Las empresas que planeaban mudarse podrían sufrir un duro revés en Lima antes de 2027

La tasa de vacancia de oficinas clase A en Lima se ubicó en 10.9% al cierre del primer trimestre de 2026, según el último informe de Cushman & Wakefield. El mercado mantiene una tendencia de estabilidad y absorción positiva, con un inventario total de 1,118,740 m² disponibles.
Durante el primer trimestre, la absorción neta fue de 10,993 m², lo que refleja una colocación constante y un movimiento moderado de desocupaciones. Esta situación sugiere que la tendencia de la vacancia podría continuar a la baja en los próximos periodos.
Vacancia en descenso, ¿señales de estabilidad?
El comportamiento del mercado de oficinas en Lima sigue marcado por diferencias notables entre submercados, tanto en niveles de disponibilidad como en precios.
Miraflores registra la tasa de vacancia más alta, con 25%, debido a la reciente entrega de un proyecto de oficinas que aún está en proceso de colocación. Le siguen Santiago de Surco con 12.9% y San Isidro Financiero con 10.8%.
En contraste, Magdalena del Mar muestra una vacancia mucho menor, de apenas 1.6%, reflejando una ocupación más ajustada, ya que en este submercado no se han registrado nuevas entregas ni se proyectan próximas incorporaciones de oficinas.
Magdalena del Mar: el submercado con menor vacancia
San Isidro Financiero continúa liderando la absorción de espacios corporativos, consolidándose como el submercado más atractivo para empresas que buscan ubicaciones estratégicas y servicios de alto nivel.
San Isidro Empresarial y Santiago de Surco también presentan una demanda activa, aunque en otros submercados la ocupación ha sido más moderada.
La demanda constante y la ausencia de nuevas entregas importantes han contribuido a que la oferta se reduzca gradualmente, lo que podría limitar la variedad disponible e impulsar un aumento progresivo en los valores de renta.
Precios de alquiler se mantienen, pero podrían ajustarse
En cuanto a precios, el promedio de alquiler de oficinas clase A en Lima se mantiene en torno a los US$ 16.5 por metro cuadrado al mes.
No obstante, existen diferencias sustanciales entre submercados: mientras San Isidro Empresarial alcanza los precios más elevados, con valores que pueden llegar hasta US$ 24 por metro cuadrado, en Santiago de Surco los precios son más competitivos, partiendo desde US$ 13 por metro cuadrado.
Los valores pedidos en algunos proyectos superan el promedio general, lo que evidencia la influencia de la ubicación y las características del inmueble en la fijación del precio.
Oferta en construcción y proyecciones hasta 2027
La oferta de nuevos espacios sigue un ritmo moderado, con solo 38,220 m² en construcción repartidos en dos proyectos ubicados en Miraflores y San Isidro Financiero, cuyas áreas ya están siendo comercializadas.
Además, existen 27,157 m² en proyecto, lo que anticipa una incorporación progresiva de oficinas al mercado.
Sin embargo, desde el último trimestre de 2024 no han ingresado nuevos metros cuadrados y se espera que esta tendencia continúe hasta finales de 2027, lo que podría conducir a una oferta más limitada frente a una demanda que se mantiene constante.
El desafío de equilibrar demanda y desarrollo inmobiliario
Así, el mercado de oficinas clase A en Lima sigue mostrando estabilidad, con una oferta que crece de forma gradual y una demanda activa.
Los principales indicadores permanecen dentro de rangos controlados, aunque se observa la necesidad de promover nuevos proyectos en diversas zonas para satisfacer la demanda local y extranjera en el futuro.
