Perú

Tres estados brasileños se juegan todas sus cartas con el puerto de Chancay: ¿Cuáles son y cuál es su interés?

CAMBRAPER informó que la actual inversión brasileña en Perú, ascendente a USD 3.000 millones, podría multiplicarse en el corto y mediano plazo con la concreción de proyectos en infraestructura ferroviaria y energía

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La balanza comercial entre Perú y Brasil favorece a Brasil, impulsada por exportaciones de productos metal-mecánicos, alimentos, químicos y maquinaria pesada.

Las inversiones de Brasil en el Perú superan los USD 3.000 millones en los últimos 20 años, con un foco especial en infraestructura, energía, minería y agroindustria, según la Cámara de Comercio Brasil-Perú (CAMBRAPER).

Sin embargo, la puesta en marcha del puerto de Chancay al norte de Lima ha representado una oportunidad estratégica para la logística regional, sobre todo para los estados brasileños de Acre, Rondonia y Mato Grosso, que buscan optimizar sus rutas de exportación hacia Asia, según Percy Sánchez, director ejecutivo de la cámara.

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Un nuevo eje logístico regional para Brasil y Perú

En diálogo con Infobae Perú, Sánchez precisó que la operatividad del puerto de Chancay ha modificado los planes de integración y comercio exterior en la región. Explicó que, para los estados fronterizos de Brasil, el acceso a este terminal portuario es clave para reducir tiempos y costos de exportación de productos agrícolas, cárnicos, pesca amazónica y maíz a mercados asiáticos.

“La habilitación del puerto de Chancay ha despertado gran interés en Acre, Rondonia y Mato Grosso, que ahora ven una alternativa viable y eficiente para sus exportaciones”, dijo en el marco de la firma del convenio entre CAMBRAPER y la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).

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Además, Sánchez explicó que estos estados han intensificado inversiones en infraestructura logística para conectar sus polos productivos con la costa peruana y aprovechar el acceso al Pacífico. Se priorizan proyectos carreteros, corredores multimodales y propuestas ferroviarias, como el futuro tren bioceánico.

Acre y Rondonia esperan que la definición de la ruta del tren bioceánico —con alternativas paralelas a la carretera Interoceánica del sur o vía Pucallpa y Chancay— determine la magnitud y destino de nuevas inversiones.

Acre, Rondonia y Mato Grosso intensifican inversiones en carreteras y trenes para aprovechar las oportunidades comerciales tras la apertura del puerto de Chancay. REUTERS/Nacho Doce
Acre, Rondonia y Mato Grosso intensifican inversiones en carreteras y trenes para aprovechar las oportunidades comerciales tras la apertura del puerto de Chancay. REUTERS/Nacho Doce

Inversiones brasileñas y proyectos estratégicos en Perú

Las inversiones brasileñas en Perú se han concentrado en proyectos emblemáticos como la Carretera Interoceánica, los corredores IIRSA Norte y Sur y el terminal portuario de Paracas.

En energías, ALUPAR invierte en la Central Hidroeléctrica La Virgen (230 kW) y en obras de transmisión eléctrica por USD 441 millones, además de explorar alternativas en energías renovables.

En minería, Nexa Resources opera minas de zinc, cobre y plata en Cerro Lindo, Atacocha y El Porvenir; Gerdau participa en la refinería SiderPerú (acero) y Vale en fosfatos (Bayóvar) y cobre (Huancavelica y Yauyos). En agroindustria, destaca el Proyecto de Irrigación Olmos, con inversiones en marcha hasta 2025.

Balanza comercial y oportunidades sectoriales

La balanza comercial bilateral es positiva para Brasil. Este país exporta a Perú productos metal-mecánicos como chasis, tractores, partes de automóviles, acero y maquinaria pesada, así como madera, papel, petróleo y derivados, productos químicos, alimentos (aceite de soya, carnes congeladas, arroz, azúcar, pescado amazónico) y calzado de caucho y plástico.

Por su parte, Perú exporta principalmente cobre, zinc, plata, fosfatos de calcio y petróleo crudo. El rubro agroindustrial muestra dinamismo, con envíos de aceitunas, orégano, pasta de cacao, café, espárragos, uva, arándanos y palta, que crecieron 33,01%.

Las prendas de vestir en algodón registraron un aumento de 13,6% en ventas a Brasil. En contraste, las exportaciones peruanas de productos químicos cayeron 3,1%, de minería no metálica 31,88% y de pesca y acuicultura 8,1%.

Brazil
El portafolio de ProInversión contempla más de 90 proyectos de infraestructura, con énfasis en aeropuertos, puertos y la modernización de la red vial peruana.

Proyectos y decisiones pendientes

Sánchez detalló que las empresas brasileñas han manifestado interés en los grandes proyectos de infraestructura y energía presentados por ProInversión.

El portafolio incluye 35 proyectos de Asociación Público-Privada en el eje norte amazónico (USD 8.700 millones), 33 en el eje central (USD 17.300 millones) y 29 en el sur (USD 12.900 millones), abarcando terminales portuarios, aeropuertos, irrigación, saneamiento y distribución de gas.

Entre los principales figuran obras en los aeropuertos de Jaén, Yurimaguas y Rioja, el terminal portuario de Lambayeque, la tercera etapa de Chavimochic, el terminal estratégico de Corio y la modernización de la red vial.

“La consolidación del corredor bioceánico y la continuidad de inversiones logísticas depende más de decisiones gubernamentales”, enfatizó Sánchez.

El convenio firmado, sostuvo el portavoz, prioriza infraestructura y servicios públicos estratégicos, mientras la definición de la ruta del tren bioceánico será determinante para el futuro de la integración regional.

Tren de Felipe II, en Madrid
El desarrollo del tren bioceánico y los corredores multimodales incrementa la competitividad de los productos agrícolas brasileños en mercados internacionales.

Estrategia amazónica y visión empresarial

La zona franca de Manaos y la región norte amazónica también buscan rutas de exportación a través de Yurimaguas, el corredor amazónico y el puerto de Paita, para diversificar el acceso a mercados internacionales.

Sánchez remarcó que la Cámara de Comercio Brasil-Perú, fundada en São Paulo en 2024 y formalizada en Perú en marzo de 2025, trabaja para promover el comercio, la inversión y la cooperación, facilitando alianzas estratégicas y espacios de diálogo público-privado.

“Estamos convencidos de que la integración logística y empresarial entre Brasil y Perú alcanzará un nuevo nivel con la entrada en operación del puerto de Chancay y los proyectos de conectividad multimodal”, concluyó Sánchez.

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