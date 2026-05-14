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Beto da Silva confiesa que buscó apoyo del nutricionista de Lionel Messi tras sus lesiones: “Dejé de confiar en mis piernas”

El delantero de Deportivo Garcilaso contó la difícil etapa que vivió tras múltiples lesiones, al punto de recurrir al asesor nutricional del astro argentino para su recuperación

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Beto Da Silva ha encontrado estabilidad en Deportivo Garcilaso.
Beto Da Silva ha encontrado estabilidad en Deportivo Garcilaso. Crédito: Liga 1

Beto da Silva atraviesa uno de sus momentos más estables tras varios años marcados por lesiones que afectaron su continuidad y rendimiento en el campo. Hoy disfruta un buen presente como protagonista y goleador de Deportivo Garcilaso, aunque reconoce que todo es fruto de un largo y exigente proceso para alcanzar su plenitud física.

En conversación con el programa ‘Mano a Mano’ de Denganche, el atacante peruano repasó la etapa más complicada de su carrera, cómo llegó a perderle el gusto al fútbol y el trabajo que le permitió recuperar la confianza y volver a competir a buen nivel en la Liga 1.

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“Hoy me encuentro bien, He vuelto a disfrutar el fútbol. Estuve muchos años al margen, no podía encontrarme, le había perdido el encanto por el tema de las lesiones. Me he preparado mucho desde hace algunos años para ya no tener ninguna. También he tenido la suerte de encontrar grandes entrenadores y preparadores físicos que me han ayudado, porque creo que mi tema siempre ha pasado por ahí, por la condición física”, inició.

Da Silva destacó que en la actualidad ha logrado continuidad, algo clave para su rendimiento con Deportivo Garcilaso. “Ahora estoy retomando la seguidilla de partidos, me está tocando jugar siempre y creo que ahí es donde pude explotar y volver a un buen nivel. Estoy feliz por el momento, feliz también por los triunfos del equipo”, señaló.

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El delantero de Deportivo Garcilaso confesó que le perdió el encanto al deporte tras sufrir múltiples lesiones. (Video: DENGANCHE)

El atacante de 29 años también destacó la importancia de volver a sentirse protagonista en su club, algo que considera clave en su carrera. Sin embargo, reconoció que su evolución no ha sido inmediata, sino el resultado de un trabajo constante durante las últimas temporadas.

Me he vuelto a sentir importante en mi equipo. A mí me tocó desde muy chico tener un rol de protagonista y creo que eso también me pasó un poco de factura en el pasado. No pude encontrarme con la mejor forma física durante mi carrera. Me tocó recién hacerlo hace algunos años y desde ahí he estado luchando para poder conseguir mejores números. Me tocó jugar muy buenos partidos, pero no hacía goles, no participaba en los goles y creo que hoy en día me está tocando hacerlo”, comentó.

El duro proceso de las lesiones: acudió hasta al nutricionista de Messi

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Beto recordó la etapa más complicada de su carrera, marcada por constantes lesiones y la falta de una explicación clara de su problema, lo que lo llevó incluso a buscar distintas alternativas, entre ellas acudir al nutricionista de Lionel Messi para intentar encontrar una solución.

“La verdad que nunca tuve una evaluación exacta de lo que tenía. Me fui por todos los lugares posibles. Me fui hasta Italia, acudí al nutricionista de Messi, a todos lados”, relató.

El atacante explicó que, con el paso del tiempo, entendió que su problema estaba más relacionado a la preparación física y la fuerza muscular. “Eso fue lo que me dijeron en la época que llegué a Melgar. Mariano Soso me llevó allá y había un preparador físico llamado Juan, que se enfocaba mucho en la fuerza y él me decía: ‘has tenido tantos desgarros que tu problema es la fuerza’”, recordó.

A partir de ello, decidió enfocarse en un trabajo específico de fortalecimiento, el cual mantiene hasta la actualidad. “Entonces empecé a hacer cierto trabajo de fuerza que lo hago hasta el día de hoy, en la casa, en las tardes. Eso me ha mejorado muchísimo. Considero que pasaba por ahí”, señaló.

Beto da Silva, héroe cusqueño ante Sport Boys. - Crédito: Deportivo Garcilaso
Beto da Silva suma cinco goles y tres asistencias en el 2026 - Crédito: Deportivo Garcilaso

La recuperación mental y la confianza

Más allá del aspecto físico, Da Silva destacó el impacto psicológico que tuvo atravesar tantas lesiones consecutivas. En ese sentido, el delantero reconoció que la pérdida de confianza fue uno de los factores más duros de su carrera.

“Sostener este tema mentalmente era lo más difícil, porque yo en un momento dejé de confiar en mis piernas. Lo mío no era un tema futbolístico, era netamente muscular y físico, por eso uno deja de confiar y deja de creérsela. Luego de tantas es normal que eso suceda, pero ahora me ha tocado recuperar la confianza”, expresó con optimismo.

Hoy, Beto da Silva asegura sentirse nuevamente competitivo, con continuidad y aportando en el campo, dejando atrás una de las etapas más complicadas de su trayectoria profesional.

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