mostrando 'Sin Conexión a Internet' ilustran cómo los electrodomésticos pueden interferir con la señal de WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, los expertos recomiendan desconectar la tostadora después de cada uso y realizar limpiezas periódicas para evitar sobrecalentamientos, cortocircuitos o accidentes domésticos. También advierten que un olor persistente a quemado puede ser una señal de mal funcionamiento y no debe ser ignorado por los usuarios.

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