Perú

Ingreso promedio en Lima subió 7,3% en los últimos tres meses: esto ganan ahora los trabajadores

El avance de las remuneraciones en Lima Metropolitana estuvo impulsado por mejoras en sectores como Comercio y Servicios, mientras que los trabajadores mayores de 45 años y quienes cuentan con educación técnica registraron los mayores incrementos, según cifras del INEI

Guardar
Google icon
El incremento de los ingresos se observó en diversos segmentos de trabajadores y sectores económicos.
El incremento de los ingresos se observó en diversos segmentos de trabajadores y sectores económicos. Foto: Anthony Mujica

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana alcanzó los S/ 2.256,6 durante el trimestre móvil febrero-abril del 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El resultado representó un incremento de 7,3% frente al mismo periodo del año pasado, equivalente a S/ 154,2 más por trabajador.

El avance de los ingresos se registró en distintos grupos de la población ocupada y actividades económicas, aunque con diferencias según sexo, edad, nivel educativo y sector laboral. El reporte también mostró que, mientras algunos rubros tuvieron alzas importantes, otros presentaron retrocesos en las remuneraciones promedio.

PUBLICIDAD

Mujeres registraron mayor crecimiento en ingresos

De acuerdo con el informe del INEI, los hombres percibieron un ingreso promedio mensual de S/ 2.528,4 entre febrero y abril del 2026. En el caso de las mujeres, el promedio llegó a S/ 1.926,4, manteniéndose una diferencia entre ambos grupos.

Sin embargo, el incremento porcentual fue mayor entre las trabajadoras. Los ingresos de las mujeres aumentaron 8,8% en comparación con igual trimestre del año anterior, lo que significó una mejora de S/ 156,1. Entre los hombres, el avance fue de 6,7%, equivalente a S/ 157,7 adicionales.

PUBLICIDAD

Según el reporte del INEI, el ingreso promedio mensual de los hombres alcanzó los S/ 2.528,4 en el trimestre febrero-abril del 2026.
Según el reporte del INEI, el ingreso promedio mensual de los hombres alcanzó los S/ 2.528,4 en el trimestre febrero-abril del 2026. Foto: Grupo Casa Lima

Trabajadores mayores lideraron el aumento salarial

El mayor crecimiento de ingresos se observó en las personas de 45 y más años. Según el reporte estadístico, este grupo elevó su ingreso promedio mensual en 10,2%, con un incremento de S/ 228,4 respecto al mismo periodo del 2025.

Entre los trabajadores de 25 a 44 años, la mejora fue de 4,8%, equivalente a S/ 105,4. En tanto, los ocupados menores de 25 años registraron un aumento de 4,6%, lo que representó S/ 59 más en promedio mensual.

Ingresos crecieron más entre quienes tienen educación técnica

Por nivel educativo, el avance más importante correspondió a las personas con educación superior no universitaria. En este segmento, el ingreso promedio mensual aumentó 9,8%, es decir, S/ 179,7 más que en el mismo trimestre móvil del año anterior.

También se reportaron incrementos entre quienes cuentan con educación primaria o menor nivel, cuyos ingresos subieron 7,8%. En los trabajadores con educación secundaria, el crecimiento fue de 4,4%, mientras que entre aquellos con educación universitaria el alza alcanzó 3,0%.

Según el nivel educativo, el mayor incremento se registró entre quienes contaban con educación superior no universitaria.
Según el nivel educativo, el mayor incremento se registró entre quienes contaban con educación superior no universitaria. Foto: difusión

Comercio mostró la mayor alza entre actividades económicas

El sector Comercio fue el que presentó el mayor incremento porcentual en ingresos promedio mensuales, con un avance de 13,1%, equivalente a S/ 216,1. En Servicios, el crecimiento llegó a 8,1%, mientras que en Manufactura se elevó 2,1%.

En contraste, el sector Construcción registró una caída de 2,6% en los ingresos promedio. Pese a ello, esta actividad mantuvo el mayor nivel de remuneración mensual, con S/ 2.490,9. El menor promedio se observó en Comercio, donde los trabajadores percibieron S/ 1.865,7.

A nivel nacional también aumentaron los ingresos

El informe del INEI indicó además que, en el ámbito nacional, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo llegó a S/ 1.925,9 durante el periodo abril 2025-marzo 2026.

Esta cifra reflejó un crecimiento de 8,2% frente al periodo previo, equivalente a S/ 145,5 más. El organismo estadístico precisó que tanto hombres como mujeres registraron el mismo porcentaje de incremento en sus ingresos promedio.

Temas Relacionados

salarios en Perúsueldos en Perúperu-economia

Más Noticias

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El cuadro ‘rimense’ apuntar a dar el golpe y llevarse el triunfo en su visita a un elenco ‘azul y oro’ que marcha penúltimo en la tabla. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos a nivel nacional este 15 de mayo de 2026

Perú continúa registrando actividad sísmica. Entre el 11 y el 15 de mayo se reportaron al menos diez temblores en varias regiones del país, incluido un sismo de 3.6 en Chilca y en Ica, según el IGP

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos a nivel nacional este 15 de mayo de 2026

Pareja de André Carrillo expone en redes supuesta infidelidad del futbolista: “Estoy buscando a la dueña de este arete”

Suhaila Jad halló un pendiente en el auto del jugador y publicó un chat privado que involucra a la ‘Culebra’ con otra mujer.

Pareja de André Carrillo expone en redes supuesta infidelidad del futbolista: “Estoy buscando a la dueña de este arete”

Se registró un sismo de 4.2 en Tacna, Tacna

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde suceden el 80% de los sismos más fuertes del mundo

Se registró un sismo de 4.2 en Tacna, Tacna

Golazo de Hernán Barcos con sutil definición para empate de FC Cajamarca vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

El ‘Pirata’ apareció con toda su categoría para darle una caricia al balón y vencer al portero Diego Enríquez para el 1-1 del partido

Golazo de Hernán Barcos con sutil definición para empate de FC Cajamarca vs Sporting Cristal por Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“¿Por qué yo sigo en prisión?”: Ollanta Humala cuestiona al Poder Judicial tras archivo del caso contra PPK por aportes de Odebrecht

“¿Por qué yo sigo en prisión?”: Ollanta Humala cuestiona al Poder Judicial tras archivo del caso contra PPK por aportes de Odebrecht

PPK saluda decisión del Poder Judicial de archivar caso por aporte de Odebrecht a su campaña presidencial: “Estoy muy feliz”

Los perfiles del entorno de confianza de Roberto Sánchez y su rol fundamental en esta segunda vuelta electoral

Fiscal de la Nación Tomás Gálvez bailó en fiesta con Patricia Benavides luego de archivarle investigación por organización criminal

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial: ONPE llegó al 100% del conteo electoral

ENTRETENIMIENTO

Pareja de André Carrillo expone en redes supuesta infidelidad del futbolista: “Estoy buscando a la dueña de este arete”

Pareja de André Carrillo expone en redes supuesta infidelidad del futbolista: “Estoy buscando a la dueña de este arete”

Suhaila Jad, novia de André Carrillo, publica potente mensaje contra la mamá de futbolista: ¿Es normal que entre a escondidas a tu habitación?

Nicola Porcella confirma que será conductor de ‘Esto es Guerra’ México: “Es el sueño de cualquiera”

Nicola Porcella le dedicó unas emotivas palabras a Alejandra Baigorria tras ‘ampay’ de Said Palao: “Merece que la quieran”

Jazmín Pinedo arremete contra Jota Benz por criticarla en ‘Esto es Guerra’: “Me puedes hablar como delincuente, pero no te tengo miedo”

DEPORTES

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Yoshimar Yotún desde media cancha para Sporting Cristal vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

Ignacio Buse se estrena en la ’qualy’ del ATP 500 de Hamburgo ante el local y novel Niels McDonald previo a Roland Garros

Fixture de Sporting Cristal en Copa de la Liga peruana 2026: calendario de partidos de los ‘celestes’ en la competencia