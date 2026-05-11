Perú

La CTS se paga máximo este viernes 15, pero aún tendrías que esperar para retirarla: ¿cuánto más?

La normativa laboral establece una fecha límite para la primera entrega de la compensación, aunque el acceso efectivo al dinero puede requerir hasta dos días hábiles según el procedimiento operativo de las entidades financieras

Guardar
Google icon
Pago de la CTS 2023
El plazo para el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) vence el viernes 15 de mayo, según la legislación peruana. (Andina)

El plazo para el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) vence este viernes 15 de mayo, pero los trabajadores podrían no disponer de su dinero de inmediato, incluso si el empleador ya cumplió con la obligación.

El acceso a estos fondos podría demorar hasta dos días útiles tras efectuarse el depósito, lo que mantiene a miles de empleados atentos a la acreditación final en sus cuentas.

PUBLICIDAD

El pago de la CTS corresponde a un beneficio laboral que los empleadores deben depositar a más tardar el 15 de mayo (primer desembolso) y el 15 de noviembre (segundo desembolso) de cada año. Así lo establece la legislación vigente.

Mano con cuenta CTS del BCRP abierta en celular
Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Mientras algunas empresas han adelantado el depósito desde el lunes 11 de mayo, otras cumplen con la entrega el mismo viernes, último día permitido. Este escenario genera incertidumbre entre los trabajadores, quienes esperan poder disponer de este monto para sus necesidades personales o familiares.

PUBLICIDAD

No obstante, la disponibilidad total del dinero no es automática. Según la Ley de Retiro de la CTS, y como han confirmado diversas entidades financieras, el monto depositado podría liberarse al 100% hasta 48 horas hábiles después de recibido.

De esa manera, quienes recibieron la CTS el miércoles 13 podrían acceder a ella el 15, mientras que quienes la reciban el mismo viernes deberían esperar hasta el lunes 18 o días posteriores.

Personas poniendo billetes de soles en mesa
El control sobre el cumplimiento del depósito y la correcta disposición de la CTS involucra a entidades como la Sunafil. (Andina)

Ley de libre disposición

La Ley de la libre disposición de la CTS, aprobada en 2025, permite a los trabajadores el retiro del 100% de los fondos de estas cuentas hasta el 31 de diciembre de 2026. Gracias a esta normativa, los depósitos realizados en mayo y noviembre de 2025, así como los de mayo de 2026, resultan completamente accesibles para quienes cumplen las condiciones.

A pesar de este beneficio, el plazo reglamentario para la disponibilidad en las cuentas bancarias se mantiene: la CTS solo podrá retirarse una vez que el saldo disponible lo refleje, tras el periodo de espera estipulado.

Cómo saber si la CTS ya se puede retirar

Para verificar la recepción y disponibilidad de la CTS, los trabajadores pueden recurrir a dos vías: consultar directamente con su empleador o revisar el estado de su cuenta bancaria destinada a la CTS. Esta cuenta puede ser la misma en la que se recibe el sueldo, o una especialmente creada para el beneficio.

La información clave se encuentra en el saldo disponible. Si este indica S/0,00, los fondos aún permanecen bloqueados. El saldo contable, en cambio, solo muestra el monto total depositado, sin que ello implique libre acceso inmediato.

CTS
CTS

Sunafil advierte

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recordó a los empleadores que el no depósito íntegro y oportuno de la CTS constituye una infracción grave.

Andina informó que las multas pueden oscilar entre 2,475 soles y 143,660 soles, dependiendo del tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados. La sanción se extiende, además, a los casos en que el depósito se realice en una entidad financiera distinta a la elegida por el trabajador, si la comunicación previa fue realizada oportunamente al empleador.

Hasta mayo de este año, se han efectuado 33,780 inspecciones por incumplimientos relacionados con la CTS. El 98% de estos casos tuvo su origen en denuncias presentadas por los propios trabajadores, lo que refleja el nivel de atención sobre el cumplimiento de este derecho laboral.

Quiénes tienen derecho a la CTS

El beneficio de la CTS corresponde a los trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad privada que laboren, en promedio, al menos cuatro horas diarias. Para quienes deseen calcular el monto a recibir, la página web de la Sunafil ofrece una herramienta en la sección “Enlaces de interés”, bajo el apartado “Calculadora Laboral”. El sistema solicita datos como el número de DNI y el RUC de la empresa, además de información contenida en las boletas de pago, incluyendo las horas extras.

La CTS fue concebida como un seguro para situaciones de desempleo en Perú.
La CTS fue concebida como un seguro para situaciones de desempleo en Perú. Foto: difusión

Quedan excluidos del beneficio los trabajadores que perciben el 30% o más del importe de las tarifas cobradas al público por los servicios, así como quienes tienen una jornada parcial inferior a cuatro horas diarias en promedio.

También se exceptúa a los que cuentan con convenios de Remuneración Integral Anual (RIA) en los que la CTS ya está incluida, y a los empleados de microempresas acreditadas en el Remype. Otros regímenes especiales, como construcción civil, pesca o puertos, se rigen por sus propias normas.

Temas Relacionados

Compensación por Tiempo de ServiciosSunafilBeneficios LaboralesCTSperu-economia

Más Noticias

Monserrat Seminario se pronuncia por denuncia de apropiación ilícita de auto de ‘Melcochita’: “Es vengativo y doble cara”

La modelo acusó a ‘Melcochita’ de actuar por venganza y afirmó que lleva más de tres meses sin recibir pensión para sus hijas

Monserrat Seminario se pronuncia por denuncia de apropiación ilícita de auto de ‘Melcochita’: “Es vengativo y doble cara”

Congreso de la República del Perú enfrenta posible embargo por fallido proyecto satelital: “Es un escándalo”

La empresa Río Pacífico S.A.C. asegura que el Congreso lleva siete años sin pagar por equipos instalados parcialmente en el centro histórico de Lima. El Poder Judicial ordenó al Parlamento cumplir con el pago de la deuda

Congreso de la República del Perú enfrenta posible embargo por fallido proyecto satelital: “Es un escándalo”

Resultados de La Tinka: números ganadores en el último sorteo del 10 de mayo de 2026

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Consulte si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados de La Tinka: números ganadores en el último sorteo del 10 de mayo de 2026

Mario Hart revela qué habría afectado su matrimonio con Korina Rivadeneira: “La rutina y la monotonía”

El piloto aseguró que la rutina, la monotonía y los cambios tras la llegada de sus hijos han puesto a prueba su relación

Mario Hart revela qué habría afectado su matrimonio con Korina Rivadeneira: “La rutina y la monotonía”

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 11 de mayo

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 11 de mayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso de la República del Perú enfrenta posible embargo por fallido proyecto satelital: “Es un escándalo”

Congreso de la República del Perú enfrenta posible embargo por fallido proyecto satelital: “Es un escándalo”

Cancillería concreta el plan de retorno de peruanos varados en Bolivia por bloqueos: estudiantes llegarán en diversos vuelos

JEE Lima Centro 1 proclamó los resultados descentralizados de las elecciones presidenciales: ¿qué significa?

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Ministro Luis Arroyo afirma que un indulto al expresidente Pedro Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”

ENTRETENIMIENTO

Monserrat Seminario se pronuncia por denuncia de apropiación ilícita de auto de ‘Melcochita’: “Es vengativo y doble cara”

Monserrat Seminario se pronuncia por denuncia de apropiación ilícita de auto de ‘Melcochita’: “Es vengativo y doble cara”

Mario Hart revela qué habría afectado su matrimonio con Korina Rivadeneira: “La rutina y la monotonía”

Elena Rose, compositora de Bad Bunny, se alista para su concierto en Lima

Giuseppe Benignini, exnovio de Michelle Soifer, cuenta que estuvo a punto de morir en atentado en República Dominicana

Christian Cueva anuncia que estará en entrevista en ‘Amor y Fuego’: “Llegó el día”

DEPORTES

Mirian Patiño empieza a pensar en el retiro y sueña con ser campeona con Universitario: “Tal vez sea mi último año”

Mirian Patiño empieza a pensar en el retiro y sueña con ser campeona con Universitario: “Tal vez sea mi último año”

Representante de Aixa Vigil expone conflicto con San Martín por trabas en su salida: “Ella no quiere quedarse”

Diego Rebagliati reveló que ‘Chemo’ Del Solar volvería a Universitario tras la llegada de Héctor Cúper: “Ya se lo dijo a Álvaro Barco”

A qué hora juega Universitario vs Sport Boys HOY: partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Héctor Cúper llega a Universitario con expreparador físico de Boca Juniors que entrena la mente: “Si la cabeza no te acompaña, el rendimiento no aparece”