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Atención adolescentes: Meta permitirá a padres revisar los intereses de sus hijos en redes sociales

Las nuevas funciones permitirán a padres y tutores conocer qué contenidos influyen en el algoritmo de recomendación de Instagram para adolescentes

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Una madre y su hijo adolescente sentados en un sofá oscuro, ambos mirando atentamente la pantalla de un teléfono móvil que muestra una aplicación de redes sociales.
Una madre supervisa el contenido de las redes sociales en el teléfono móvil de su hijo adolescente en el salón de su casa, enfatizando la importancia de la seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta anunció nuevas herramientas de supervisión parental que permitirán a padres y madres conocer mejor cómo funciona el algoritmo de Instagram en las cuentas de sus hijos adolescentes. Las nuevas funciones forman parte de una actualización orientada a ofrecer mayor transparencia sobre el contenido que consumen los menores dentro de la plataforma y cómo este influye en sus hábitos digitales diarios.

La compañía informó que estas herramientas estarán disponibles dentro del “Centro para familias”, espacio desde donde se podrán administrar las configuraciones de supervisión de Instagram, Facebook, Messenger y Meta Horizon desde un solo lugar. Según explicó la empresa, el objetivo es facilitar el control parental y promover conversaciones familiares sobre el uso de redes sociales.

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Entre las principales novedades destaca la ampliación de la función “Tu Algoritmo”, lanzada por Instagram en diciembre pasado. Esta herramienta permite personalizar el contenido que aparece en secciones como Reels y Explorar, mostrando más o menos publicaciones relacionadas con determinados temas según las preferencias del usuario.

Imagen de archivo de varias personas caminando detrás del logotipo de la empresa Meta Platforms durante una conferencia en Mumbai, India. 20 septiembre 2023. REUTERS/Francis Mascarenhas
Imagen de archivo de varias personas caminando detrás del logotipo de la empresa Meta Platforms durante una conferencia en Mumbai, India. 20 septiembre 2023. REUTERS/Francis Mascarenhas

Padres podrán revisar intereses y contenido que ven sus hijos

Con la actualización, los padres y tutores podrán revisar las categorías generales de intereses con las que interactúan sus hijos adolescentes dentro de Instagram. Entre los temas que podrán visualizar figuran deportes, fotografía, música y otros contenidos que influyen directamente en las recomendaciones del algoritmo.

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Meta señaló que esta función busca ayudar a las familias a comprender cómo cambia el contenido mostrado en la plataforma y de qué manera los intereses digitales afectan la experiencia de navegación de los menores. La empresa indicó que las nuevas herramientas pretenden brindar “mayor transparencia” sobre el funcionamiento del sistema de recomendaciones.

Además, la compañía anunció que próximamente enviará notificaciones automáticas a padres y tutores en determinados mercados cuando los adolescentes agreguen nuevos intereses a su algoritmo. Según Meta, esto permitirá identificar con mayor claridad por qué varía el contenido que aparece en las cuentas juveniles con el paso del tiempo.

Madre e hijo adolescente sentados en un sofá, ambos mirando una aplicación de redes sociales en un teléfono inteligente. La madre tiene su mano en el hombro del hijo.
Una madre supervisa atentamente el contenido que su hijo adolescente consume en su teléfono celular, enfocado en las redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centro para familias reunirá controles de Instagram y Facebook

Meta también confirmó que centralizará todas las herramientas de supervisión parental en el “Centro para familias”, evitando que los usuarios tengan que cambiar entre distintas aplicaciones o configuraciones. Desde esta plataforma se podrán gestionar cuentas supervisadas en Instagram, Facebook, Messenger y Meta Horizon mediante una sola invitación de configuración.

La empresa adelantó que en los próximos meses incorporará nuevas funciones relacionadas con la actividad digital de los adolescentes, incluyendo métricas sobre tiempo total de uso en sus aplicaciones. Con ello, los padres podrán acceder a una visión más completa de los hábitos digitales de sus hijos y monitorear con mayor detalle sus tiempos de conexión.

Meta activará nuevas funciones para que padres supervisen intereses y contenido de adolescentes en Instagram. (Foto: Agencia Andina)
Meta activará nuevas funciones para que padres supervisen intereses y contenido de adolescentes en Instagram. (Foto: Agencia Andina)

Finalmente, Meta indicó que continuará reforzando las protecciones automáticas de las llamadas “Cuentas para Adolescentes”, las cuales incluyen restricciones sobre quiénes pueden contactar a menores de edad y limitaciones a determinados contenidos según la edad del usuario. La compañía aseguró que el número de adolescentes inscritos en sistemas de supervisión en Instagram en Estados Unidos se ha duplicado durante el último año, reflejando un mayor interés de las familias por utilizar herramientas de control y seguridad digital.

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