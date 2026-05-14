Grifos deberán reportar a Osinergmin cuánto combustible almacenan para frenar la especulación desde el 15 de mayo

El objetivo es solucionar las deficiencias identificadas durante situaciones de crisis energética. Foto: Google Maps

Grifos deberán reportar a Osinergmin la cantidad de combustible que mantienen almacenada desde el 15 de mayo, como parte de una medida orientada a mejorar la transparencia en la venta de combustibles y evitar escenarios de especulación. La disposición permitirá que los consumidores accedan a información actualizada sobre la disponibilidad de gasolina, diésel y otros productos en los establecimientos de venta al público.

La nueva obligación fue anunciada por el presidente encargado de Osinergmin, Aurelio Ochoa, quien explicó que los datos serán visibles en tiempo real mediante la Plataforma Virtual de Osinergmin (PVO). Con ello, los usuarios podrán verificar previamente si un grifo cuenta con stock antes de acudir al establecimiento.

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Reporte diario será obligatorio

La medida quedó establecida mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 60-2026-OS/CD, la cual dispone que todos los grifos deberán registrar diariamente sus inventarios de combustibles. El cumplimiento será obligatorio desde el 15 de mayo y formará parte del sistema de supervisión del organismo regulador.

Según explicó Aurelio Ochoa, la finalidad es corregir los problemas detectados en periodos de crisis energética, cuando muchos usuarios encontraban información desactualizada en las plataformas de consulta. “Esta medida es para facilitar la información al usuario final. Lo que sucedía es que cuando se ingresaba al aplicativo Facilito se encontraban con una información, pero llegando al grifo no había existencias de combustibles, lo cual fue más evidente durante la crisis con el asunto de Camisea”, dijo en Andina Canal Online.

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Facilito es una aplicación en la que se pueden verificar los precios más bajos y altos de la gasolina en Lima. Foto: Osinergmin

Información en tiempo real para los consumidores

El titular encargado de Osinergmin indicó que el nuevo sistema permitirá que los consumidores tengan mayor certeza sobre dónde abastecerse. La actualización permanente de inventarios buscará reducir inconvenientes y evitar desplazamientos innecesarios hacia establecimientos sin combustible disponible.

“Ante esa situación, lo que hemos hecho es corregir para que los grifos puedan reportar las existencias que tengan en ese momento. Entonces esa información automáticamente brinda confianza al consumidor y dice: voy a ir a tal grifo con la seguridad de encontrar el combustible que necesito”, agregó.

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Restricciones para grifos que incumplan

La normativa también contempla sanciones operativas para los establecimientos que no reporten sus existencias. Osinergmin precisó que el registro de inventarios será un requisito indispensable para generar órdenes dentro del Sistema de Control de Órdenes de Pedido.

Esto significa que los grifos que omitan la entrega de información no podrán adquirir combustible hasta regularizar su situación. La medida busca asegurar que los datos publicados correspondan realmente a los volúmenes disponibles en cada estación de servicio.

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Osinergmin indicó que reportar los inventarios será una condición obligatoria para emitir órdenes en el Sistema de Control de Órdenes de Pedido. Foto: Osinergmin

Buscan evitar especulación en el mercado

Desde Osinergmin señalaron que uno de los principales objetivos es impedir prácticas especulativas durante situaciones de desabastecimiento o incertidumbre. El organismo recordó que, durante la crisis vinculada a Camisea, algunos establecimientos afirmaban no contar con combustible pese a mantener reservas en sus tanques.

“Lo principal es que se evitará la eventual o potencial especulación. Eso justamente se logrará cuando aquellos grifos que no reporten sus existencias se les cortará el acceso a lo que sería el abastecimiento de combustibles en sus plantas de ventas, siendo ello una medida para disuadir el incumplimiento”, explicó Aurelio Ochoa.

“Con eso se garantiza que los datos proporcionados se están dando en tiempo real. Recordemos que, en la época de crisis por la situación de Camisea, había grifos que decían no tener combustible, pero sí contaban con stocks en sus tanques, lo cual daba lugar a la especulación y todo lo que hemos podido observar”, añadió.

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