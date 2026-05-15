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Gol anulado a FC Cajamarca vs Sporting Cristal por infracción de Ricardo Lagos contra Juan Cruz por Liga 1 2026

Tras una prolongada revisión en el VAR, el colegiado Kevin Ortega resolvió que el lateral cometió una falta contra el jugador ’celeste’ en la gestación de la acción que emparejaba parcialmente el marcador

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Un gol espectacular de FC Cajamarca que iba pone el marcador 1 a 1, desatando la euforia entre los jugadores y aficionados.

FC Cajamarca había encontrado premio al esfuerzo gracias a un tanto de Sebastián Enciso en su compromiso ante Sporting Cristal. Un cambio de frente de Ricardo Lagos le ganó la espalda a Cristiano da Silva y el extremo batió la valla de Diego Enríquez. Sin embargo, el VAR advirtió de una infracción en la previa del tanto y anuló el empate transitorio de los cajamarquinos.

Tras el gol, Enciso celebró con euforia el empate transitorio junto a sus compañeros. Sin embargo, la alegría en el banco local duró poco, ya que desde la sala del VAR advirtieron de una posible falta en la gestación de la jugada. El árbitro principal, Kevin Ortega, fue llamado a revisar las imágenes en la pantalla a pie de campo para analizar la acción detalladamente.

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Finalmente, el réferi determinó que ’Richi’ Lagos había cometido una infracción contra el defensor Juan Cruz Gonzáles en el inicio de la jugada, invalidando de inmediato la anotación. Pese a este trago amargo, la historia terminaría favoreciendo a los cajamarquinos, quienes no bajaron los brazos y terminaron volteándole el marcador a Sporting Cristal para sellar un contundente 3-1 definitivo.

Revive la jugada que generó un intenso debate. Tras un gol de FC Cajamarca, el árbitro es llamado al VAR para revisar una posible falta en el inicio de la acción. La tensión crece en el campo mientras se analiza la jugada desde todos los ángulos.

Fuera de la zona de descenso

Gracias al impacto inmediato del estratega Celso Ayala, FC Cajamarca ha logrado salir de la incómoda zona de descenso de la Liga 1 2026. La escuadra cajamarquina ha encadenado tres victorias consecutivas que le han devuelto el alma al cuerpo a toda la región.

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El repunte comenzó con una ajustada victoria por 3-2 sobre Sport Boys, continuó con el vibrante triunfo por 2-1 ante UTC en el derbi de la ciudad, y se coronó con el reciente 3-1 frente a Sporting Cristal. No obstante, la reacción del equipo contrasta con la sombra de una purga masiva de cara al Torneo Clausura.

El crítico presente de Sporting Cristal en la Liga 1

La presente temporada del fútbol peruano muestra una situación inédita para Sporting Cristal. Bajo la dirección del brasileño Zé Ricardo, el equipo del Rímac ocupa la duodécima posición en el Torneo Apertura, una realidad impensada para una institución acostumbrada a pelear siempre arriba.

Esta crisis se ha profundizado tras la reciente derrota por 3-1 ante FC Cajamarca, un resultado doloroso que agudiza su lugar en la Liga 1 2026. Con este último tropiezo, el panorama es alarmante, ya que el cuadro ’rimense’ podría terminar la fecha 15 hundido en la zona de descenso si se dan otros resultados.

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras la derrota de Sporting Cristal ante FC Cajamarca.
Tabla de posiciones de la Liga 1 tras la derrota de Sporting Cristal ante FC Cajamarca.

Actualmente, el cuadro ’celeste’ se encuentra más cerca del abismo que de la disputa por el título. Este momento deportivo contrasta drásticamente con la hegemonía mostrada en años anteriores. Entre 2012 y 2020, Sporting Cristal sumó cinco títulos nacionales y fue protagonista habitual en la recta final de la Liga 1. Sin embargo, el panorama actual evidencia un cambio de paradigma debido a la irregularidad y la falta de resultados.

El bajo rendimiento se ve reflejado en caídas inexplicables ante rivales que, sobre el papel, marchaban rezagados. En este torneo, Cristal ha perdido con el último, Grau; ha perdido con el penúltimo, Cajamarca; y ha perdido con el recién ascendido, CD Moquegua.

A este sombrío panorama en el torneo local se suma la presión internacional. Al equipo le vienen dos duelos cruciales por Copa Libertadores en condición de visita, donde se jugará la vida de cara a la clasificación. No obstante, más allá del frente externo, la realidad en la Liga 1 es crítica y exige una reacción inmediata para evitar un desastre histórico.

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