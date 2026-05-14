Beto da Silva se postula como el ’9’ de la selección peruana en el nuevo proceso de Mano Menezes: “Puedo tener ese protagonismo”

Beto da Silva ha mostrado optimismo y confianza acerca de asumir el lugar del ’9’ en la selección peruana gracias a un destacado presente en el Deportivo Garcilaso de la Liga 1. Crédito: X Denganche.

Beto da Silva vive un renacer futbolístico que ilusiona a los hinchas y, sobre todo, al comando técnico nacional. Tras años de luchar contra las adversidades físicas, el atacante de Deportivo Garcilaso atraviesa un presente destacado, consolidándose como una de las figuras más influyentes del campeonato local.

Su registro de cinco goles y tres pases de gol en lo que va del Apertura no es producto de la casualidad. De momento, el atacante se encuentra totalmente alejado de las lesiones, lo que le ha permitido exhibir un nivel físico y técnico sobresaliente en la altura del Cusco, condiciones que hoy lo ponen en vitrina.

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En una reciente entrevista para el programa ’Mano a mano’, el delantero no ocultó su deseo de asumir la responsabilidad de ser el referente de área en ’la bicolor’. La confianza ha vuelto y Beto se siente listo para la máxima exigencia.

Beto da Silva formó parte de la selección peruana absoluta y del equipo sub-20.

”¿Si tengo todo para ser el ‘9’ de la selección? Yo creo que sí. Lo que realmente me faltaba era el gol. He tenido partidos donde me llevaba al arquero y terminaba errándole al arco. Fallaba mucho, pero hoy le doy un lugar muy importante al gol", confesó con sinceridad.

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La evolución en su juego ha sido notable. “Muchos técnicos lo hablaron conmigo, me pidieron que lo tome en serio y lo estoy haciendo. Creo que puedo tener ese protagonismo. Puedo hacerlo en la posición que me toque, aunque quisiera rendir de ’9’”, sentenció.

Este deseo se alinea perfectamente con los planes de Mano Menezes. El estratega brasileño lo tiene muy en cuenta debido a su perfecta adaptación a la geografía peruana. Con Cusco y Puno perfilándose como las nuevas sedes de la selección, la experiencia de Beto en la altura se convierte en una herramienta estratégica invaluable.

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Beto da Silva reveló que pensó en el retiro debido a las constantes lesiones. Crédito: Instagram Deportivo Garcilaso.

La temporada en Deportivo Garcilaso

El renacer de Beto da Silva es una de las noticias más destacadas del torneo local. En apenas 14 encuentros esta temporada, el atacante nacional ya registra 5 goles y 3 asistencias, cifras que igualan su mejor marca personal alcanzada en 2022 con la Universidad César Vallejo. Con este ritmo, su proyección apunta a firmar el año más productivo de su carrera profesional.

Su director técnico en el Cusco, Sebastián Domínguez, ha sido clave en este proceso. “Desde que llegamos vimos que era un jugador que desde lo técnico y lo físico es preponderante”, resaltó el estratega, valorando su capacidad para superar el historial de lesiones que lo persiguió en el pasado.

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Este nivel superlativo ha llegado a oídos de Mano Menezes, técnico de la selección peruana, quien ya solicitó informes sobre él para los amistosos ante Haití y España en junio. Domínguez ha sido enfático en su apoyo: “Voy a hacer todo lo posible para que pueda demostrar que es un jugador de selección vigente”. Tras años de irregularidad, el talento de Beto vuelve a brillar con la fuerza necesaria para reclamar un lugar en ’la bicolor’.

El increíble final del partido entre Deportivo Garcilaso y Sport Boys. Luis 'Beto' Da Silva anotó dos goles espectaculares en los últimos minutos, primero para empatar y luego para sellar una remontada inolvidable de 3-2.

El paso de Beto da Silva por la selección peruana

El paso de Beto da Silva por la selección peruana ha sido una historia de picos altos y mucha expectativa. En sus primeros años como futbolista profesional, su irrupción generó una ilusión desbordante en el ambiente deportivo nacional. Su potencia, técnica y desequilibrio lo proyectaban como el heredero natural del ataque en ’la bicolor’.

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Esta proyección se consolidó con su traspaso directo de Sporting Cristal al PSV de los Países Bajos. Su presencia en una liga de élite europea lo mantuvo constantemente en el radar de Ricardo Gareca, quien veía en él a un jugador con el biotipo y la calidad necesaria para la alta competencia internacional.

Beto vivió su momento cumbre con la camiseta nacional en el año 2016. En un amistoso disputado en el Estadio Nacional ante Trinidad y Tobago, el atacante anotó su primer y único tanto con la selección absoluta, sellando una actuación que parecía el inicio de una etapa gloriosa. El ‘Tigre’ ratificó su confianza haciéndolo debutar en las Eliminatorias, dándole minutos en procesos mundialistas clave.

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Sin embargo, debido a una seguidilla de lesiones y la falta de continuidad en sus clubes, su rendimiento decayó drásticamente. Aquella estrella que prometía brillar con fuerza se fue apagando, alejándose de las convocatorias por varios años.

Beto Da Silva no esconde su ilusión de volver a la órbita de la selección, aunque mantiene el foco en su presente con Garcilaso mientras espera una oportunidad que podría marcar su carrera. (Selección Peruana)