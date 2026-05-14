Adulto mayor de 84 años con Alzheimer desaparece en el Callao tras salir de consulta médica: familia encabeza búsqueda

La familia de un adulto mayor de 84 años con Alzheimer reportó su desaparición tras asistir a una consulta médica en el hospital Balto, en el Callao. Según los primeros reportes, perdió su rastro pocos minutos después de salir del centro de salud. Desde entonces, familiares, vecinos y autoridades han iniciado una intensa búsqueda en distintos distritos, mientras se pide el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Fuente: TV Perú

Un adulto de 84 años con diagnóstico de Alzheimer, identificado como Mauricio García, desapareció tras asistir a una consulta médica en el Callao, lo que ha generado una intensa movilización en la zona y distritos aledaños. El hombre fue visto por última vez el lunes en el Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson, desde donde se perdió su rastro en cuestión de minutos. La búsqueda ha involucrado tanto a familiares como a vecinos y autoridades, quienes apelan al apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares en TVPerú Noticias, García acudió a su consulta médica mensual acompañado por su familia. Durante la gestión del ticket de atención, se separó brevemente del grupo; al regresar, su familia ya no pudo localizarlo. Las cámaras de seguridad de La Punta lo captaron cruzando la avenida Peña 2 de Mayo y, luego, su recorrido se volvió incierto, lo que ha dificultado su localización.

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Mauricio García, quien reside en el distrito de La Perla, fue visto posteriormente en la intersección de Guardia Chalaca con Colonial y, más tarde, en Castilla. Su familia ha desplegado un operativo de búsqueda con la participación de hasta 50 personas el primer día, distribuyéndose en diferentes zonas del Callao, pegando afiches y coordinando con autoridades municipales y policiales.

La familia, vecinos y autoridades intensifican la búsqueda de Mauricio García, un adulto mayor de 84 años con Alzheimer desaparecido en Callao tras una consulta médica. (Composición: Infobae Perú)

Labores de búsqueda del hombre de 80 años movilizan a familiares y vecinos

La familia de Mauricio García detalló que, tras salir del hospital, las cámaras lo registraron cruzando la avenida Peña 2 de Mayo, pero su imagen se perdió en los puntos ciegos del sistema de vigilancia. Posteriormente, algunos testigos informaron que subió a una combi y fue visto en distintos puntos del Callao, incluyendo Guardia Chalaca con Colonial y la avenida Castilla. Marta, hija del desaparecido, señaló: “En la pantalla se visualizó que él estaba cruzándose desde Peña 2 de Mayo, pero de ahí no se veía. Eso quiere decir dos cosas: que se ha ido por los costados donde no hubo pantalla o se ha subido a las combis. Y realmente se ha subido a las combis, porque después apareció en Guardia Chalaca con Colonial”.

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La movilización familiar fue inmediata. El primer día, alrededor de 50 personas, entre familiares, amigos y vecinos, recorrieron las principales avenidas, comisarías y hospitales. “Hemos puesto comunicados, pegado las fotos, los pósters a todo, y hemos ido a las comisarías, Pozuata, Monserrat, el Agucilazo. También al serenazgo de Argentina”, explicó Marta. El operativo se extendió hasta la madrugada, con voluntarios repartidos en vehículos cubriendo zonas como Plaza Unión, Javier Prado, La Marina y Arequipa.

En las horas recientes, nuevas pistas situaron a García en las inmediaciones de la clínica Ricardo Palma, bajando hacia La Marina. La familia continúa rastreando estas áreas, mientras que la difusión en redes sociales y la colaboración de choferes y cobradores de transporte público se ha intensificado.

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Mauricio García: vestimenta, rasgos físicos y placa identificatoria clave en su ubicación

Mauricio García mide 1,80 metros, tiene tez morena y, al momento de su desaparición, vestía pantalón, chompa y gorra negra. Si llegara a quitarse la chompa, se lo podría ver con una camisa beige a cuadros de material polar. Un detalle fundamental es que porta una cadena de acero con una placa identificatoria que incluye su nombre completo, dirección y números de contacto.

Mauricio García, de 84 años y con Alzheimer, fue visto por última vez en Callao tras una consulta médica, y su familia lo busca intensamente con apoyo ciudadano. (Composición: Infobae Perú)

Su hijo, Nemesio, relató a TVPerú Noticias que, a pesar de su edad y condición, García mantiene una postura erguida y un andar normal. “Tú lo ves como una persona normal. Lo vas a ver erguido, caminando, pero tú te le acercas y le dices Mauricio y él se te va a acercar como si fuera un niño. Habla, pero después empieza a decir incoherencias. Ahí te das cuenta que tiene su enfermedad”. Su nivel de comunicación es limitado; aunque responde a su nombre, las conversaciones se tornan confusas al poco tiempo.

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La familia insiste en que cualquier persona que vea a un adulto mayor con estas características, especialmente en zonas de alto tránsito o unidades de transporte público, no dude en acercarse y verificar la placa identificatoria.

Familia pide apoyo a la ciudadanía para dar con el paradero del adulto mayor

La búsqueda de Mauricio García ha contado con el respaldo de los municipios de Carmen de la Legua, La Punta, Callao, Bellavista, San Miguel, San Isidro, Surco y La Molina, cuyos equipos de serenazgo han revisado cámaras de vigilancia y patrullado las áreas reportadas. Además, las comisarías y unidades de serenazgo locales ya han sido notificadas y colaboran activamente con la familia.

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Se activa intensa búsqueda en Callao por Mauricio García, adulto mayor de 84 años con Alzheimer, desaparecido desde el 11 de mayo tras una consulta médica en el hospital Balto. (Foto: MIMP / Warmi Ñam)

Nemesio García hizo un llamado directo a los conductores y cobradores de transporte público: “Por favor, los choferes, cobradores de esas líneas, que lo aguanten o, si no, que lo sigan llevando y vean a un policía y lo entreguen. Si lo ven y no saben cómo llamarme, los serenazgos ya están avisados. Entréguenselo a ellos, por favor. Nada más estamos pidiendo”.

Para cualquier información que ayude a ubicar a Mauricio García, la familia habilitó el número 910 595 363. Se solicita a la ciudadanía que, en caso de tener datos sobre su paradero, contacten a la familia o se acerquen a la autoridad más cercana. La colaboración de la comunidad es esencial para que García pueda reencontrarse con sus seres queridos.

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