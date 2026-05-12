Magaly Medina enfrenta a ‘La Manada’ por recordar deuda a Jefferson Farfán: “Díganle que le pague a su hija”

Magaly Medina presenta la denuncia de Darinka Ramírez, quien acusa al futbolista Jefferson Farfán de intentar reducir drásticamente la pensión de alimentos para su pequeña hija. El programa muestra los documentos legales de la disputa. ATV/ Magaly TV La Firme.

La tensión entre Magaly Medina y el entorno cercano de Jefferson Farfán volvió a escalar públicamente luego de que la periodista respondiera con dureza a los integrantes del pódcast La Manada, quienes le recordaron la millonaria deuda que deberá pagar al exfutbolista tras el fallo judicial a favor de la popular ‘Foquita’.

Sin embargo, lejos de quedarse callada, la conductora aprovechó su programa para devolver el golpe y cuestionar tanto la postura de los panelistas como la situación legal que actualmente enfrenta Farfán con Darinka Ramírez por la pensión y tenencia de su hija.

PUBLICIDAD

Todo comenzó luego de que en la reciente emisión de La Manada, el influencer ‘Gerardo Pe’ lanzara un comentario irónico dirigido a Magaly Medina sobre el dinero que debe entregarle a Jefferson Farfán tras perder el proceso judicial iniciado por el exjugador.

Magaly Medina reacciona en su programa, arremetiendo contra 'La Manada' y recordando la deuda de Jefferson Farfán con su hija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina no dudó en responder

“Acá en Satélite todos somos apañadores. Magaly, págale a Farfán. Ya estamos 8 de mayo; no nos han pagado todavía”, comentó entre risas durante el pódcast.

PUBLICIDAD

Las declaraciones rápidamente llegaron hasta Magaly TV La Firme, donde la conductora no tardó en responder. Desde el inicio de su descargo, Medina dejó claro que considera que los integrantes del programa defienden ciegamente al exseleccionado peruano y cuestionó la forma en que respaldan cada una de sus decisiones públicas.

“Pásame esa parte de La Manada, los ‘chupes de Farfán’. Porque Farfán tiene a sus trabajadores. Todo lo que él hace, ellos lo repiten, así como monitos también”, expresó la popular ‘Urraca’ frente a cámaras.

PUBLICIDAD

El comentario generó inmediata repercusión en redes sociales debido al fuerte calificativo utilizado por la conductora para referirse a los integrantes del pódcast. Sin embargo, Magaly continuó su crítica y llevó el tema hacia la reciente controversia que involucra a Jefferson Farfán y Darinka Ramírez.

Jefferson Farfán busca reducir pensión y Magaly Medina lo enfrenta en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina le recuerda a Jefferson Farfán pago a Darínka Ramírez

La periodista recordó que actualmente el exfutbolista enfrenta cuestionamientos públicos luego de que la madre de su hija revelara que él habría solicitado reducir la pensión alimenticia de la menor y, además, buscara establecer una tenencia compartida.

PUBLICIDAD

Para Magaly, resulta contradictorio que el entorno de Farfán exija constantemente el pago de la deuda judicial mientras evita pronunciarse sobre los problemas legales relacionados con la hija del exdeportista.

“Espero que ahora Gerardo y toda La Manada, después de escuchar a Darinka Ramírez y su pedido hacia Farfán, también todos los días le digan: ‘Farfán, págale a tu hija. Farfán, dale lo que tu hija se merece’”, lanzó tajantemente.

PUBLICIDAD

Jefferson Farfán busca reducir pensión y Magaly Medina lo enfrenta en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Las declaraciones de Medina estuvieron directamente relacionadas con la reciente aparición de Darinka Ramírez en Magaly TV La Firme, donde la joven madre expuso el conflicto judicial que mantiene con Jefferson Farfán. Durante el enlace televisivo, Darinka contó que el exfutbolista busca reducir la pensión de alimentos y establecer una modalidad de tenencia compartida que, según ella, terminaría afectando la estabilidad emocional de la menor.

“Quiere tener la tenencia sin estar presente. Son unas visitas esporádicas las que hace. Me está pidiendo una semana en mi casa y otra en la suya. Imagínate, esa inestabilidad para mi hija que solo ha vivido con su mamá”, expresó Darinka Ramírez.

PUBLICIDAD

Jefferson Farfán busca reducir pensión y Magaly Medina lo enfrenta en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina dice que Jefferson Farfán no aprende

“Qué terrible que él todo trate de solucionarlo con abogados y con demandas. Que demande a medio Perú si quiere, pero en este caso se trata de su pequeña hija”, opinó la conductora.

Magaly además recordó anteriores conflictos públicos protagonizados por el exseleccionado nacional con otras madres de sus hijos y señaló que esta situación podría tener consecuencias emocionales para la menor en el futuro.

PUBLICIDAD

“¡Por Dios! ¿Cuándo va a aprender este hombre? Ya lo hizo con su primera hija, no la quiso reconocer”, comentó durante el programa. “Esto es algo que ya está público. Mi hija en algún momento lo va a ver”, respondió.

Jefferson Farfán busca reducir pensión y Magaly Medina lo enfrenta en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.

El tema tomó un tono aún más sensible cuando Magaly reflexionó sobre la importancia de la presencia paterna durante la infancia y lamentó que el vínculo entre Jefferson Farfán y su hija esté marcado por enfrentamientos legales.

PUBLICIDAD

“Ya le causaste los traumas a una niña. Cuando quiera acercarse a su hija, ya la niña ha pasado su primera infancia donde la presencia del padre es importantísima”, manifestó.

La conductora también aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo al exfutbolista frente a cámaras. “Esperemos que realmente todo se solucione para tu hija, pero hay que decirle: ‘Farfán págale a tu hija’”, señaló.

Jefferson Farfán busca reducir pensión y Magaly Medina lo enfrenta en televisión. Captura: Magaly TV La Firme.