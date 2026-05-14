Fondos de pensiones en Perú cierran el primer trimestre de 2026 con rentabilidad positiva

Una ilustración muestra una canasta con un portafolio de activos diversificados como edificios, bonos, tecnología y monedas, indicando un crecimiento positivo junto al logo de una AFP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rentabilidad de los fondos de pensiones en Perú ha cerrado el primer trimestre de 2026 en terreno positivo, consolidando una recuperación pese a la persistente inestabilidad geopolítica que marcó el periodo. Este resultado refuerza la confianza en la estrategia de largo plazo de las administradoras privadas de fondos de pensiones, que priorizan la diversificación y la disciplina para el crecimiento sostenido del ahorro previsional, según informó AFP Prima.

De acuerdo con estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entre el 1 de enero y el cierre de marzo de 2026 la rentabilidad anual promedio presentó variaciones significativas según el tipo de fondo.

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El Fondo tipo 0 alcanzó un 4,55% ,

Mientras que el Fondo tipo 1 escaló a 10,31% .

El Fondo tipo 2 registró 18,05% y el

Fondo tipo 3 se situó en 29,79% respecto al mismo periodo de 2025.

La administradora señaló que estos indicadores reflejan la capacidad de los portafolios para adaptarse a choques externos adversos, capitalizando la recuperación de los mercados internacionales después de que los riesgos geopolíticos comenzaran a moderarse.

La disciplina y diversificación, factores centrales de la estrategia previsional

Para Prima AFP este desempeño favorable constituye una muestra de la relevancia de construir el ahorro para la jubilación a partir de decisiones consistentes a lo largo del tiempo y no basándose en resultados de un solo trimestre. La entidad explicó que “el ahorro previsional no se construye en un mes, sino mediante una estrategia de largo plazo que atraviesa ciclos”, y subrayó que “la prioridad sigue siendo cuidar el fondo y sostener su crecimiento con disciplina y diversificación sin perseguir movimientos de corto plazo”, según declaraciones recogidas por AFP.

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Un fondo de pensiones, según detalló el equipo de inversiones de AFP Prima, funciona como una canasta de inversiones, en la cual el dinero de los afiliados se distribuye en diversos activos para incrementar el ahorro y reducir riesgos asociados. Cada fondo responde a un perfil de riesgo determinado, por lo que existen fondos más orientados a renta fija, que aportan mayor estabilidad y otros con mayor peso en renta variable, capaces de ofrecer mayor crecimiento, aunque presenten más volatilidad.

Una mesa de trabajo ordenada con gráficos de barras ascendentes y un monitor mostrando la rentabilidad en alza de una AFP peruana simboliza el crecimiento positivo y la confianza en el sistema previsional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategia con foco global, liquidez y exposición a tendencias

La política de inversión definida por Prima AFP para 2026 priorizó cuatro ejes fundamentales:

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En primer lugar, se orientó hacia una exposición internacional elevada, minimizando la dependencia de activos locales y, con ello, el impacto de episodios políticos internos sobre el rendimiento de los fondos.

En segundo término, se evidenció una preferencia por la liquidez, eligiendo activos fácilmente negociables para disponer de una reacción ágil ante variaciones de mercado o eventuales retiros.

El tercer componente consistió en utilizar a Estados Unidos como ancla principal del portafolio, mediante la inclusión de bonos de mediano plazo y la presencia de empresas líderes en crecimiento y profundidad de mercado.

El cuarto eje contempló la inversión en empresas alineadas con tendencias globales de tecnología, innovación y demanda de materias primas asociadas a la transición energética.

Miniaturas de adultos mayores sobre una calculadora que muestra "PENSIONES" simbolizan la dificultad de las pensiones insuficientes en El Salvador para este grupo etario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de Medio Oriente y la respuesta de los mercados

Durante el trimestre analizado, el rebrote de tensiones en Medio Oriente generó una corrección cercana al 10% en la renta variable global (ACWI) entre fines de febrero y marzo. El motivo principal fue la subida del precio del petróleo y los temores de presión inflacionaria, aunque la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán suavizó la volatilidad, permitiendo que la dinámica de crecimiento observada en los primeros meses de 2026 se mantuviera.

Una mesa de trabajo ordenada con gráficos de barras ascendentes y un monitor mostrando la rentabilidad en alza de una AFP peruana simboliza el crecimiento positivo y la confianza en el sistema previsional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proyecciones macroeconómicas no sufrieron cambios significativos, y el entorno favorable se mantuvo vigente, con el ruido geopolítico beneficiando especialmente a los metales preciosos como refugio. Respecto a este contexto, el equipo de inversiones de Prima AFP afirmó: “Es clave entender qué explica un resultado positivo o uno no tan positivo y mantener la disciplina. En periodos de mayor incertidumbre, esa misma estrategia es la que permite atravesar la volatilidad sin perder de vista el objetivo final: la construcción de mejores pensiones”.

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Un trimestre de rentabilidad positiva para los fondos de pensiones en Perú indica que, pese a la volatilidad internacional y local, las estrategias de inversión de las administradoras lograron no solo proteger los ahorros de los afiliados, sino también aumentar el valor de los fondos a través de una combinación de diversificación, enfoque global y manejo disciplinado del riesgo, de acuerdo con los datos reportados por AFP y la información de la SBS.