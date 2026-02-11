Perú

Melcochita viajó a Estados Unidos con engaños para quedarse con sus hijos y huir de Monserrat, asegura Susan Villanueva

Tras anunciar que retomó su relación con la madre de sus hijas, el cómico salió del país pero parece que será por un buen tiempo

Susan Villanueva dio declaraciones a América Hoy donde detalló que su padre vivirá con ella unos meses y juntos volverán a Perú | América TV /América Hoy

La familia de Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, atraviesa un nuevo episodio de tensión tras revelarse detalles sobre su reciente viaje a Estados Unidos. Susan Villanueva, una de sus hijas mayores, afirmó que la salida del comediante hacia Atlanta no obedeció a motivos laborales, sino a la necesidad de alejarse de Monserrat Seminario. “Él está decidido a no volver. Él está ha decidido. No quiere más violencia”, declaró Villanueva para América Hoy.

Susan Villanueva relató que su padre no habría informado a Monserrat Seminario sobre sus verdaderas intenciones. Mientras Seminario creía que se trataba de un viaje corto por compromisos artísticos, la hija del artista sostuvo que la verdadera razón era reencontrarse con sus hijos y permanecer en Estados Unidos.

“Sí. Él ha dicho que se va a ir a trabajar allá. Tiene shows. Bueno, no tiene shows, pero él se está viniendo porque se está separando (o sea, prácticamente se está escapando). Exactamente”, dijo Villanueva, quien reside en New Jersey.
Susan Villanueva, hija de Melcochita,
Susan Villanueva, hija de Melcochita, apareció en una videollamada para el programa América Hoy, hablando sobre los planes de su padre en Estados Unidos y una posible reconciliación. (América Hoy)

La hija del humorista remarcó que la reciente reconciliación anunciada habría sido solo una estrategia para facilitar la salida de Melcochita del país. “Ella lo tuvo amenazado que iba a romper los documentos, que no lo iba a dejar salir. Es más, ella piensa que no lo vamos a ver”, relató. Según Susan, su padre habría recuperado documentos personales como parte de un plan para dejar atrás los conflictos y reunirse con su familia en el extranjero.

El viaje también incluyó maniobras logísticas. Monserrat Seminario compró un pasaje con destino a Atlanta, convencida de que Melcochita permanecería en esa ciudad. Sin embargo, Susan Villanueva explicó que sus hijos, residentes en Estados Unidos, planean encontrarse con su padre y trasladarlo a New Jersey. “Ella lo ha mandado a Atlanta y ella está tranquila porque él se va a Atlanta y piensa que nos vamos a ir, pero yo ya lo estoy esperando en Atlanta para traerlo a New Jersey”, detalló.

Susan Villanueva también indicó que la permanencia de Melcochita en Estados Unidos podría extenderse durante varios meses. El objetivo sería restablecer la convivencia familiar fuera de los conflictos con Seminario y que el regreso a Perú se produzca en compañía de su hija.

Susan Villanueva en una videollamada
Susan Villanueva en una videollamada y una imagen de archivo de Melcochita son presentadas, donde Villanueva asegura que el cómico viajó a Estados Unidos para alejarse de Monserrat Seminario. (América Hoy)

Melcochita anunció su reconciliación con Monserrat

Días antes de su salida, Pablo Villanueva comunicó públicamente su reconciliación con Monserrat Seminario en una entrevista para el diario Trome. El humorista peruano, de 87 años, aseguró que los problemas en su hogar habían quedado atrás y que la relación con su esposa y sus hijas era estable. “Estoy bien, todo está normal con mi vida, todo muy tranquilo. Yo he volteado la página y seguimos para adelante”, expresó.

Villanueva explicó que tomó la decisión de dejar el pasado atrás para enfocarse en su familia y su carrera profesional. “Sí, todo está muy bien entre nosotros. No quiero seguir con este tema, ya está cerrado. No quiero seguir con esos dimes y diretes, eso no me hace bien”, agregó el comediante, evitando profundizar en los conflictos anteriores.
Melcochita deja atrás enfrentamiento y
Melcochita deja atrás enfrentamiento y se reconcilia con Monserrat Seminario.

El anuncio de la reconciliación ocurrió después de varios días de enfrentamientos públicos y versiones opuestas entre Melcochita y Seminario. Aunque el propio artista había mostrado signos de distanciamiento, el ambiente parecía haberse calmado.

Además, Villanueva adelantó que retomaría sus presentaciones en los escenarios, motivado por el apoyo de su público. “Claro, el público me estaba extrañando, recibía muchos mensajes. A pesar de los problemas, uno siempre debe tener una sonrisa y avanzar”, afirmó.

La situación de Melcochita permanece bajo observación, mientras su entorno familiar asegura que el viaje representa un punto de quiebre en su vida personal y profesional.

