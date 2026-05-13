¿Cuánto es el sueldo mínimo en Perú 2026? Conoce el monto en soles, dólares y euros

La remuneración mínima vigente en el Perú se ubica hoy en S/ 1.130 al mes. Foto: difusión

La Remuneración Mínima Vital (RMV) en el Perú se mantiene en S/ 1.130 desde el 1 de enero de 2025, luego de la actualización oficial establecida mediante el Decreto Supremo N.° 006-2024-TR. El incremento representó un ajuste frente a los S/ 1.025 que estuvieron vigentes desde mayo de 2022.

Con este nivel salarial ya en aplicación, muchos trabajadores buscan conocer cuánto equivale actualmente el sueldo mínimo peruano en moneda extranjera, especialmente en dólares y euros, tomando como referencia el tipo de cambio más reciente reportado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

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El salario mínimo vigente en Perú

El sueldo mínimo en el país asciende actualmente a S/ 1.130 mensuales. Esta remuneración comenzó a regir a inicios de 2025 y significó un aumento de S/ 105 respecto al monto anterior.

La RMV es el ingreso base legal que deben recibir los trabajadores sujetos al régimen laboral privado y constituye también una referencia para diversos cálculos vinculados a beneficios laborales y obligaciones empresariales.

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El salario mínimo en Perú representa cerca de USD 330,51 mensuales. Foto: Adobe Stock

¿A cuánto equivale en dólares?

Según la cotización del dólar reportada por el BCRP al 13 de mayo, el tipo de cambio de cierre se ubicó en S/ 3,419 por USD. Con ese valor de referencia, el sueldo mínimo peruano equivale aproximadamente a USD 330,51.

La jornada cambiaria mostró una ligera variación respecto al día previo, cuando el cierre se situó en S/ 3,432 por dólar. Además, el BCRP reportó una variación acumulada de 1,63% en lo que va de 2026.

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Conversión del sueldo mínimo a euros

En el caso de la moneda europea, el tipo de cambio de venta cerró en S/ 4,003 por euro el 13 de mayo, de acuerdo con información oficial del BCRP. Bajo ese valor, la remuneración mínima en Perú representa cerca de EUR 282,29.

La cotización del euro registró una reducción frente al cierre del 12 de mayo, cuando se ubicó en S/ 4,028. En términos interanuales, la variación acumulada del euro frente al sol peruano fue de -2,39%.

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Para la moneda europea, el tipo de cambio de venta se situó en S/ 4,003 por euro al cierre del 13 de mayo. Foto: Unplash

Diferencia frente al salario anterior

Antes del reajuste aplicado en 2025, la remuneración mínima era de S/ 1.025. El nuevo monto implicó un incremento de poco más de 10%, elevando el ingreso básico mensual de miles de trabajadores formales en el país.

El ajuste salarial también impactó en otros conceptos asociados al empleo formal, como asignaciones, aportes y ciertos beneficios calculados tomando como referencia la RMV vigente.

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¿Habrá aumento del sueldo mínimo en Perú?

En las últimas semanas, distintos gremios sindicales, especialmente la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), han insistido en que el Ejecutivo apruebe un nuevo reajuste de la RMV debido al incremento del costo de vida y de la canasta básica familiar. Según cifras difundidas recientemente, alimentar a una familia de cuatro personas en el país requiere alrededor de S/ 1.848 mensuales, cifra considerablemente superior al sueldo mínimo vigente.

La CGTP ha planteado varias propuestas. Algunas apuntan a que la RMV suba a S/ 1.300 como un “piso técnico”, mientras que otros dirigentes sindicales y representantes de construcción civil consideran que el salario mínimo debería acercarse a S/ 1.800 o S/ 1.850 para cubrir adecuadamente los gastos esenciales de los trabajadores.

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Pese a la presión sindical, hasta el momento el Gobierno no ha confirmado un nuevo incremento para 2026. Diversos análisis económicos señalan que cualquier eventual aumento dependerá de factores como la inflación, la productividad laboral y el contexto político. Algunos especialistas consideran viable un ajuste moderado basado en criterios técnicos, mientras que otros advierten que una subida más fuerte podría elevar los costos laborales de las empresas y afectar especialmente a las micro y pequeñas empresas.