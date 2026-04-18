Perú

Preocupación en Estados Unidos por puerto de Chancay: alertan sobre uso militar chino en Perú

Las alertas desde Washington reflejan la creciente disputa por influencia en América Latina, donde proyectos como Chancay ya no solo se evalúan por su impacto económico, sino también por sus implicancias en seguridad y control estatal

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Las inquietudes por el puerto de Chancay han crecido en un contexto de rivalidad geopolítica cada vez más acentuada entre Estados Unidos y China.
Las inquietudes por el puerto de Chancay han crecido en un contexto de rivalidad geopolítica cada vez más acentuada entre Estados Unidos y China. Foto: composición Infobae Perú/UDEP

La creciente participación de China en proyectos clave de infraestructura en América Latina ha vuelto a generar inquietud en Estados Unidos, esta vez con especial atención en el megapuerto de Chancay, en Perú. Desde Washington, autoridades advierten que esta instalación podría tener un carácter de “uso dual”, lo que implicaría la posibilidad de operar tanto con fines comerciales como militares.

Las preocupaciones se han intensificado en medio de un escenario de competencia geopolítica más marcada entre ambas potencias. El avance de inversiones chinas en sectores estratégicos como transporte, energía y logística en la región ha llevado a que proyectos de gran escala, como el de Chancay, sean observados no solo desde una perspectiva económica, sino también de seguridad y soberanía.

Advertencias desde el Congreso y el Departamento de Estado

Durante un diálogo difundido en redes sociales, la congresista republicana María Elvira Salazar expresó su inquietud por la magnitud del proyecto portuario. La legisladora lo describió como “el puerto chino más grande del hemisferio” y planteó el riesgo de que pueda convertirse en un punto de apoyo para operaciones militares de Beijing en la región.

“Sabemos que tiene un uso dual (...) podrían tener submarinos, portaaviones, buques de guerra justo allí en el Perú”, sostuvo. En esa misma línea, propuso la posibilidad de establecer contacto con candidatos presidenciales peruanos con miras a las próximas elecciones, con el objetivo de “quitar esa amenaza de manos chinas y pasarla a manos latinoamericanas”.

La congresista republicana María Elvira Salazar manifestó preocupación por el alcance del proyecto portuario.
La congresista republicana María Elvira Salazar manifestó preocupación por el alcance del proyecto portuario. Foto: AP

Las declaraciones encontraron respaldo en Michael G. Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Kozak coincidió con la preocupación expresada y sugirió que, desde el lado peruano, también existiría inquietud frente a ciertos aspectos del proyecto.

Cuestionamientos sobre supervisión y marco regulatorio

Según explicó Kozak, el Ejecutivo peruano habría quedado “impactado” tras conocer una decisión judicial vinculada a la concesión del puerto. De acuerdo con su versión, esta resolución limitaría la capacidad del Estado para ejercer una supervisión regulatoria efectiva sobre la operación del terminal.

“Creo que el gobierno peruano también estaría de acuerdo con usted”, señaló el funcionario, dejando entrever que el debate no solo se concentra en el plano internacional, sino también en el ámbito interno. La posibilidad de que una infraestructura de esta magnitud opere con menores controles ha alimentado las dudas sobre el equilibrio entre inversión extranjera y control soberano.

Este punto se suma a una discusión más amplia sobre las condiciones bajo las cuales se desarrollan proyectos estratégicos en el país, especialmente cuando involucran capitales extranjeros en sectores considerados críticos para la economía y la seguridad.

Las afirmaciones también fueron respaldadas por Michael G. Kozak, alto representante de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Las afirmaciones también fueron respaldadas por Michael G. Kozak, alto representante de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Foto: difusión

Un proyecto estratégico en medio de tensiones globales

El megapuerto de Chancay, impulsado con financiamiento chino, es visto como una pieza clave para transformar las rutas comerciales entre Asia y América Latina. Su ubicación en la costa del Pacífico sudamericano le otorga una ventaja logística significativa, con potencial para reducir tiempos y costos en el intercambio de mercancías.

No obstante, ese mismo valor estratégico es el que lo coloca en el centro de una disputa más amplia entre Washington y Beijing por influencia en la región. Para Salazar, el componente geográfico es determinante. “Cualquier cosa que ocurra en el hemisferio occidental, debido a la proximidad con nuestra patria, nos perjudicará a nosotros primero y muy rápidamente”, afirmó.

En este contexto, el puerto no solo representa una oportunidad económica para Perú, sino también un punto de tensión dentro de un tablero geopolítico en constante reconfiguración, donde infraestructura, comercio y seguridad convergen cada vez con mayor intensidad.

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