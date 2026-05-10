Perú

El peligroso ‘reto del clonazepam’: Expertos en salud lanzan seria advertencia a adolescentes que practican habitualmente este viral

Tras un incidente en una escuela de Huaraz, funcionarios de salud intensifican la vigilancia y advierten a padres sobre el peligro de usar medicamentos sin control médico

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Primer plano de una mano adolescente tomando una pastilla de clonazepam de un pupitre de madera clara, junto a blísters parcialmente abiertos. Al fondo, mochilas y libros escolares apilados.
Una mano adolescente se acerca a tomar una pastilla de clonazepam sobre un pupitre escolar, con blísters y otros medicamentos dispersos, y mochilas y libros desenfocados al fondo, ilustrando el preocupante consumo juvenil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Huaraz fue escenario de un incidente que ha encendido las alertas en el ámbito educativo y sanitario: al menos diez escolares resultaron afectados tras consumir clonazepam durante un reto viral promovido en redes sociales. Los estudiantes, pertenecientes al segundo año de secundaria del colegio Pedro Pablo Atusparia, ingirieron el medicamento con el objetivo de participar en un desafío que circula en plataformas digitales y que puede tener consecuencias graves para la salud.

Clonazepam: médicamento altamente mortal

El evento, que involucró a menores de edad, provocó la rápida intervención de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash, entidad que confirmó que los niños presentaron síntomas leves y recibieron atención médica oportuna. De acuerdo con las autoridades, las tabletas de clonazepam consumidas durante el reto contenían 2 mg cada una, una dosis que, según expertos, podría inducir a un cuadro de somnolencia profunda e incluso llevar a estados de coma si se excede el consumo recomendado para adultos.

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La rápida identificación del incidente llevó a la Diresa Áncash a realizar un operativo de emergencia en la zona. Como resultado, las autoridades clausuraron la botica Salas, señalada por la presunta venta irregular de un medicamento de venta restringida a menores de edad. La medida busca frenar el acceso irresponsable a psicofármacos y evitar la repetición de situaciones similares en otros centros educativos.

Especialistas en salud mental y toxicología advirtieron sobre los riesgos del uso indebido de clonazepam, un fármaco indicado exclusivamente para el tratamiento de trastornos de ansiedad y epilepsia bajo prescripción médica. “El consumo de clonazepam sin control puede causar depresión respiratoria, pérdida del conocimiento y, en dosis elevadas, llevar al paciente a un coma farmacológico”, explicó un vocero del Ministerio de Salud. Además, se subrayó que los efectos pueden agravarse cuando el medicamento se combina con otras sustancias, poniendo en riesgo la vida de los adolescentes.

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Mano sosteniendo un blíster de clonazepam, una pastilla blanca flotando sobre un cuaderno escolar cuadriculado con un bolígrafo azul desenfocado detrás.
Una mano adolescente sostiene un blíster de clonazepam abierto, con una pastilla a punto de caer sobre un cuaderno escolar cuadriculado, dramatizando el riesgo y la inmediatez del consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos recurrentes de ingesta del fármaco

El caso de Huaraz no es aislado. Autoridades sanitarias han detectado un aumento de desafíos peligrosos en redes sociales, donde se promueven conductas de riesgo entre jóvenes. El reto del clonazepam consiste en ingerir el medicamento y resistir el sueño, una práctica que puede resultar letal. “Estos desafíos generan una falsa percepción de invulnerabilidad y banalizan los efectos adversos de los fármacos”, alertó el representante de la Diresa Áncash en diálogo con TV PERÚ.

Frente a estos hechos, la comunidad educativa del colegio Pedro Pablo Atusparia se movilizó para reforzar los mecanismos de control y orientar a los padres sobre la importancia de supervisar las actividades de sus hijos en internet. El director del plantel expresó que se ha iniciado una campaña de sensibilización dirigida a estudiantes y familias para frenar la propagación de retos virales que impliquen el consumo de sustancias peligrosas.

Diez escolares resultan afectados tras consumir clonazepam en Huaraz.
Diez escolares resultan afectados tras consumir clonazepam en Huaraz.

Las autoridades pidieron a los padres de familia mantener una comunicación constante con sus hijos y estar atentos a los contenidos que circulan en redes sociales. El Ministerio de Salud exhortó a denunciar cualquier venta irregular de medicamentos y remarcó que el clonazepam solo debe dispensarse bajo receta médica en establecimientos autorizados.

El impacto de la noticia generó preocupación en otros distritos de Áncash, donde se incrementaron los controles en farmacias y boticas. La Diresa desplegó brigadas de inspección para verificar el cumplimiento de la normativa sobre la comercialización de psicotrópicos. Según datos oficiales, la venta no autorizada de medicamentos controlados constituye una infracción grave que puede derivar en la clausura definitiva del local y la imposición de sanciones penales.

Frasco de clonazepam, medicamento de uso psiquiátrico, hallado en el entorno del colegio, lo que alerta sobre acceso irregular a sustancias controladas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Frasco de clonazepam, medicamento de uso psiquiátrico, hallado en el entorno del colegio, lo que alerta sobre acceso irregular a sustancias controladas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Retos virales mortales

Expertos en adicciones y salud pública recordaron que el fenómeno de los retos virales no solo afecta a Perú, sino que se ha detectado en varios países de la región. Entre los factores de riesgo identificados figuran el acceso libre a internet, la falta de supervisión adulta y la escasa información sobre los daños asociados al uso indebido de fármacos.

En respuesta al incidente, la Diresa Áncash anunció la implementación de talleres y charlas informativas en colegios de la región. Estas actividades buscan fortalecer la educación en salud y promover el uso responsable de las tecnologías. “El objetivo es empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones informadas y rechacen prácticas que pongan en riesgo su integridad”, manifestó el jefe de la Diresa.

Con globos y rosas blancas se despiden de niña que consumió dos clonazepam
Con globos y rosas blancas se despiden de niña que consumió dos clonazepam en 2023.

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, instó a la población a tomar conciencia de los peligros que representan estos desafíos y a colaborar con las autoridades para prevenir nuevos episodios. “La protección de la niñez y adolescencia requiere el esfuerzo conjunto de padres, educadores y Estado”, afirmó el funcionario.

Clonazepam
Riesgo. Algunas farmacias y boticas de Lima venden clonazepam sin receta médica. (Diris)

La clausura de la botica Salas y la reacción coordinada de las autoridades reflejan el compromiso institucional frente a una problemática que trasciende el ámbito sanitario para convertirse en un asunto social. El reto del clonazepam ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los controles en la venta de medicamentos y de actualizar los protocolos de prevención en las escuelas.

Las autoridades educativas y sanitarias continúan monitoreando la situación en Huaraz y otras ciudades de Áncash, mientras se investigan posibles casos similares. El caso, difundido ampliamente en redes sociales, ha servido como llamado de atención sobre los riesgos asociados a la viralización de prácticas peligrosas entre adolescentes.

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