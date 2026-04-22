El boleto de transporte es válido para hacer efectivo el SOAT tras un accidente

Tener el boleto permite al pasajero acreditar que utilizó un servicio de transporte formal. Foto: Paulina Yañez

El ticket que se entrega en el transporte público urbano no es solo un comprobante de pago: cumple un rol clave en la relación entre el pasajero y la empresa de transporte. Así lo explicó la jueza suprema Emilia Bustamante Oyague, quien subrayó que este documento acredita la prestación del servicio y el vínculo contractual entre ambas partes.

En ese sentido, contar con el boleto permite al usuario demostrar que accedió a un servicio formal de traslado, lo que implica que la empresa asume responsabilidades frente a cualquier eventualidad durante el viaje, incluyendo la atención en caso de accidentes.

Un respaldo clave para activar el SOAT

El boleto resulta determinante en situaciones de emergencia, ya que permite acreditar que el pasajero se encontraba utilizando el servicio de transporte público al momento de un accidente. “En emergencias, este ticket permite hacer efectivo el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) para atención inmediata, demostrando que usabas el servicio público en ese momento”, indicó la magistrada.

Desde el enfoque del derecho civil, este comprobante tiene valor como contrato consensual, es decir, no requiere formalidades adicionales para su validez. El simple hecho de contar con el ticket materializa el acuerdo entre el usuario y el transportista, quien está obligado a brindar condiciones de seguridad y responder ante incidentes.

En el ámbito del derecho civil, este documento se reconoce como un contrato consensual. Foto: Redson

Herramienta para exigir derechos como usuario

Además de su utilidad en accidentes, el boleto también es fundamental para iniciar reclamos o denuncias ante incumplimientos del servicio. Permite sustentar quejas relacionadas con cobros indebidos, negativa a otorgar beneficios como el medio pasaje, o situaciones que afecten a otros usuarios, como la discriminación o la omisión de recoger pasajeros.

“Nosotros, como ciudadanos también tenemos que exigir nuestros derechos, no solo sentados en el autobús y ver esas injusticias, omisiones o faltas y quedarnos tranquilos. Hay mecanismos como hacer la denuncia ante Indecopi, la municipalidad, e indicar que no se está brindando la atención a los usuarios”, señaló.

Este documento está respaldado por el Código Civil y diversas normas vinculadas al transporte y la protección del consumidor, por lo que se convierte en un requisito esencial al momento de formalizar cualquier acción legal o administrativa. Por ello, exigir y conservar el boleto no solo garantiza el acceso a derechos, sino que también fortalece la protección del pasajero frente a posibles irregularidades.

Multas de hasta S/ 2,48 millones por no respetar el medio pasaje universitario

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual recordó a la comunidad estudiantil que el uso del medio pasaje es un derecho vigente para quienes cuentan con carné universitario, aplicable en el transporte público urbano e interurbano. El pronunciamiento se da en el contexto de la movilización nacional convocada para el miércoles 22 de abril, en la que universitarios exigen el respeto de este beneficio, entre otras demandas.

El beneficio del medio pasaje se mantiene vigente para los estudiantes con carné universitario y rige tanto en el transporte público urbano como interurbano. Foto: ISIL

La entidad precisó que tiene la facultad de supervisar a las empresas de transporte y, de detectar incumplimientos, iniciar procesos sancionadores que pueden derivar en multas de hasta 450 UIT, equivalentes a S/ 2.475.000, considerando que la UIT en 2026 asciende a S/ 5.500.

Según la Ley 26271, este beneficio rige de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y la medianoche, sin importar la ruta del servicio. Asimismo, el organismo aclaró que la tarifa para estudiantes no debe superar el 50% del pasaje adulto; por ejemplo, si el costo general es S/ 2,00, el universitario debe pagar como máximo S/ 1,00 al presentar su carné vigente.