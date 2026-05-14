Miguel Araujo lamenta la lejana posición de Sporting Cristal en la Liga 1 2026: “Estamos muy abajo para el equipo que tenemos”

Miguel Araujo lamentó la posición en que se ubica Sporting Cristal en la Liga 1. Crédito: Eurasia Sport Images/Getty Images.

Sporting Cristal atraviesa un presente contradictorio entre su rendimiento internacional y su situación en el torneo doméstico. En la previa del viaje hacia Cajamarca, el defensor central Miguel Araujo analizó el crítico panorama del club en la Liga 1, donde actualmente ocupan una incómoda decimosegunda posición.

El experimentado zaguero ofreció sus declaraciones al medio ‘Entre Bolas’ en las inmediaciones del Aeropuerto Jorge Chávez. Para Araujo, el duelo ante FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón no es un partido más, sino una oportunidad vital para iniciar el despegue definitivo en la tabla de posiciones.

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”Es lindo el fútbol porque cada fin de semana tienes estas oportunidades de poder competir y de poder crecer. Tenemos que empezar a aprovechar las oportunidades para escalar en la tabla. Estamos muy abajo para el equipo que tiene Cristal. Mañana va a ser un lindo juego", manifestó el defensor nacional.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

El equipo llega a este compromiso con el sabor amargo de la jornada anterior, tras igualar 1-1 ante Alianza Lima. En aquel encuentro, los ‘rimenses’ tuvieron la victoria en sus manos, pero un gol sobre la hora les arrebató dos puntos que hoy les permitirían estar en una mejor casilla.

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Al ser consultado sobre la diferencia de rendimiento entre la Copa Libertadores y la liga local, Araujo fue honesto sobre el desgaste del plantel. ”Es por el tema de que el ’profe’ ha estado alternando a los compañeros. No ha estado poniendo el mismo equipo. El desgaste es muy fuerte. Teníamos juego cada dos o tres días. Es complicado, pero nosotros no tenemos excusas. Estamos en Cristal, es un equipo grande”, sentenció.

Finalmente, el central resaltó la fortaleza mental del grupo para revertir esta situación. ”El grupo anímicamente está bien. Trabajamos muy bien. Muchos no creían que íbamos a competir, pero este Cristal está para competir. Hemos dejado de lado un poco el torneo local, pero ya es tiempo de comenzar a escalar”, concluyó antes de embarcar hacia la ’Ciudad del Cumbe’.

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La tabla de posiciones de la Liga 1 2026 muestra a Alianza Lima en el primer lugar con 33 puntos, seguido por Chankas CYC y Cienciano después de 14 partidos disputados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miguel Araujo, indiscutible en la retaguardia

Araujo ha figurado desde el arranque en cada jornada del curso, afianzándose como elemento vital en la defensa de Sporting Cristal. Su trayectoria extranjera y su recurrencia en la selección nacional lo posicionan como un capitán nato en la interna y un modelo para las promesas del plantel.

El central ha registrado dos tantos en el presente torneo de la Liga 1, sumando también en el dominio por aire. Su nivel lo ratifica como un pilar protector del balompié nacional hoy día y una de las mayores fortalezas de Cristal para afrontar los desafíos de alta envergadura en la Copa Libertadores y el torneo local. Un dato no menor es que el central nacional ha sido de la partida inicial en todos los partidos de los ’bajopontinos’ esta temporada.

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Igualmente, Miguel Araujo ha expresado abiertamente sentirse comprometido con la camiseta ‘cervecera’ y acepta el compromiso de luchar por campeonatos. El zaguero ha reiterado en previas oportunidades su anhelo de brindar una satisfacción a la hinchada ‘rimense’ y ayudar a que la institución destaque en el ámbito continental.

El defensa conectó de cabeza y puso el descuento en la ciudad de Andahuaylas - Crédito: L1MAX.

Sporting Cristal vs FC Cajamarca: día y hora del choque por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Sporting Cristal y FC Cajamarca está programado para este viernes 15 de mayo en el estadio Héroes de San Ramón, como parte de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El encuentro iniciará a las 15:00 horas para los seguidores de Perú, Colombia y Ecuador.

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Para facilitar la sintonía internacional, la organización ha dispuesto horarios diferenciados. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, el partido comenzará a las 16:00 horas. Mientras tanto, los aficionados ubicados en Uruguay, Paraguay y Brasil podrán seguir la transmisión desde las 17:00 horas.

A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026

El encuentro entre Sporting Cristal y FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, que se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón, podrá seguirse en directo a través de la señal exclusiva de L1 Max. Este canal, encargado de la transmisión de todos los partidos de la jornada, está disponible en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite que los aficionados accedan a la cobertura desde cualquier región sin restricciones geográficas.

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Además, Infobae Perú pondrá a disposición de sus lectores una cobertura especial del duelo. La plataforma ofrecerá información previa, actualizaciones en tiempo real, detalles de los goles y jugadas clave, así como las declaraciones de protagonistas tras el partido. De esta manera, se garantiza un seguimiento integral para quienes desean conocer todos los aspectos relevantes del campeonato, tanto dentro como fuera del campo de juego.