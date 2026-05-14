Cobrador queda grave tras ser víctima de violento atentado en Santa Anita: extorsionadores incendiaron la combi pese a que seguía dentro

Una combi de transporte informal fue incendiada en Santa Anita por presuntos extorsionadores mientras un cobrador descansaba en el interior del vehículo. La víctima sufrió graves quemaduras y fue trasladada de emergencia al Hospital Bravo Chico. Según las investigaciones, el ataque estaría relacionado con el cobro de cupos a transportistas de la zona.

El distrito de Santa Anita fue escenario de un grave ataque vinculado a la extorsión, luego de que una combi de transporte público fuera incendiada con uno de sus trabajadores en el interior. El hecho ocurrió durante la madrugada en el sector de Las Praderas, donde el vehículo quedó completamente destruido por las llamas, en un nuevo episodio de violencia que afecta al sector transportista.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, la unidad —que cubría la ruta entre el óvalo Santa Anita y Ceres y operaba de manera informal— se encontraba estacionada para el descanso nocturno de su personal. Mientras el conductor se había retirado hacia su vivienda, el cobrador permaneció en el vehículo, donde fue sorprendido por los atacantes, quienes presuntamente buscaban presionar el pago de cupos.

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El ataque dejó como saldo a un transportista con quemaduras graves y provocó la destrucción total de la unidad. El Ministerio Público y agentes policiales llegaron al lugar para recabar pruebas, entre ellas imágenes de una cámara de seguridad de la Municipalidad de Santa Anita, que habría captado el momento exacto del atentado. Las autoridades han iniciado las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer los hechos.

Una combi de transporte público aparece calcinada en el distrito de Santa Anita tras un ataque por extorsión, un hecho que dejó a un trabajador herido y la unidad completamente destruida. (Captura Exitosa Noticias)

Delincuentes rocían gasolina y prenden fuego a combi en Santa Anita

El atentado ocurrió alrededor de las tres de la mañana, cuando los extorsionadores interceptaron la combi en el sector Praderas. Según las primeras investigaciones, los delincuentes rociaron el vehículo con gasolina y le prendieron fuego mientras el cobrador descansaba en su interior. La víctima, un hombre de entre 40 y 45 años, resultó con quemaduras de consideración y fue trasladada de inmediato al Hospital Bravo Chico, donde permanece internada bajo estricta reserva médica.

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La unidad siniestrada, identificada como un móvil informal sin respaldo empresarial, había sido blanco de amenazas previas por parte de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión de transportistas. Vecinos del área confirmaron que la víctima utilizaba habitualmente la combi para descansar después de la jornada laboral.

La rápida intervención de los bomberos permitió controlar el incendio, pero las llamas destruyeron por completo el vehículo. El personal policial acordonó la zona para facilitar la recopilación de pruebas, mientras se intensifican los operativos en búsqueda de los autores materiales del ataque.

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Dos figuras encapuchadas incendian una combi de transporte público en Santa Anita durante la madrugada, mientras las llamas y el humo envuelven la parte delantera del vehículo bajo la vigilancia de una cámara de seguridad municipal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cobro de cupos habría desencadenado ataque contra transportista en Santa Anita

La investigación inicial apunta a que el ataque fue motivado por la negativa de los trabajadores a pagar las cuotas exigidas por la organización criminal. Según testimonios recogidos por el portal informativo Exitosa Noticias, los extorsionadores demandaban un pago inicial de S/ 200 como inscripción, además de S/ 20 diarios para permitir la operación de la unidad en la zona.

El incumplimiento de estas exigencias habría desencadenado el atentado. La Policía Nacional y el Ministerio Público han iniciado las pesquisas correspondientes, apoyándose en imágenes de videovigilancia facilitadas por la Municipalidad de Santa Anita, que podrían ser clave para identificar a los responsables.

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Las fuerzas de seguridad han intensificado los patrullajes y reforzado la vigilancia en puntos críticos del distrito, en respuesta a la preocupación de los transportistas y residentes ante el aumento de hechos violentos relacionados con la extorsión.

Extorsión en México. (Imagen con IA)

Cobrador queda grave tras ataque

El transportista herido permanece bajo atención médica en el Hospital Bravo Chico. Su estado de salud se mantiene en reserva, aunque fuentes hospitalarias confirmaron que presenta lesiones graves producto de las quemaduras. Familiares y colegas del sector han solicitado la pronta intervención de las autoridades para garantizar no solo la atención adecuada, sino también su protección ante posibles represalias.

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Vecinos y transportistas de Santa Anita se congregaron frente al hospital y en el lugar del ataque para exigir medidas concretas al gobierno local y nacional. Reclaman el despliegue de mayor seguridad, la instalación de cámaras adicionales y una respuesta efectiva frente al accionar de bandas extorsivas que afectan el servicio de transporte público.

Los residentes también han solicitado la revisión del funcionamiento de unidades informales, señalando la necesidad de regularizar el sector para reducir la vulnerabilidad frente a este tipo de delitos. Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para dar con los responsables y evitar nuevos atentados contra el transporte público en la zona.

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