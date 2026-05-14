Reniec activa atención especial este sábado 16 de mayo en 160 sedes del Perú: horarios y puntos de atención disponibles

Una ciudadana muestra su Documento Nacional de Identidad (DNI) después de realizar un trámite en una de las sedes de Reniec que participan en la jornada extraordinaria de atención. (Foto: Reniec)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, abrirá el sábado 16 de mayo un total de 160 sedes en Lima, Cajamarca y otras regiones del Perú para facilitar trámites y entregas de Documento Nacional de Identidad en un horario especial. El objetivo declarado es mejorar el acceso de la ciudadanía a servicios de identificación, facilitando tanto la renovación como el retiro de documentos gestionados anteriormente y reduciendo la acumulación de solicitudes.

La jornada abarcará oficinas registrales, agencias y módulos MAC distribuidos en todo el país. Según la entidad, algunas sedes—especialmente los módulos MAC—permanecerán abiertas hasta las 13:00, mientras que otras concluirán la atención a las 12:45. Con esta distribución diferenciada en los horarios, se busca mitigar retrasos en la entrega y actualización del Documento Nacional de Identidad y asegurar una cobertura regional amplia.

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La operación contempla 23 regiones, incluyendo áncash, Arequipa, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali, así como sedes en puntos como Jesús María, Miraflores, San Borja y San Juan de Lurigancho en Lima.

Última oportunidad: Reniec entrega DNI hasta el mismo domingo 12 de abril

Horarios y modalidades de atención en sedes y módulos MAC

La atención este sábado 16 de mayo se organizará en franjas diferenciadas según el tipo de sede. Las oficinas registrales y agencias funcionarán de 08:15 a 12:45, mientras que los módulos MAC operarán de 08:30 hasta las 12:45 o 13:00, conforme a su disponibilidad. En Lima, los módulos MAC de Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Callao, junto con oficinas en Independencia, Villa El Salvador, Ventanilla y el propio Callao, se contarán entre los puntos habilitados para la jornada.

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En el interior del país, la modalidad presencial estará disponible en oficinas ubicadas en regiones como Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tumbes y demás jurisdicciones. Se recomienda a cada ciudadano consultar previamente el listado actualizado de sedes habilitadas y los horarios concretos antes de acudir.

El diferencial de horarios busca mantener un flujo ágil de usuarios, permitiendo atender tanto gestiones nuevas como la entrega de DNI ya tramitados. Reniec sugirió emplear los canales digitales para verificar el estado del documento antes de acudir presencialmente.

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Reniec atenderá hasta las 11:59 p.m. este sábado 11 de abril para recojo de DN

¿Cómo tramitar el DNI electrónico?

La renovación del DNI de adulto es aplicable a quienes cumplen o superan 17 años y puede gestionarse hasta 60 días antes de la fecha de caducidad del documento actual. Se habilita la opción presencial en centros de atención y la modalidad digital salvo cuando se trata del primer DNI de adulto, situación en la que la presencia física es obligatoria para el registro biométrico y actualización fotográfica, trámite que es gratuito.

Completados los pasos, se emite el DNI electrónico 3.0, con vigencia de 10 años a partir de la fecha de emisión. Para personas con discapacidad permanente, la renovación es gratuita previa presentación del carné de Conadis. Los mayores de 60 años obtendrán un DNI con la inscripción “No caduca”.

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La documentación adicional incluye un recibo original de servicio público (máximo seis meses) para actualización de domicilio. Para cambios de estado civil se requiere declaración jurada y, si corresponde, acta certificada de matrimonio o defunción. Actualizar el grado de instrucción requiere también declaración jurada o constancias de estudios, y los cambios de firma se pueden solicitar al registrador en el acto. La actualización de datos personales toma como base el acta de nacimiento.

Opciones de pago para trámites de DNI en Reniec: Yape, bancos y plataformas digitales

Para el pago de trámites, se encuentran habilitados canales como la app Yape, agentes del Banco de Crédito del Perú, el portal Pagalo.pe, o agencias del Banco de la Nación. El usuario debe generar un ticket de 14 dígitos a través del portal oficial de recaudaciones de Reniec e ingresar sus datos personales y el código de trámite correspondiente. Con este ticket es posible realizar el pago en cualquiera de los canales citados.

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La modalidad digital permite en el caso de renovaciones, pagar en línea mediante tarjetas de crédito, débito o la plataforma Yape. El costo es de S/ 30.00 para el cambio de DNI azul por electrónico hasta diciembre de 2026 y de S/ 41.00 para la renovación del DNI electrónico de adultos, ambos según códigos tributarios oficiales. Es obligatorio conservar el comprobante de pago o captura digital para continuar el proceso.

El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)

Se recomienda verificar el estado de avance del trámite en línea antes de presentarse en sede física. Luego de efectuar el pago, se puede descargar la aplicación DNI Bio Facial (disponible para Android), que permite a la persona identificarse mediante una captura de imagen y actualizar la fotografía del documento. La elección del punto de retiro del DNI queda confirmada vía correo electrónico.

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La entrega del nuevo DNI exige la presencia del titular en la sede correspondiente e ingresar la clave PIN para activar el certificado y la firma digital. La plataforma Consulta de Estado de trámite facilita el seguimiento del avance y la gestión del retiro.