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Zé Ricardo sorprende en Sporting Cristal y deja fuera a Felipe Vizeu del viaje a Cajamarca: ¿Qué pasó con el brasileño?

Movimientos inesperados sacuden la interna celeste mientras se aproxima una semana que podría definir el camino internacional y doméstico del club peruano

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Zé Ricardo – Felipe Vizeu – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 14 mayo
El entrenador Ze Ricardo decide no incluir a su goleador Felipe Vizeu para el viaje a Cajamarca, apostando todas las fichas al crucial partido internacional contra Junior de Barranquilla que definirá el futuro continental del club celeste (Sporting Cristal)

El entrenador de Sporting Cristal, Ze Ricardo, sorprendió al excluir a Felipe Vizeu, máximo anotador del equipo en la temporada, de la lista de jugadores que viajaron este jueves 14 de mayo rumbo a Cajamarca.

Con solo 16 puntos acumulados tras 14 fechas en la Liga 1, Sporting Cristal enfrenta una racha de resultados irregulares y ocupa el duodécimo puesto, lo que ha generado cuestionamientos tanto al colectivo como a figuras individuales.

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La medida apunta a privilegiar la preparación para el encuentro ante Junior de Barranquilla por la penúltima jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde el club necesita sumar para mantener opciones de clasificación.

El delantero brasileño Felipe Vizeu ha sido objeto de críticas por parte de la afición bajopontina, que esperaba un impacto mayor de su fichaje internacional. Sin embargo, el atacante encabeza la tabla de goleadores del equipo en la presente edición del Torneo Apertura, con cinco tantos en diez presentaciones, siete de ellas como titular.

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A pesar de su aporte goleador, Ze Ricardo optó por no incluirlo, junto al argentino Santiago González, en la delegación que viajó más de 700 kilómetros a la ‘Ciudad de los Carnavales’. El equipo se enfrentará este viernes 15 de mayo a FC Cajamarca, del delantero Hernán Barcos, desde las 15:00 horas en el estadio Héroes de San Ramón.

Ze Ricardo apuesta por la Copa Libertadores

Zé Ricardo – Felipe Vizeu – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 14 mayo
Ze Ricardo decidió preservar a Felipe Vizeu y Santiago González para el duelo ante Junior, priorizando la clasificación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores. (Sporting Cristal)

La determinación de Ze Ricardo responde a la necesidad de contar con sus elementos más determinantes para el enfrentamiento clave ante Junior de Barranquilla, previsto para el miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas. (hora peruana) Sporting Cristal, ubicado en el tercer lugar del Grupo F con seis puntos tras cuatro jornadas disputadas, depende de un resultado positivo en tierras colombianas para continuar con posibilidades de avanzar a los octavos de final, instancia que no alcanza desde hace más de dos décadas.

La dirección deportiva considera que preservar a Vizeu y González puede resultar decisivo en el rendimiento internacional del club. De acuerdo con la prensa especializada, la presión sobre el técnico es considerable debido a la irregularidad en la Liga 1, donde la suma de ocho empates y tres derrotas en catorce partidos ha dejado al equipo rezagado.

La expectativa de la hinchada se concentra en obtener una victoria que revitalice la campaña continental y permita acceder a los beneficios económicos que otorga la Confederación Sudamericana de Fútbol: cada triunfo en fase de grupos representa USD 1,2 millones y el pase a octavos, USD 1,5 millones adicionales.

Una ausencia que genera debate y expectativa en la afición celeste

Zé Ricardo – Felipe Vizeu – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 14 mayo
La exclusión de Felipe Vizeu para el partido ante FC Cajamarca provocó sorpresa entre los hinchas celestes, preocupados por el momento del equipo en Liga 1. (Sporting Cristal)

El viaje a Cajamarca se produce en medio de un ambiente de incertidumbre y debate. La decisión de dejar fuera a los principales referentes ofensivos ha alimentado la controversia entre los seguidores, quienes ven con preocupación la posibilidad de seguir cediendo puntos en el certamen local. Sporting Cristal, que suma tres jornadas consecutivas sin ganar fuera de casa, se enfrenta a la urgencia de revertir la tendencia para no alejarse de los puestos de privilegio.

La ausencia de Felipe Vizeu en la nómina para el duelo contra FC Cajamarca fue confirmada por el propio club antes del desplazamiento, generando distintas reacciones en la prensa y la afición. Si bien el cuerpo técnico argumenta razones estratégicas, algunos sectores consideran que la apuesta por la Copa Libertadores implica un riesgo elevado, dada la situación comprometida en la tabla de la Liga 1. Y es que el objetivo del club rimense es llegar con el plantel en óptimas condiciones al partido internacional, conscientes de lo que está en juego para el club en términos deportivos y económicos.

Cinco días decisivos para el futuro de Sporting Cristal en 2026

Zé Ricardo – Felipe Vizeu – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 14 mayo
Sporting Cristal afrontará una semana determinante entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, con partidos que podrían marcar el rumbo deportivo y económico del club. (Sporting Cristal)

El calendario inmediato marca una etapa crucial: entre el 15 y el 20 de mayo, Sporting Cristal afrontará dos compromisos que pueden definir su temporada. Tras el partido en Cajamarca, el conjunto dirigido por Ze Ricardo se enfocará en el viaje a Colombia para enfrentar a Junior, un rival directo por la clasificación en el Grupo F de la Copa Libertadores. Para mantener opciones de avanzar, el equipo necesita sumar al menos cuatro puntos en los dos encuentros restantes.

El desenlace de estos compromisos determinará no solo el rumbo del equipo en el plano internacional, sino también el impacto económico de la campaña, con premios significativos en juego por cada victoria y por la posible clasificación. Sporting Cristal enfrenta así una prueba de fuego en 2026, en la que cada decisión técnica adquiere una dimensión estratégica y repercute directamente en el futuro institucional.

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