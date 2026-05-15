Feria educativa más grande del país revelará nuevas alternativas académicas entre el 24 y 27 de junio

La feria educativa más grande del país te presentará alternativas académicas del 24 al 27 de junio en el Centro de Exhibiciones del Jockey.

El mundo laboral experimenta una transformación profunda marcada por la automatización y el avance de la inteligencia artificial (I.A.).

Frente a este escenario, la feria educativa más grande del país se presenta como una plataforma clave para los estudiantes que buscan alternativas académicas ajustadas a las demandas actuales.

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Del 24 al 27 de junio, el Centro de Exhibiciones del Jockey Plaza será el punto de encuentro de cerca de ochenta instituciones educativas que mostrarán planes de estudio diseñados para aquellas áreas menos expuestas a la automatización total.

La feria pondrá especial énfasis en carreras relacionadas con salud, psicología y pedagogía, sectores que mantienen su relevancia por el componente humano insustituible que requieren.

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Si bien la inteligencia artificial procesa grandes volúmenes de datos, el contacto humano, la empatía y la capacidad de adaptación que exige la atención a personas siguen siendo cualidades que la tecnología no reemplaza.

El evento también destacará profesiones técnicas y oficios como la mecánica, la cocina profesional y la electricidad, donde la destreza física y la respuesta práctica ante imprevistos continúan siendo factores competitivos frente a la robótica industrial.

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La administración de empresas ya no es lo que era. La IA domina la gestión de datos y la toma de decisiones, obligando a los profesionales a reinventarse. (Freepik)

Servicios de orientación, becas y oportunidades internacionales

Uno de los atractivos de la feria educativa será el servicio de orientación vocacional a cargo de psicólogos expertos, quienes guiarán a los jóvenes en la identificación de sus fortalezas personales y en la elección de la carrera que mejor se adapte a sus intereses y al mercado laboral.

Los asistentes podrán conversar con estudiantes de diversas especialidades para conocer de primera mano las exigencias y retos que implica cada campo profesional.

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El evento incluirá información detallada sobre becas, programas de financiamiento y alternativas para acceder a la educación superior de alta calidad. Además, las universidades y centros de estudio presentarán propuestas que integran herramientas tecnológicas y fomentan el talento creativo, preparando a los futuros profesionales para liderar equipos y gestionar sistemas inteligentes en sus áreas de trabajo.

La feria educativa también ofrecerá asesoría sobre intercambios culturales, opciones para estudios en el extranjero y programas que priorizan la sostenibilidad ambiental.

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Los visitantes podrán planificar una trayectoria académica alineada con las habilidades humanas más difíciles de automatizar, como el pensamiento crítico, el dominio de idiomas y la capacidad para resolver conflictos éticos en entornos multidisciplinarios.

Las empresas actuales buscan profesionales capaces de adaptarse a contextos cambiantes y de aportar soluciones innovadoras. Por eso, la cita en el Jockey se convierte en una oportunidad estratégica para quienes desean fortalecer su perfil profesional y acceder a opciones educativas que respondan a los desafíos del siglo veintiuno.

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I.A. para mejorar

En tanto, trascendió que la I.A. se implementará en 110 colegios públicos de Lima Metropolitana para reforzar el aprendizaje de matemáticas y orientación vocacional en 6.600 estudiantes de quinto de secundaria.

La iniciativa, llamada “Eligiendo Mi Camino”, es impulsada por el Banco Mundial, uDocz, la DRELM y Anthropic. Incluye un tutor virtual para detectar dificultades académicas y un asistente para apoyar la elección de estudios superiores o empleo.

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El proyecto busca reducir la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINIS), problemática que afecta a Perú, quinto país con más adolescentes en esta situación a nivel mundial.