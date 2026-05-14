Fixture de Suecia en el Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en el Grupo F de la Copa

Fixture de Suecia en el Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV.

Suecia aseguró su lugar en el Mundial 2026 tras superar 3-2 a Polonia en el repechaje de la UEFA. Bajo la dirección de Graham Potter, el equipo buscará avanzar a octavos de final en el Grupo F. A continuación, el calendario de sus partidos en la fase de grupos.

Fixture de Suecia

Suecia integra un grupo equilibrado en la Copa del Mundo, con Japón, Países Bajos y Túnez como rivales.

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Japón y Países Bajos parten como favoritos para avanzar a la siguiente ronda. El conjunto asiático llega respaldado por un proyecto consolidado, mientras que el equipo europeo presenta una plantilla renovada, enfocada en superar la fase de grupos.

El debut de Suecia será en México ante Túnez, considerado el rival más accesible del grupo. Luego, en Estados Unidos, enfrentará a Países Bajos y Japón en partidos clave para definir su clasificación a los octavos de final del torneo.

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- Fecha 1: Suecia vs Túnez (14 de junio / 21:00 horas / estadio BBVA)

- Fecha 2: Países Bajos vs Suecia (20 de junio / 12:00 horas / NRG Stadium)

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- Fecha 3: Japón vs Suecia (25 de junio / 18:00 horas / AT&T Stadium)

Dónde ver los partidos de Suecia en Perú

En Perú, los partidos de la selección de Suecia en el Mundial 2026 podrán verse a través de DirecTV, que transmitirá todos los encuentros del torneo mediante su plataforma DGO. Los suscriptores tendrán acceso a los 104 partidos en vivo y en alta definición, incluyendo los compromisos de Suecia.

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En cuanto a la señal abierta, América TV solo cuenta con los derechos para transmitir 40 partidos, de los cuales 25 corresponden a la fase de grupos. Por el momento, no está confirmado que incluya los cotejos de los suecos entre los seleccionados, ya que suele priorizar los enfrentamientos más relevantes y de mayor interés para el público local.

Además, la FIFA permitirá a los usuarios ver los primeros 10 minutos de cada partido en YouTube, como parte de un acuerdo especial para esta edición, lo que ofrece una alternativa gratuita para seguir el inicio de los partidos de Suecia desde cualquier dispositivo.

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El grupo de Suecia en el Mundial 2026.

Los convocados de Potter que desataron la polémica

Graham Potter se convirtió en el segundo entrenador en anunciar la lista de 26 convocados para el Mundial. Suecia presentó una nómina que incluye figuras destacadas como el goleador Victor Gyökeres, aunque también registró ausencias que generaron controversia.

Porteros : Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zetterstrom.

Defensas : Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelof, Erick Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson.

Medios : Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg y Besfort Zeneli.

Delanteros: Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak y Alexander Bernhardsson.

Los jugadores de Suecia que participarán en el Mundial 2026.

Graham Potter sorprendió al dejar fuera de la convocatoria a jóvenes como Hugo Larsson, mediocampista del Eintracht Frankfurt, y Roony Bardghji, delantero del Barcelona.

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Bardghji, considerado uno de los principales talentos de la nueva generación sueca, compartió en Instagram una cita bíblica para expresar su desilusión: “Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo”. A estas bajas se sumó la de Williot Swedberg, mediocampista del Celta de Vigo, cuyo nombre también se esperaba en la convocatoria.

Al ser consultado por estas decisiones, Potter admitió la dificultad que implican: “Es una decisión increíblemente difícil. No es algo que tome a la ligera; como ser humano y como padre, sé lo duro que es dejar a jugadores fuera”, declaró el técnico en diálogo con el medio sueco ‘Expressen’.

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