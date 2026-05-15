Ingreso promedio en Lima subió 7,3% en los últimos tres meses: esto ganan ahora los trabajadores

El incremento de los ingresos se observó en diversos segmentos de trabajadores y sectores económicos. Foto: Anthony Mujica

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana alcanzó los S/ 2.256,6 durante el trimestre móvil febrero-abril del 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El resultado representó un incremento de 7,3% frente al mismo periodo del año pasado, equivalente a S/ 154,2 más por trabajador.

El avance de los ingresos se registró en distintos grupos de la población ocupada y actividades económicas, aunque con diferencias según sexo, edad, nivel educativo y sector laboral. El reporte también mostró que, mientras algunos rubros tuvieron alzas importantes, otros presentaron retrocesos en las remuneraciones promedio.

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Mujeres registraron mayor crecimiento en ingresos

De acuerdo con el informe del INEI, los hombres percibieron un ingreso promedio mensual de S/ 2.528,4 entre febrero y abril del 2026. En el caso de las mujeres, el promedio llegó a S/ 1.926,4, manteniéndose una diferencia entre ambos grupos.

Sin embargo, el incremento porcentual fue mayor entre las trabajadoras. Los ingresos de las mujeres aumentaron 8,8% en comparación con igual trimestre del año anterior, lo que significó una mejora de S/ 156,1. Entre los hombres, el avance fue de 6,7%, equivalente a S/ 157,7 adicionales.

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Según el reporte del INEI, el ingreso promedio mensual de los hombres alcanzó los S/ 2.528,4 en el trimestre febrero-abril del 2026. Foto: Grupo Casa Lima

Trabajadores mayores lideraron el aumento salarial

El mayor crecimiento de ingresos se observó en las personas de 45 y más años. Según el reporte estadístico, este grupo elevó su ingreso promedio mensual en 10,2%, con un incremento de S/ 228,4 respecto al mismo periodo del 2025.

Entre los trabajadores de 25 a 44 años, la mejora fue de 4,8%, equivalente a S/ 105,4. En tanto, los ocupados menores de 25 años registraron un aumento de 4,6%, lo que representó S/ 59 más en promedio mensual.

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Ingresos crecieron más entre quienes tienen educación técnica

Por nivel educativo, el avance más importante correspondió a las personas con educación superior no universitaria. En este segmento, el ingreso promedio mensual aumentó 9,8%, es decir, S/ 179,7 más que en el mismo trimestre móvil del año anterior.

También se reportaron incrementos entre quienes cuentan con educación primaria o menor nivel, cuyos ingresos subieron 7,8%. En los trabajadores con educación secundaria, el crecimiento fue de 4,4%, mientras que entre aquellos con educación universitaria el alza alcanzó 3,0%.

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Según el nivel educativo, el mayor incremento se registró entre quienes contaban con educación superior no universitaria. Foto: difusión

Comercio mostró la mayor alza entre actividades económicas

El sector Comercio fue el que presentó el mayor incremento porcentual en ingresos promedio mensuales, con un avance de 13,1%, equivalente a S/ 216,1. En Servicios, el crecimiento llegó a 8,1%, mientras que en Manufactura se elevó 2,1%.

En contraste, el sector Construcción registró una caída de 2,6% en los ingresos promedio. Pese a ello, esta actividad mantuvo el mayor nivel de remuneración mensual, con S/ 2.490,9. El menor promedio se observó en Comercio, donde los trabajadores percibieron S/ 1.865,7.

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A nivel nacional también aumentaron los ingresos

El informe del INEI indicó además que, en el ámbito nacional, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo llegó a S/ 1.925,9 durante el periodo abril 2025-marzo 2026.

Esta cifra reflejó un crecimiento de 8,2% frente al periodo previo, equivalente a S/ 145,5 más. El organismo estadístico precisó que tanto hombres como mujeres registraron el mismo porcentaje de incremento en sus ingresos promedio.

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