Trabajador de car wash fue asesinado a balazos mientras lavaba una motocicleta en San Martín de Porres

Un trabajador de un car wash fue asesinado a balazos mientras lavaba una motocicleta en San Martín de Porres. Según testigos, dos sujetos armados le dispararon y luego huyeron corriendo de la zona. El crimen ocurrió un día después del asesinato de un dirigente mototaxista en el distrito, lo que incrementa la preocupación por la ola de violencia en Lima Norte. Fuente: Exitosa

Un hombre dedicado al lavado de autos fue asesinado a balazos durante la tarde en la calle Los Alisos, en el distrito limeño de San Martín de Porres. Según información preliminar recogida por Exitosa, el ataque ocurrió cuando la víctima, una joven venezolana, se encontraba trabajando en un car wash del sector. El crimen fue perpetrado por dos sujetos armados que, tras disparar contra el trabajador, huyeron del lugar.

La víctima, identificada por los vecinos como de nacionalidad venezolana, estaba lavando una motocicleta azul en el momento del ataque. Las autoridades de la comisaría de Pro realizaron el levantamiento del cuerpo y aseguraron la zona, donde permanecían tanto la moto utilizada por los agresores como la motocicleta que el joven acababa de entregar. El caso ha generado conmoción en el vecindario, que en lo que va de la semana ha presenciado otro asesinato similar.

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De acuerdo con el reporte de América Noticias, este es el segundo asesinato registrado en San Martín de Porres en menos de siete días. Un día antes, un dirigente de mototaxistas fue asesinado a tiros en circunstancias similares, lo que refuerza la preocupación de los residentes por la escalada de violencia en la zona.

La policía investiga el asesinato a balazos de un joven trabajador de un car wash en la calle Los Alisos, en el distrito de San Martín de Porres. (Captura Exitosa Noticias)

Sicarios dispararon contra trabajador de car wash

El joven, cuya identidad no fue revelada oficialmente, trabajaba desde enero como lavador de vehículos en un car wash ubicado en la intersección de las calles Los Alisos y Los Laureles. Según los informes de Exitosa, al momento del ataque se encontraba finalizando el lavado de una motocicleta azul y se dirigía al taller mecánico contiguo para secarla, cuando fue interceptado por los agresores.

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Testigos indicaron que los atacantes se desplazaban en una moto lineal y, tras disparar directamente contra el trabajador, abandonaron el vehículo y escaparon a pie por la zona. La motocicleta azul que el joven acababa de entregar quedó estacionada en el lugar, lo que forma parte de los elementos investigados por la policía. La comisaría de Pro asumió las diligencias iniciales y recolectó las pruebas balísticas en la escena.

Las primeras indagaciones sostienen que la víctima no presentó resistencia y que el ataque fue directo, sin mediar palabras ni intento de robo, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas o sicariato. El equipo de Criminalística de la policía continúa con el análisis de las cámaras de seguridad del distrito para ubicar la ruta de escape de los responsables.

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Dos figuras masculinas con armas apuntan a una tercera que huye hacia el interior oscuro de un car wash en San Martín de Porres, Lima, en una tensa escena nocturna de alto contraste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos y clientes del car wash coincidieron en describir al joven como una persona respetuosa y dedicada a su trabajo. “Desde enero está trabajando acá. (...) Muy respetuoso el chico, nunca lo vi en acciones indebidas o faltas de respeto”, relató una residente entrevistada por Exitosa.

Otra vecina confirmó que el joven era de nacionalidad venezolana y que, junto a otros compañeros extranjeros, mantenía un trato cordial con los clientes y la comunidad. “Nunca ha tenido problemas con nadie, que yo sepa. Todos los que trabajan ahí son atentos”, agregó la residente. Estas declaraciones fueron corroboradas por otras personas del sector, quienes lamentaron el crimen y exigieron mayor seguridad en el distrito.

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Violencia en San Martín de Porres deja dos asesinatos en menos de 48 horas: extranjero y dirigente mototaxista

El crimen del lavador de autos se suma a otro hecho violento ocurrido un día antes en San Martín de Porres. Según reportó América Noticias, Carlos Bahamonde Leandro, dirigente de la empresa de mototaxis Los Siete Amigos, fue asesinado a balazos en la cuadra 8 del jirón Huaraz, en los exteriores de su domicilio. La policía investiga si ambos casos están relacionados con extorsión o ajustes de cuentas.

Sicario dispara a dirigente de mototaxistas en San Martín de Porres. (Captura)

Bahamonde, padre de cuatro hijos y figura reconocida en el sector de transportes, había solicitado garantías para su vida ante la comisaría local, según informaron fuentes policiales. Los investigadores hallaron varios casquillos de bala en el lugar del ataque y analizan registros de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Familiares y allegados a la víctima evitaron brindar declaraciones por temor a represalias.

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De acuerdo con el reporte de América Noticias, la policía ha confirmado que Bahamonde tenía antecedentes de detenciones vinculadas a presunta microcomercialización de droga y uso de prendas policiales en años anteriores. Las autoridades no descartan que el reciente incremento de homicidios en el distrito esté relacionado con disputas entre bandas delictivas o con amenazas de extorsión contra trabajadores migrantes y dirigentes locales.

SAMU, el sistema de atención médica de urgencia, opera durante las veinticuatro horas y puede ser solicitado llamando al 106, mientras que la Cruz Roja ofrece apoyo ante situaciones de emergencia al número 115, recordaron las autoridades tras los últimos hechos.

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